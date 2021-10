Conforme a los criterios de Saber más

El penal de Yoshimar Yotún ante Argentina puede quedar marcado en el historial de la selección peruana. El resultado final de las Eliminatorias Qatar 2022 marcará cómo recordaremos esa jugada. Sin embargo, no hay nada que reprocharle al volante nacional. Es quien mueve lo hilos de la selección, y será una gran baja para la Bicolor para el duelo ante Bolivia.

La tarjeta amarilla que recibió ante Argentina lo dejó fuera de la siguiente fecha y Ricardo Gareca tendrá que buscar a su reemplazante entre volantes zurdos que son escasos en la Bicolor. Yotún recién podrá regresar para la visita a Venezuela.

Yotún ha jugado todos los partidos de las Eliminatorias y de Copa América y detrás de Pedro Gallese es el jugador con más minutos en la Bicolor desde que se reanudó el fútbol durante la pandemia. Pese a que ha sido cambiado en varios partidos -en 8 de los 19 encuentros que disputó-, supera en minutos a Cueva, Carrillo y Tapia, quienes también asistieron a la Copa América.

Tras esta fecha triple, la selección peruana solo sumó 3 puntos de 9 en disputa. La 'blanquirroja' ocupa el noveno puesto con 11 puntos y está a 5 unidades del quinto lugar. ¿Qué resultados necesita Perú para llegar al repechaje? A continuación te lo contamos.





Jugador Eliminatorias Copa América Minutos total Pedro Gallese 1080 630 1710 Yoshimar Yotún 976 613 1589 Christian Cueva 791 572 1363 André Carrillo 781 518 1299 Renato Tapia 649 546 1195 Gianluca Lapadula 508 581 1089 Fuente: Opta

El puesto de Yoshimar

El nivel de Yoshimar Yotún no ha sido el mejor con la Bicolor. El volante del Cruz Azul fue uno de los primeros extranjeros en llegar, pero apenas tuvo tres días de entrenamiento antes de enfrentar a Chile.

Para el partido ante Bolivia en Lima, quizás Ricardo Gareca tenga que recomponer su volante. Renato Tapia sufre de un desgarro fibrilar y estará dos semanas de baja. Podría llegar con poco juego para la fecha de Eliminatorias.

Yotún estará ausente por suspensión, mientras que se espera que Sergio Peña se recupere totalmente de su dolencia en el tobillo. Quien es fijo hasta el momento es Pedro Aquino, una de las figuras en los tres partidos de la Bicolor este mes.

Las variantes para la zurda de Yoshimar pasan por Edison Flores -recordar que jugó en ese puesto ante Nueva Zelanda-, pero en estos momentos el ‘Oreja’ también está lesionado. ‘Canchita’ Gonzales podría permanecer en el once ocupando ese puesto -hasta ahora jugó tirado hacia la derecha, pero no tiene problemas de tirarse para la izquierda-, o que Peña pase a ocupar ese puesto también.

Yoshimar Yotún en el segundo tiempo tuvo la chance de poner el 1-1 para la ‘Bicolor’ pero desperdició la ocasión desde el punto de penal. Argentina fue superior y con un gol de Lautaro Martínez se llevaron el triunfo.

El nivel de Yotún

Para la fecha de noviembre, Yotún llegará con un calendario bien cargado. Cruz Azul tiene una serie de partidos en las próximas tres semanas. El cuadro cementero tendrá que jugar seis partidos en ese tiempo, aunque este sábado quizás descanse en el duelo ante Tigres.

Fecha Partidos Hoy Cruz Azul vs. Tigres 19/10 Atlas vs. Cruz Azul 23/10 Chivas vs. Cruz Azul 31/10 Cruz Azul vs. América 3/11 Cruz Azul vs. León 7/11 Pumas vs. Cruz Azul





Se trata del cierre de la fase regular de la Liga MX donde Cruz Azul define su pase a la Liguilla Final. Disputados once partidos, el equipo de Juan Reynoso marca en el sexto puesto con 17 puntos (puesto de recalificación), a tres unidades del cuarto lugar, que clasifica directamente a los cuartos de final. Pero está solo con dos unidades por encima del puesto 9, que juega la reclasificación en condición de visitante.

Al equipo de Yoshimar Yotún y Juan Reynoso le toca esta noche medirse ante Tigres, hoy quinto de la clasificación. Luego viene Atlas, que es segundo en la tabla, para luego enfrentar a Guadalajara, que está jugándose un lugar en los puestos de la reclasificación.

Tras ello viene el clásico ante el América, líder que hasta el momento solo ha perdido un partido, para cerrar ante León (octavo) y las Pumas, penúltimos de la tabla.

Distinto a lo que se vivió en el Clausura 2021, en el actual Apertura, Yotún no está teniendo el papel que tuvo para el título del pasado torneo, donde pese a no ser titular, era el jugador con más minutos -ingresaba en todos los encuentros-. Ahora ha tenido presencia en 7 de los once partidos, en seis de ellos como titular y ha sido expulsado una vez.

Jugador Minutos Julio Domínguez 849 Ignacio Rivero 840 Juan Escobar 750 Pablo Aguilar 741 Rafael Baca 706 Guillermo Fernández 685 Bryan Angulo 556 Andrés Gudiño 540 Alexis Peña 540 Roberto Alvarado 509 Orbelín Pineda 508 Yoshimar Yotún 495





El juego de Yotún es vital para sus equipos, pero ha decaído en su nivel y le está costando retomarlo. En la selección peruana es aún más complicado porque sus socios tampoco están en un buen momento. Ante Chile, no contó con un buen Guerrero. En La Paz fue Cueva quien no lo acompañó. Ante Argentina, en general el ataque peruano fue pobre.

