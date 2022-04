Conforme a los criterios de Saber más

Las Copas del Mundo se inventaron para detener el tiempo. Y contarlo cada cuatro años. Qatar 2022 no será la excepción. Pero, como todo Mundial, no todas las estrellas podrán asistir. La verdad son tantas que juntas pueden formar un once ideal. Solo una advertencia: este equipo es una elección arbitraria basada en el gusto del autor.

En el arco, más allá de su esmero por parecerse a ‘Chiquito’ Flores, va el italiano Gianluigi Donnarumma, el gigante del París Saint-Germain. En la defensa, una línea de tres, con clara vocación de ataque. El colombiano Juan Guillemo Cuadrado de la Juventus por derecha; David Alaba, el austriaco del Real Madrid por izquierda y al centro el experimentado Giorgio Chiellini, el astuto capitán de la selección italiana que lleva una vida en la Vecchia Signora.

En el medio del campo dos motorcitos: el chileno Arturo Vidal del Inter de Milán y el italiano Marco Verrati del París Saint Germain. Ambos quitan y juegan. Uno con más gol que el otro. Pero con la misma dosis de sacrificio.

En la zona de gestación, como dicen los filósofos del fútbol, el argelino Riyad Mahrez del Manchester City a pie cambiado por derecha. En el carril izquierdo, también a pie cambiado, la sensación del Liverpool, el colombiano Luis Díaz. Pases en callejón, desbordes, y latigazos.

En el ataque, tres delanteros. Dos bien abiertos por los extremos: el italiano Lorenzo Insigne, leyenda del Napoli y el egipcio Mohamed Salah, Balón de Oro africano, imparable en el Liverpool de Jurguen Klopp. Como punta, en medio, el nuevo cyborg del fútbol: el noruego Erling Haaland. Una de las joyas más preciadas de Europa que por ahora continúa en el Borussia Dortmund.

𝗔𝗾𝘂𝗶́ 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻, 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗻... ¡𝗹𝗼𝘀 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗙𝗜𝗙𝗔𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝗖𝘂𝗽! 🤩



¿Falta mucho para el 21 de noviembre? 🏆#FinalDraw pic.twitter.com/V0CcRccCLo — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 1, 2022

Sí, puede que sea un once descompensado. Pero cinco goles por partido te mete de todas maneras.

A la expectativa por si algún titular se resfría: el esloveno Jan Oblak del Atlético de Madrid. Siguiendo con las licencias tres volantes: El bosnio Miralem Pjanic, exBarcelona y Juventus, el paraguayo Miguel Almirón del Newcastle y el colombiano James Rodríguez del Al Rayyan S. C. a quien posiblemente no volvamos a ver en un Mundial.

Y tres opciones de ataque: el chileno Alexis Sánchez del Inter de Milán, el gabonés Pierre Aubameyang del Barcelona, y finalmente, el hombre más humilde de la comarca: el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Ninguno de ellos brillará en Qatar 2022. Y es que como decía Héctor Lavoe: hay muchas estrellas y muy poco cielo.

VIDEO RECOMENDADO

La alegría se propagó por todo el país cuando la selección peruana -en un Estadio Nacional repleto- consiguió su tan ansiado boleto al repechaje. Pero aún falta un paso para la felicidad total. La Bicolor debe luchar por su clasificación mundialista contra Australia o Emiratos Árabes Unidos. Así juegan estos equipos.

MÁS EN DT: