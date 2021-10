Conforme a los criterios de Saber más

La situación adversa que padece la selección peruana no es motivo para dejar de creer… aunque muchos ya lo hicieron. “Allá los incrédulos”. Todavía hay posibilidades, por más que sean ínfimas, de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

La derrota 1-0 ante Argentina de visita en el Monumental ha sentenciado las ilusiones de muchos por ver a Perú nuevamente en el Mundial. Sin embargo, aún restan seis fechas por jugar y la ‘Blanquirroja’ debe pelear hasta quemar el último cartucho.

Hay estadísticas en las cuales refugiarnos y también hay otras que debemos romper. Mientras tanto, las esperanzas siguen presentes, no se esfuman. Cualquier cosa puede pasar y la selección nacional tiene chances de alcanzar los puestos de clasificación.

Yoshimar Yotún en el segundo tiempo tuvo la chance de poner el 1-1 para la ‘Bicolor’ pero desperdició la ocasión desde el punto de penal. Argentina fue superior y con un gol de Lautaro Martínez se llevaron el triunfo.

Los próximos desafíos

Conversamos con Jesús Chirinos, creador de la página “Son Datos no Opiniones” sobre las posibilidades de Perú de alcanzar un boleto al Mundial. Con una base estadística, el periodista concretó una simulación de puntos en las que la ‘Blanquirroja’ termina en el quinto lugar de las Eliminatorias, zona de repechaje.

Perú tiene seis partidos pendientes, de los cuales tres los jugará en condición de local . El rival más próximo sería Bolivia, a quien enfrentará en Lima. Según nos comenta Chirinos, la ‘Blanquirroja’ tiene altas posibilidades de sumar tres puntos en ese encuentro, pues los antecedentes juegan a nuestro favor.

Según datos de Chirinos, la única vez que ‘La Verde’ ganó en terreno peruano por Eliminatorias fue hace 32 años. Después, todo ha sido triunfos (4) o empates (2) para el equipo nacional jugando de local en el clasificatorio sudamericano. Por ello, lo más probable es que la ‘Blanquirroja’ gane su partido ante Bolivia.

Perú perdió 1-0 ante Bolivia en La Paz, ahora necesita un triunfo en Lima | Foto: AP

El otro contendiente que recibiremos será Ecuador, duelo donde también se espera una victoria. “Perú viene de ganar en las dos últimas Eliminatorias de local, además tenemos una racha de cuatro triunfos consecutivos contra Ecuador”, señala Chirinos.

Ante Paraguay el resultado expectante también es óptimo. “Junto a Venezuela, son los países que nunca han ganado en Perú por Eliminatorias. Normalmente, a nosotros nos va muy bien contra Paraguay de local”, indica el estadístico. Han sido siete partidos entre ambas selecciones en el terreno nacional y la ‘Blanquirroja’ ganó cinco de ellas, empatando las otras dos.

Si se cumplen las tres victorias en condición de local, Perú habrá sumado nueve valiosos puntos , que lo dejan bien parado de cara a los desafíos que también tiene en condición de visitante contra Colombia, Uruguay y Venezuela.

Polo Guerrero viajó a Europa para tratar su lesión a la rodilla

De hecho, es bastante previsible que nos vayamos con las manos vacías de los duelos contra los colombianos (no les ganamos de visita desde hace 20 años) y uruguayos (no les ganamos de visita desde hace 17 años).

Sin embargo, existe la obligación de triunfar en Venezuela. Según los cálculos de Chirinos, las estadísticas no nos acompañan en el terreno de la ‘Vinotinto’, donde no triunfamos desde 1997 . “No es imposible ganar en Venezuela, no es como visitar a Colombia, Uruguay o Argentina, pero sí es complicado para nosotros y estadísticamente también”, aclara.

Si se cumple todo lo mencionado, la selección peruana sumará un total de 23 puntos y podría ser dueño del quinto puesto de las Eliminatorias, aunque también dependerá de que se consumen otros pronósticos de sus rivales directos.

