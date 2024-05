El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, no quiso referirse en particular a ninguno de los ausentes en la última lista de convocados, pero fue inevitable mencionar a Raúl Ruidíaz, quien no fue considerado esta vez.

“Si me pongo a dar explicaciones de cada uno que no están… Hay una lista de 55 que me obligan a tener, pero son más los que están en el radar y Raúl (Ruidíaz) es uno de ellos, pero también hay otros”, dijo en conferencia de prensa.

“No tenemos hasta el momento a nadie a quien le hayamos cerrado las puertas. Siempre les dije que vamos a ir a la Copa América con la mentalidad que cada partido es el mas importante del año”, agregó.

En esa línea, remarcó que se va a tratar de aprovechar cada día dentro y fuera de la cancha para sacar un plantel “cuando nos toque salir de la Copa América”.

“Nunca prometí resultados en mi vida, porque el que lo hace vende humo, pero dejaremos el alma para que la selección esté cada vez más fuerte”, finalizó el experimentado entrenador uruguayo.