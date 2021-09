Conforme a los criterios de Saber más

Las expectativas se mantuvieron a tope para el nuevo clásico del Brasil vs. Argentina. La final de la Copa América dejó una historia abierta, por lo que nos esperaba una revancha picante en Sao Paulo. Pero todo se esfumó en solo cinco minutos. Lionel Messi terminó con un chaleco de fotógrafo y Neymar, entre risas y confundido. El ambiente se tornó desconcertante y molesto. El bochorno trascendió a nivel mundial. Y esto no ha acabado.

La polémica se desató luego de la inesperada invasión de funcionarios sanitarios de Brasil al campo para impedir que cuatro jugadores argentinos disputen el partido. Finalmente, el encuentro fue suspendido. Este hecho quedará para la historia. Mientras tanto, la discusión está puesta en cómo se definirán los tres puntos del encuentro.

Las dudas se han acrecentado en las últimas horas sobre la resolución final del duelo. Lo más seguro es que el partido se decida en mesa, ya que reprogramarlo resulta muy difícil por cuestiones de tiempo en el calendario futbolístico.

En ese sentido, se espera que la comisión disciplinaria de la FIFA de un fallo al respecto en los próximos días. Se trata de una situación que se debe analizar minuciosamente, ya que cualquier decisión estará presta a las críticas, tanto de Brasil como de Argentina.

Marcelo Bee Sellares, abogado argentino experto en derecho deportivo, también analizó el caso y consideró que la ‘Albiceleste’ puede pedir los tres puntos bajo el argumento central de que “el partido ya había tenido iniciado y se suspendió por el ingreso de un tercero al campo de juego”, según señaló a RPP. A continuación, las posturas de cada caso.

¿Cuál es la posición de Brasil?

El argumento que se maneja desde Brasil es que las autoridades sanitarias notificaron antes del partido al plantel de Argentina de no poder contar con sus cuatro jugadores de la Premier League: Emiliano Martinez (Aston Villa), Giovani Lo Celso (Tottenham), Cristian Gabriel Romero (Tottenham) y Emiliano Buendía (Aston Villa).

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) informó que los futbolistas mencionados no obedecieron la regla de permanecer aislados en el hotel, luego de que supuestamente hayan mentido en su declaración jurada al ingresar al país.

Por su parte, mediante un comunicado oficial, la Confederación Brasileña de Fútbol lamentó lo sucedido en Sao Paulo y deslindó de cualquier responsabilidad para la suspensión del partido, ya que aseguran que fue una decisión gubernamental y no deportiva . En esa línea, la CBF espera que no haya ningún tipo de sanción contra su selección.

¿Cuál es la posición de Argentina?

Desde la AFA desmintieron la versión de ANVISA y aseguraron que no se incurrió en ninguna falsedad . El plantel de la Selección Argentina se retiró del campo cuando el árbitro suspendió el partido debido a un “factor externo”, por lo que esto no debería perjudicarle.

Además, la ‘Albiceleste’ tiene el aval de la Conmebol . En ese sentido, el equipo de Lionel Scaloni confía en que el fallo sea favorable, ya que los cuatros futbolistas en cuestión tenían el visto bueno del ente sudamericano para que puedan ser partícipes del duelo de las Eliminatorias.

“Al igual que la CBF, la AFA se encuentra sorprendida por el accionar de Anvisa una vez iniciado el partido. Cabe señalar que la Delegación Albiceleste se encontraba en territorio brasileño desde el día 3 de septiembre a las 8 am cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes regulados por la Conmebol para el normal desarrollo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022”, publicó la AFA en un comunicado.





¿Qué dice la Conmebol?

Ante esta situación complicada, la Conmebol remarcó que las Eliminatorias son una competición de la FIFA . Por ello, será esta institución quien tenga la última palabra en el bochornoso caso del Brasil vs. Argentina.

“Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución”, escribió la Conmebol en su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

La FIFA estipula en el artículo 14 del Código Disciplinario que “si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club, se sancionará a la federación o al club con una multa de al menos 10 000 CHF. Se declarará la derrota por retirada o renuncia, o bien se repetirá el partido”.

Ahora bien, hay diferentes matices en este caso. El debate reside en si el motivo del protocolo sanitario de Brasil es suficiente para considerarse de “fuerza mayor” o no . En esa línea, la FIFA podría programar un día para que el partido se reanude o darle los tres puntos a Argentina.

Asimismo, la discusión también está puesta en la versión de ANVISA, que asegura que los cuatros futbolistas argentinos falsearon sus declaraciones para entrar a Brasil. De comprobarse que esto sea cierto, la sancionada podría ser Argentina bajo el argumento de “abandono”, pues la ‘Albiceleste’ se retiró del campo mientras que la ‘Canarinha’ se quedó.

El comunicado de la FIFA:

“FIFA lamenta las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina correspondiente a los clasificatorios de CONMEBOL para la Copa Mundial de la FIFA 2022, hecho que privó a millones de seguidores de este encuentro que enfrentaba a las selecciones de dos de los países con más peso futbolístico del mundo”, señaló el organismo en un comunicado.

La FIFA también comunicó que ya cuentan con los primeros informes del partido y, de acuerdo a ello, “los órganos disciplinarios pertinentes analizarán la información contenida en estos para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo”.

¿Cuál sería el fallo final?

Se espera que este bochornoso caso se resuelva en los próximos días, e incluso en semanas o meses, pues el veredicto no será fácil teniendo en cuenta que existen dos instancias de apelación.

El recurso más sencillo de la FIFA, para evitar mayores críticas, es que determine una fecha para la reanudación del clásico sudamericano. Sin embargo, el calendario está muy apretado y lo más previsible es que se resuelva en mesa .

En ese sentido, Argentina tiene todas las de ganar, pues le respalda la garantía de la Conmebol para utilizar a todos sus jugadores en el partido. La ‘Albiceleste’ podría pedir los puntos, porque Brasil no cumplió con lo acordado.

Por lo pronto, ambas selecciones se encuentran en lo más alto de las Eliminatorias. Tienen el boleto al Mundial casi asegurado, por lo que una resta o no de puntos puede pasar a segundo plano. De hecho, a la FIFA le convendría dar el fallo en el momento en que, tanto Brasil como Argentina, logren su ansiada clasificación .

Mientras tanto, el ‘Scratch’ y la ‘Albiceleste’ ya se enfocan en sus siguientes retos de las Eliminatorias. Los de Tite enfrentarán a Perú y los de Scaloni a Bolivia el jueves 9 de septiembre.

