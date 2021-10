Conforme a los criterios de Saber más

La agilidad que mostró en el escenario para ganar el Mundial de Globos dista de la elocuencia que tiene para contar lo que vivió el pasado jueves en Port Aventura. El peruano Francesco de la Cruz ganó el certamen que creo Ibai Llanos junto a Gerard Piqué, y en una breve llamada nos atendió desde Barcelona.

Francesco nació en Huaral, pero en el 2008 sus padres lo llevaron a España, donde ellos ya habían logrado establecerse. Hoy tiene 18 años y estudia informática. El ganar el Mundial de Globos puede dar un vuelco a su vida, pero prefiere llevarlo con cautela.





Perú hace historia en el primer Mundial de Globos. Francesco de la Cruz se quedó con la medalla de oro tras ganar la final ante el competidor que representaba a Alemania por un total de 6 a 2. Este campeonato organizado por Ibai y Piqué dio como premio un total de 10 mil euros.

—¿Cómo te enteraste del evento?

La verdad, vi el anuncio por YouTube un día normal y decidí inscribirme y me aceptaron. Pedían ser mayor de edad, demostrar la nacionalidad, con DNI o pasaporte, y enviando un video con tus habilidades deportivas o jugando al globo.

—¿Qué enviaste tú?

Yo envié un video mostrando mis habilidades deportivas, haciendo ejercicio y fui escogido.

—Y sobre la nacionalidad, ¿naciste en Perú?

Yo nací en Perú, pero a los 4 o 5 años vine a España. Viví en Huaral. Mis padres decidieron emigrar en busca de un mejor futuro y luego nos trajeron a mi como a mi hermana y ahora vivimos en Barcelona.

El Mundial de Globos o Balloon World Cup, evento organizado por Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, e Ibai, reconocido streamer, se volvió realidad este jueves 14 de octubre y su primer campeón fue un peruano: Francesco de la Cruz. La transmisión se realizó por la plataforma de Twitch. (Fuente: América TV)

—Comentaste que estás estudiando…

Yo estudio Informática, redes y sistemas operativos. Estoy en el segundo año de media de los ciclos formativos. Es como una carrera técnica porque luego puedes hacer prácticas en empresas.

—¿Y faltaste a algunas clases?

Las clases van por horas. Entonces hay horas que me faltan completar. Tengo que recuperar. He hablado con mi tutor, los trabajos que tengo que hacer y con eso completo.

—¿Qué te animó a inscribirte?

En mis ratos libres suelo ver videos en YouTube, Twitch a modo de entretenimiento. Y me salían en recomendados los videos de Ibai, a quien sigo desde bastante. Salió que iba a hacer el mundial, y fue cuando decidí inscribirme.

—¿Sueles jugar con globos?

Normalmente de pequeño en Perú, alguna que otra vez jugaba con los globos. Pero no había jugado globos desde pequeño hasta la competición.

—Pero desde el primer partido ya decían que eras favorito

En el primer partido me encontré bastante cómodo, pero no quería infravalorar a los demás. Si todos están ahí es por algo. No me sentía favorito. Sí escuchaba las menciones, pero los demás avanzaban por algo.

—¿Y la parte física, cómo la trabajas?

Actualmente estoy en mi primer año de vóley. Antes jugaba fútbol y ahí es resistencia pura. Se entrena mucho eso. Era mediocentro ofensivo y ahora practico vóley, pero no tengo un puesto definido porque recién estoy empezando los entrenamientos con mi club, el L’Hospitalet.

—¿Cómo tomaste el evento? ¿Te intimidó que sea tan visto?

Ibai daba a entender que iba a ser un evento grande. No me sorprendió bastante porque eran Ibai, Gerard Piqué y con todas las marcas, sabía que iba a ser algo grande.

—¿No te pusiste nervioso ante la presencia de los personajes como Piqué, Shakira?

Podría ser, pero en mi caso no le daba lugar a eso, porque me pondría nervioso. Me centraba en el partido. La presencia de Piqué, de Shakira, lo tomaba como espectadores y nada más.

—El momento del Himno Nacional, fue muy especial, imagino

Pues a nivel familiar, un orgullo. A nivel nacional, un gran logro.

En la primera edición del Mundial de Globos 2021, organizado por Ibai y Piqué tuvo como ganador a Perú, cuyo representante fue nuestro compatriota llamado Francesco de la Cruz de 18 años de edad , llevándose a casa una bolsa de 10 mil euros de premio. En el siguiente video, conoce las mejores jugadas que hizo el peruano en el Torneo.

—¿Cuánto es tu identificación con el Perú?

De todas formas, nunca descarto volver a Perú, acabar mi vida ahí. Aún no están las cosas hechas en España. Puede que vaya a trabajar a Perú. Es algo que no sé, prefiero seguir viviendo y ver qué pasa. Tengo familia allá, mis abuelos, tíos, primos.

—El día después, ¿cómo lo pasaste?

Digamos que los de mi clase sabían que estaba compitiendo. Durante el evento tomaba el teléfono en la sala de jugadores y veía que me animaban. Cuando llegué a clase hoy, todos me aplaudieron y estaba muy agradecido. Agradecido con los de mi clase, con mis amigos, con la gente de Perú.

—Te felicitó el presidente del Perú…

Lo vi en Twitter. Vi lo que puso Ibai que se sorprendía por la felicitación del presidente. Yo no le di mucha importancia. No me parece un buen gesto, está bien, pero con todos los problemas que tiene, pues...

El presidente de Perú ha felicitado al campeón del mundial de globos. Pero qué cojones. https://t.co/n1AYyo5S3C — Ibai (@IbaiLlanos) October 15, 2021

—Se puede decir que ahora eres famoso. ¿Qué crees que siga para ti?

Pues la verdad, no sé. Todo es un escenario de ensueño y me cuesta asimilarlo. De todas formas, Ibai Llanos lo anunció por todos lados y otros influencers famosos me han saludo. Por el momento, voy a seguir con mi vida normal y esperar al siguiente año, que según me han dicho tengo que ir a defender mi título.

—Vas a tener que estar en una u otra actividad

No tengo respuesta ante ello, pero si me quieren invitar yo podría ir, estaría encantado. Es una invitación y tendría que dejar el nombre del país en alto. Si no voy, pueden tomarlo como un mal gesto, que no quiero participar. Mi intención es que el ser campeón del Mundial de Globos o no, sigo siendo la misma persona.