Próximos partidos Condición Datos por Eliminatorias Resultado estimado Perú vs. Bolivia Local * Bolivia no gana de visita a Perú desde hace 32 años

* Cuatro triunfos de Perú y dos empates desde las Eliminatorias Francia 1998 Victoria Venezuela vs. Perú Visitante * Perú no gana de visita a Venezuela desde 1997

* Perú solo ha conseguido un empate en sus últimas cinco visitas a Venezuela (cuatro derrotas) La estadística a romper: victoria Colombia vs. Perú Visitante * Perú no gana en Colombia desde hace 20 años

* Las últimas cuatro visitas de Perú en Colombia terminaron en derrota Derrota Perú vs. Ecuador Local * Cuatro triunfos consecutivos ante Ecuador

* Perú ganó las últimas dos veces que recibió a Ecuador Victoria Uruguay vs. Perú Visitante * Perú no gana en Uruguay hace 17 años

* Perú solo ha conseguido dos triunfos en toda la historia visitando a Uruguay Derrota Perú vs. Paraguay Local * Paraguay nunca ha ganado de visita a Perú por Eliminatorias

* Perú ganó 5 de 7 enfrentamientos directos contra Paraguay Victoria PTS: 12

TOTAL: 11 + 12: 23

Los rivales directos

Para el simulador, Jesús Chirinos consideró que Colombia y Uruguay -al igual que Brasil y Argentina- clasificarán directamente a Qatar 2022 . Ambas selecciones tienen fixtures relativamente accesibles, sobre todo los ‘Cafeteros’, por lo que podrán adueñarse del boleto al Mundial si las estadísticas históricas siguen jugando a su favor.

En ese sentido, Perú se debe preocupar más por lo que suceda con los equipos de Ecuador, Chile y Paraguay. Estos tres son considerados los rivales directos que tendrá Perú en las últimas seis jornadas del clasificatorio sudamericano.

Ecuador: Tras el valioso empate conseguido de visita ante Colombia, la próxima fecha recibirá en Quito a Venezuela. “Ecuador ha ganado seis de siete como local ante Venezuela en toda la historia de las Eliminatorias, así que creo que ahí no hay muchas dudas”, documenta Chirinos.

Luego, tendrá que viajar a Chile, país en donde nunca ha celebrado triunfos por Eliminatorias (nueve derrotas y dos empates), según datos del estadístico. Mientras que, en el escenario más complicado para Perú, Ecuador le puede sacar un empate a Brasil jugando como local. El balance del ‘Tri’ jugando en casa contra la ‘Canarinha’ es de dos victorias, dos empates y una derrota. Lo más prudente es asumir una igualdad.

Ecuador consiguió un valioso empate en su visita a Colombia | Foto: AFP

En el fixture también aparece la visita a Perú, que ya está contemplada como una derrota de Ecuador por los datos explicados anteriormente. Después tendrá que viajar a Paraguay, donde “siempre ha perdido por Eliminatorias. Jugó de visita ocho veces y las ocho perdió”.

Y finalmente, recibirá a Argentina, rival al que no le gana de local hace dos ediciones, por lo que asumir un empate es lo más sensato. Considerando esos resultados, los ecuatorianos sumarían solo cinco puntos.

Partidos de Ecuador Condición Datos por Eliminatorias Resultado estimado Ecuador vs. Venezuela Local *Ecuador ha ganado seis de siete partidos como local ante Venezuela Victoria Chile vs. Ecuador Visitante * Ecuador nunca ha ganado en Chile

* De 11 partidos visitando a Chile, Ecuador ha sufrido nueve derrotas Derrota Ecuador vs. Brasil Local * Ecuador ha registrado dos victorias, dos empates y una derrota como local ante Brasil Empate Perú vs. Ecuador Visitante * Cuatro triunfos consecutivos de Perú ante Ecuador

* Perú ganó las últimas dos veces que recibió a Ecuador Derrota Paraguay vs. Ecuador Visitante * Ecuador ha perdido las ocho veces que visitó a Paraguay Derrota Ecuador vs. Argentina Local *Ecuador no le gana a Argentina en condición de local desde hace dos Eliminatorias Empate PTS: 5

Total: 17 + 5: 22

Chile: En principio, se previó un triunfo de Chile como local ante Venezuela y lo logró (3-0). Ahora tendrá que visitar a Paraguay, donde tiene un saldo negativo por Eliminatorias (6D, 3V). “Es un partido clave. Nunca han registrado empates. Pero estadísticamente Paraguay ha ganado seis de nueve”, confirma Chirinos.

La selección chilena volverá a casa para el duelo ante Ecuador, selección con la que nunca ha perdido de local en Eliminatorias (9V, 2E). Un triunfo es casi seguro. Después tendrá que recibir a uno de sus mayores verdugos: Argentina. Según los datos del estadístico, el equipo mapocho ha perdido cinco de siete duelos disputados contra la ‘Albiceleste’, pero en el escenario más complicado para Perú, se puede sospechar un empate.

Para la siguiente fecha, Chile asumirá un desafío en La Paz, donde siempre da la pelea. “Es muy parejo. Cada uno se reparte tres triunfos y también se ha registrado un empate”, dice Chirinos. Por ello, es mejor asegurarse con un empate entre ambas selecciones.

Chile vence a Venezuela | Foto: AFP

En Brasil siempre ha perdido (6D) y probablemente lo volverá a hacer. Sin embargo, Chile se recuperaría ante Uruguay en la última jornada. Jugando en condición de local, ‘La Roja’ “solo perdió una vez contra los charrúas” y, considerando sus últimas dos victorias en Santiago ante ‘La Celeste, se pronostica una victoria del equipo de Martín Lasarte.

Partidos de Chile Condición Datos por Eliminatorias Resultado estimado Paraguay vs. Chile Visitante * Paraguay ha ganado 6 de 9 partidos de local contra Chile Derrota Chile vs. Ecuador Local * Ecuador nunca ha ganado en Chile

* Chile ha triunfado 9 veces de 11 posibles ante Ecuador Victoria Chile vs. Argentina Local * Chile ha perdido 5 de 7 partidos de local contra Argentina Empate Bolivia vs. Chile Visitante * El balance de Chile visitando a Bolivia es de 3 victorias, 3 derrotas y 1 empate Empate Brasil vs. Chile Visitante * Chile ha perdido las 6 veces que visitó a Brasil Derrota Chile vs. Uruguay Local * Chile solo perdió una vez de los 8 partidos de local contra Uruguay Victoria PTS: 8

TOTAL: 13 + 8: 21

Paraguay: Los ‘Guaraníes’ sufrieron una contundente goleada (4-0) en su visita a Bolivia, un resultado esperado por su mala racha en La Paz. Sin embargo, la próxima fecha recibirán a Chile y, como ya se explicó, lo más probable es que termine en triunfo para los locales.

Asimismo, a Paraguay “no le ha ido mal de visita a Colombia. Ha ganado más veces ahí que en su país” por las Eliminatorias. Sin embargo, los ‘Cafeteros’ solo han perdido un partido en condición de local en el presente clasificatorio, por lo que se espera una victoria cuando reciba a la ‘Albirroja’.

Paraguay sufrió contundente goleada ante Bolivia en La Paz | Foto: AFP

Luego, los ‘Guaraníes’ reciben a Uruguay, a quien “no le ganan desde las Eliminatorias 2010. Se le va a hacer complicado”. No obstante, su saldo anterior es positivo (cinco victorias), por lo que lo más prudente es apuntar a un empate. Ya de visita a Brasil se prevé una derrota como las últimas cuatro veces.

Paraguay es muy fuerte cada vez que recibe a Ecuador en Eliminatorias. Según los datos de Chirinos, los ‘Guaraníes’ ha bganado ocho partidos de ocho posibles contra el ‘Tri’, por lo que se espera que esta vez no sea la excepción. Y, finalmente, de visita a Perú nunca ha ganado y, como ya se mencionó, se prevé una victoria de la ‘Blanquirroja’.

Partidos de Paraguay Condición Datos por Eliminatorias Resultado estimado Paraguay vs. Chile Local * Paraguay ha ganado 6 de 9 partidos de local contra Chile Victoria Colombia vs. Paraguay Visitante * Paraguay ha ganado 3 de sus últimas 5 visitas a Colombia Derrota Paraguay vs. Uruguay Local * Paraguay no le gana Uruguay desde las Eliminatorias del 2010 (1E 1D) Empate Brasil vs. Paraguay Visitante * Paraguay perdió en sus últimas 4 visitas a Brasil Derrota Paraguay vs. Ecuador Local * Paraguay siempre le ganó a Ecuador en condición de local (8 victorias) Victoria Perú vs. Paraguay Visitante * Paraguay nunca ha ganado de visita a Perú por Eliminatorias * Perú ganó 5 de 7 enfrentamientos directos contra Paraguay Derrota PTS: 5

TOTAL: 12 + 5: 17

Si se llegan a cumplir todos los pronósticos que se han explicado, Perú podrá afianzarse en el quinto puesto de las Eliminatorias y tendrá la oportunidad de jugar el repechaje por el Mundial Qatar 2022. Todo dependerá de sí mismos y de que las estadísticas jueguen a su favor. A sacar la calculadora, que aún todo es posible.

ASÍ QUEDARÍA LA TABLA DE ELIMINATORIAS:

Puesto Selección Puntos

actuales Posible

final 1° Brasil 28 43 2° Argentina 25 35 3° Colombia 16 26 4° Uruguay 16 25 5° Perú 11 23 6° Ecuador 17 22 7° Chile 13 21 8° Paraguay 12 17 9° Bolivia 12 15 10° Venezuela 7 11

