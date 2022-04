Conforme a los criterios de Saber más

El júbilo por la clasificación al repechaje intercontinental se extenderá al menos hasta junio. Esta última semana, la selección peruana logró asegurar el quinto lugar de las Eliminatorias sudamericanas y la alegría se ha propagado inevitablemente por todo el país. Sobran razones para celebrar. Sin embargo, el cupo a Qatar 2022 aún no se ha concretado. En el horizonte se aguarda el duelo decisivo contra Australia o Emiratos Árabes Unidos (EAU), dos selecciones a tener bastante en cuenta en estos meses.

Australianos como los emiratíes son quienes definan el pase para enfrentar a Perú en la repesca. Ambas selecciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) tienen previsto disputar un partido el 7 de junio para definir el rival de la ‘Blanquirroja’, que se jugará la clasificación mundialista el 13 del mismo mes.

Ahora bien, entre nuestro país y estas dos naciones hay miles de kilómetros de distancia, pero eso no impide conocer cómo juegan y qué propuesta manejan ambos en el campo. En esta nota hacemos un análisis exhaustivo del juego de Australia y Emiratos Árabes Unidos, los protagonistas del repechaje asiático.

Para ello, contamos con el apoyo de Ienzo Duarte, miembro de AlterFútbol, portal que se enfoca en analizar y darle difusión al fútbol de latitudes poco seguidas en nuestra región como Asia, África, Oceanía y el Caribe. Asimismo, sumamos la voz de Jerry Tamashiro, exfutbolista peruano que trabajó en el comando técnico de EAU con Jorge Luis Pinto brevemente en 2020.

Australia

Sistema: El equipo que hoy dirige Graham Arnold (después del Mundial Rusia 2018) suele usar el sistema táctico de 4-2-3-1 bien marcado en el campo . Aunque, en sus últimas presentaciones ha usado el 4-4-2 a modo de prueba, con el grupo ya definido y sobre la base de jugadores que tenía disponibles.

“Me parece que prefiere el 4-2-3-1 porque le da más equilibrio defensivo, y le permite abrir la cancha en ofensiva”, señala Ienzo Duarte.

Última alineación titular de Australia en las Eliminatorias Asiáticas | Foto: AFP

Esencia: Australia es un equipo compacto y directo. Mantiene el mismo estilo —inglés a la antigua— que le ha permitido clasificar a los últimos cuatro Mundiales. Destacan en las jugadas a balón parado, en la potencia física de los jugadores, los centros al área y la verticalidad en su juego.

“Es un juego inglés un poco más antiguo que el que se practica ahora. Ahora todos tratan de jugar a tener posesión, pero el de Australia que pudimos ver en los videos era un juego rápido, directo, de muchos centros, un fútbol de corpulencia física, ganan el segundo balón. Tienen mucha dinámica, eso sí”, apunta Jerry Tamashiro.

“En líneas generales, Australia sigue teniendo el mismo esquema: juego directo, centros, pelota parada, potencia física, y uno que otro desequilibrio individual. No hay demasiado juego de asociación. Es más vertical, en todo caso”, complementa Duarte.

Figuras: Ahora bien, el hecho de que no tenga mucha asociación en su juego no quiere decir que los ‘Socceroos’ no posean técnica. De hecho, “Australia tiene muchos jugadores en Europa. Son la base del equipo”, apunta Tamashiro.

Eso sí, los únicos futbolistas australianos que se mantienen entre las principales ligas del Viejo Continente en la actualidad son Mathew Ryan, portero de la Real Sociedad de España y Ajdin Hrustic, volante del Eintracht Frankfurt. Pero no son los únicos que deben tener mapeados los rivales.

