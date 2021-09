Conforme a los criterios de Saber más

Apenas salió de su departamento, ubicado en Cercado de Lima, para atendernos, sus vecinos no dejaban de saludarlo a la distancia. Ya no hay ovación, pero sí reconocimiento a su respetada labor como futbolista en la década de los setenta y ochenta. “Seguro hablaremos de selección”, advierte José Velásquez cuando damos el toque de puño. Con buzo, gorro, tapabocas y un pupiletras bajo el brazo, el ‘Patrón’ inició el análisis del ‘equipo de todos’ que recientemente ganó a Venezuela en casa.

Eso sí, el ex mundialista de Argentina 78 y España 82, fiel a su estilo, habló sin filtros, y en cada respuesta, dejó roncha. Ni Paolo Guerrero, el ‘9’ que respeta, se salvó de sus críticas. Además, pidió que no lo comparen con Renato Tapia y dio por perdido el encuentro de la blanquirroja ante Brasil. “No lo digo por ser malo o envidioso, sino por ser realista, es el fútbol que veo”, aclaró.

–¿Qué es lo que más destaca del ajustado triunfo de Perú ante Venezuela?

A Dios gracias que se ganó, pero sigo pensando que no hay mejoría. Se enfrentaron a un rival como Venezuela, que es el último de las Eliminatorias, y solo le ganaron 1-0. Ellos jugaron gran parte del encuentro con diez jugadores. Seguimos en una situación crítica. No veo un equipo potencial en todas sus líneas, excepto la parte defensiva, pero el número ‘8’ y el ‘10’ no marcan ni con plumón. Todos deben jugar, marcar y atacar.

–El bloque defensivo estuvo a la altura de las circunstancias y necesidad del equipo...

Se rajaron. Han mejorado. Los cuatro de abajo están luchando para tratar de ganar, sacar un buen resultado, pero a Venezuela se le debió hacer más goles. Además, ellos tiene varios jugadores jóvenes, la edad es muy importante en el físico. Después, en el gol de Cueva, él se la encontró, fue un mal rechazo del defensa, Perú anotó y después no generó mucho. También creo que, honestamente, Guerrero debe buscar retirarse. Le dan el balón dos a tres veces en veinte a treinta minutos, no es la idea. Él ya cumplió. Tiene 37 años. Yo a los 37 años pude correr ida y vuelta, luego a los 38 años solo resistía medio tiempo, así que me retiré, ya que después iba a dar pena. Después de haber empezado en el fútbol subiendo y bajando, no iban a verme caminando en el campo, no es así.

Cada vez falta poco para el partido contra Brasil en el estadio Arena de Pernanbuco de Recife por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol han tomado algunas previsiones para no pasar lo mismo que sucedió en San Paulo en el partido Brasil vs Argentina. En el siguiente video, entérate de todos los detalles.

¿En ofensiva, Gianluca Lapadula, responde a las exigencias?

Sí, su ventaja es que tiene velocidad corta, explosividad. No es muy alto, pero es goleador nato. En todos los equipos ha hecho gol. Lo que debe buscar que le den más el balón, pues él no es egoísta para jugar. Los volantes deben de buscarlo más, no le están dando mucho balón.

–¿Cuál es su análisis de los jugadores en la medular?

Renato Tapia la hace bien, recupera balón con los defensas, pero Yotún, Cueva, Carrillo, los ofensivos, deberían apoyar en la recuperación, y no esperar que se la entreguen los defensas o el volante de contención. Tapia hace bien su trabajo, pero no se proyecta demasiado. La diferencia es el ida y vuelta. Yo tenía una velocidad término medio para ir al ataque, y cuando defendía, era total, al quinientos por ciento. Hasta César Cueto trató con el tiempo de recuperar el balón, se tiraba de carretilla.

–¿Qué expectativas para el encuentro ante Brasil?

No, pues. Ojalá que no nos goleen, más nada . Si Brasil puede golear, lo hará. Así jueguen diez horas, no le harán gol nunca. Juegan a dos toques, tiene una cantidad de muchachos, nadie le gana. A Brasil no le interesa dónde juegue, ya está prácticamente en el Mundial. Argentina metió un gol y se replegó, así campeonaron.

–¿Cómo hay que jugarle?

A la defensiva. No puedes presionar en campo contrario, que debería hacer, pero no hay capacidad. Si se van la mayoría de jugadores a tratar de recuperar el balón, pero no son capaces de regresar. Los defensas son los únicos en replegarse. ¿Y los otros? Les llega a las pelotas. Eso no debe ser así. Yo le hecho la culpa al entrenador, él debe exigir a los jugadores. Tapia más se preocupa en marcar. No lo comparen conmigo, es muy difícil. Como nosotros no saldrá nadie. Seguirán saliendo jugadores, pasarán los años, pero serán de regular suela taco bajo.

Esta es la reacción de los hinchas tras la victoria de la escuadra bicolor ante Venezuela.

–¿Qué recuerdos sobre los enfrentamientos en los mundiales con Brasil?

Brasil siempre ha sido potencia, tenía excelentes jugadores. Nosotros hacíamos lo que podíamos. En esa época era Brasil, Argentina y Perú, en ese orden, así éramos considerados en Sudamérica. Les hacíamos batalla dentro del campo, y si nos ganaban era por 1-0 o 2-1, no por goleadas.

–¿Cuándo lo veremos dirigiendo?

Yo soy director técnico desde el 2003. En el 2001 me puse a estudiar, dos años y seis meses en la Federación. Todo lo que estudiaba ya lo había practicado dentro del campo. Dirigí en Copa Perú y siempre campeoné, igual en juveniles. Lo que no entiendo es que ahora hay entrenadores extranjeros metidos en todos los clubes, son unos desconocidos. Acá tenemos 60 mil técnicos, pero no les dan chance a los peruanos. La Federación debe hacer lo correcto.

–Alianza Lima está líder y es candidato al título de la Fase 2...

Sí, pero le faltan más partidos, vamos a ver. Hay jugadores que están ‘cocharcas’, parecen autobuses antiguos. Yo no les tengo bronca ni lo hago de mala intención, manifiesto lo que hice. Después de haber jugado tres meses, le dije a los directivos en Alianza, que me rescindan contrato. A pesar que no se ganaba como ahora, hay que ser razonables.

–¿Qué opina del actual Gobierno?

El Gobierno trabaja con el dinero de nuestros impuestos, igual que los congresistas. Ellos están podridos en dinero. Los de nuestra época necesitan un bono mensual. La mayoría de mi época estamos pateando cilindros en lugar de latas.

MÁS EN DT