Uruguay vs Italia sub 20 online gratis: transmisión de la final del Mundial Argentina 2023 . Conoce cuándo es el partido, a qué hora, dónde verlo, cómo llegan ambas selecciones, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión del encuentro a través de El Comercio.

CUÁNDO JUEGA URUGUAY VS ITALIA SUB 20

La final del Mundial Sub 20 se disputará este domingo 11 de junio en el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata, Argentina.

A QUÉ HORA JUEGA URUGUAY VS ITALIA SUB 20

México: 15:00 horas

Perú: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas (Washington DC)

Paraguay: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

EN QUÉ CANALES VER URUGUAY - ITALIA

El partido Uruguay Sub 20 vs Italia por la final del Mundial Sub 20 será transmitido por las señales de DirecTV Sports y Directv GO para Latinoamérica, mientras que Telemundo y FOX Sports pasarán el encuentro en Estados Unidos. También podrás seguir el compromiso a través de DT El Comercio.

Duro de pasar en defensa, fuerte en el medio y oportuno en ataque, los componentes de la fórmula que llevó a Uruguay a la final del Mundial Sub-20 de Argentina y que con la que el entrenador Marcelo Broli intentará ganar ante Italia el título mundial.

La Celeste llegó a la final con solo tres goles en contra, tomados frente a Inglaterra -campeona europea Sub-19- en la fase de grupos. Irak, Tunez, Gambia, Estados Unidos e Israel fueron incapaces de vulnerar a una defensa charrúa que tapa bien los espacios, domina el arte de los relevos y presiona en lo alto para evitar pasar zozobras en área propia.

“Entendemos que defender es un arte también, mas allá de atacar y le pusimos mucho foco a esos detalles (...) marcar los extremos que pasan a laterales, todas esas acciones nosotras las entrenamos y vemos mucha mejoría en este equipo”, dijo el entrenador Marcelo Broli, tras vencer a Israel por 1-0.

El DT está orgulloso de lo compacto de su equipo y sin falsas modestias reconoció que tener apenas tres goles en contra en todo un torneo mundial demuestra la “solidez” y la “confianza” que tienen sus pupilos a la hora de salir a defender el plan táctico.

Contra Italia la prueba será aún mayor y frenar a y compañía no será tarea fácil. En lo que va de torneo, los italianos suman 13 goles y el jueves en las semifinales ante Corea del Sur contaron con varias chances claras para sumar goles al 2-1 con el que terminó el duelo.

Uruguay va por romper el maleficio y levantar su primer título Sub-20 en su tercera final. Argentina en Malasia 1997 y Francia en 2013 los dejaron sin Copa.