“Hay varios jugadores con virtudes técnicas, entre los que destacan (Mathew) Leckie, que desborda bien y saca buenos centros; Hrustic, que es un buen volante ofensivo, (Aaron) Mooy en la volante defensiva, o (Tom) Rogic como otro enlace ofensivo”, indica Duarte. “El tridente ofensivo que forman Hrustic, Leckie y el punta —sea (Jamie) McLaren, (Mitchell) Duke o (Adam) Taggart— es de lo que hay que cuidarse”, añade.

Es importante mencionar que el goleador de los ‘Socceroos’ en las últimas Eliminatorias fue MacLaren, quien marcó siete goles en nueve partidos disputados , aunque la gran mayoría (5) los convirtió en la Ronda 2. Duke, por su parte, sumó cinco goles en general, siendo tres goles los que celebró en la fase final del clasificatorio, uno más que MacLaren.

Vulnerabilidades: Si bien Australia puede presumir de ser goleador —fue el equipo que más goles anotó en su grupo, por encima de Arabia Saudita y Japón con 15 tantos— no puede presumir de lo mismo a nivel defensivo.

El elenco dirigido por Graham Arnold encajó nueve goles en la última ronda de las Eliminatorias asiáticas y gran parte de esos tantos se deben a una marca bastante floja, tanto dentro del área como fuera de ella. Los ‘Socceroos’ son muy vulnerables en defensa: dejan ingresar con facilidad a los rivales a su área, sufren bastante por los costados y tienen algunos problemas en la salida.

“Las deficiencias están asociadas a la falta de un esquema colectivo de juego y se les critica la poca solidez defensiva. De los partidos que vi, cuando se les juega al toque, a ras de campo, y con jugadas colectivas, los puedes meter en problemas. Además, a veces pecan de vehementes y eso les puede costar amonestaciones y jugadas a balón parado en contra”, advierte Duarte.

Emiratos Árabes Unidos

Sistema: En la mayor parte de las Eliminatorias asiáticas, Emiratos Árabes Unidos estuvo dirigido por el neerlandés Bert van Marwijk, que frecuentó el mismo sistema táctico de Australia (4-2-3-1) . Sin embargo, en febrero del 2022 el argentino Rodolfo Arruabarrena asumió el mando del equipo y ya dirigió dos encuentros con dos formaciones diferentes.

Primero, Arruabarrena apostó por una línea de tres al fondo, cuatro en la volante y tres en la ofensiva ante Irak, lo cual no le funcionó tras caer 1-0. En el siguiente encuentro, ante Corea del Sur, que era líder, el entrenador argentino volvió al 4-2-3-1 tradicional de EAU, que le resultó para quedarse con la victoria por la mínima diferencia.

Seguramente, la idea de Rodolfo Arruabarrena será repetir la fórmula —sin asumir muchos riesgos— ante Australia en el repechaje asiático, así como contra Perú si es que logra ganarle a los ‘Socceroos’. Aunque, en estos dos meses, los emiratíes podrán ensayar otros sistemas tácticos dependiendo de lo que pida su nuevo técnico. Por ahora el escenario es impreciso.

Esencia: Con solo dos partidos dirigidos es difícil conocer el estilo y estrategia que plantea implantar Arruabarrena en los Emiratos Árabes Unidos. Más allá de eso, lo cierto es que últimamente la selección emiratí se ha caracterizado por sus buenas asociaciones en ataque, por sus remates de media distancia, y por la rapidez a la hora de jugar y decidir.

“En ofensiva, los tres volantes de ataque alternan posiciones, y juegan a triangular entre ellos. Quien juegue de centro atacante —usualmente (Ali) Mabkhout, pero también puede ser (Caio) Canedo—, tiende a meterse entre los defensas centrales y buscar el pase filtrado o esperar el centro bombeado”, señala Ienzo Duarte.

Última alineación titular de Emiratos Árabes Unidos | Foto: EFE

Es importante señalar que EAU cuenta con jugadores de gran técnica y de exquisita velocidad, que suelen desbordar por las bandas y atacar en diagonal cuando la situación lo amerita. Asimismo, el equipo árabe tiene a futbolistas de buena pegada, que usualmente rematan desde fuera del área y generan peligro en portería rival. El juego aéreo no es su fuerte.

“El fútbol de Emiratos es más técnico, tiene jugadores de buen pie pero el biotipo es un jugador mediano chico y con más posesión, más juego combinativo”, asegura Jerry.

Figuras: Emiratos Árabes Unidos no cuenta con ningún futbolista militando en un club europeo. De hecho, absolutamente todos juegan en la liga local. Eso sí, esta selección tiene a sus dos grandes referentes en el defensa capitán Walid Abbas y el delantero Ali Mabkhout . Ambos tienen más de cien presencias con la selección.

De hecho, Ali Mabkhout es el goleador de las Eliminatorias Asiáticas rumbo a Qatar 2022 con 14 goles firmados y máximo goleador histórico de ‘Los Halcones’ (79 goles en 103 partidos) . Sin duda, se trata de un jugador peligroso al que no se le puede descuidar.

“Sabe jugar muy bien con el balón en los pies. Controla muy bien los pases a la espalda de la defensa. Y es rápido para la contra. Le suele pegar de derecha, pero también ha marcado buenos goles de zurda. Dentro del área no es un negado; si tiene espacio, puede quebrar a un defensa y colocar bien la pelota. No va tanto al juego aéreo, pero con espacio ha metido goles de cabeza. También le pega bien desde el borde del área”, describe Duarte.

Ali Mabkhout es goleador histórico de Emiratos Árabes Unidos | Foto: EFE

También es necesario destacar la presencia de Caio Canedo, que es una de las cartas principales de ataque del equipo. Y no podemos olvidar a figuras emergentes como Harib Abdallah (19 años), Mohamed Abbas (19 años) y Ali Saleh (22 años), que han sumado minutos importantes en los últimos encuentros.

Vulnerabilidades: Según lo que se ha podido notar en sus últimos encuentros, Emiratos Árabes Unidos sufre mucho en las disputas de balones aéreos y, por tanto, se complica constantemente con los centros que defiende en el área. Muchas veces, el equipo árabe es pasivo en la marca, lo que le cuesta caro, y queda en inferioridad numérica en los contragolpes.

“Me parece un equipo que no es tan fuerte en lo físico (aunque sí pueden ser recios en la marca), con poco roce internacional y que cede mucho la pelota a los rivales. Su defensa, a pesar de agrupar muchos hombres, parece vulnerable, por lo que su arquero se convierte a veces en figura”, opina Duarte.

Emiratos Árabes Unidos sufre mucho en los juegos aéreos | Foto: REUTERS

De la misma forma, a EAU le cuesta mucho anotar goles contra equipos de mayor jerarquía. Ante Irán y Corea del Sur, los dos clasificados directos de su grupo, ‘Los Halcones’ solo pudieron marcar un gol en cuatro partidos disputados . Justamente, su única celebración fue en la última fecha ante los coreanos, que más allá del resultado (1-0) fueron los dominantes del encuentro, pero se perdieron muchas oportunidades.

En ese sentido, los rivales del equipo árabe tendrán que estar bastantes efectivos de cara a portería para quedarse con el triunfo. Y es que a Emiratos se le puede hacer mucho daño por las bandas, buscando a los delanteros con centros al área y aprovechando las deficiencias defensivas y espacios que pueden dejar.

“Creo que se le puede atacar abriendo la cancha, porque los laterales —o los que lleguen a cubrir— tienden a cometer faltas. La defensa no parece muy concentrada en las jugadas a balón parado. Otra posibilidad es probar con disparos de media distancia (...) No recomendaría intentar pases hasta entrar al área, porque ahí es donde van agrupando mucha gente”, señala Ienzo Duarte.

¿Qué equipo es el favorito para enfrentar a Perú?

El trascendental encuentro entre Australia y Emiratos Árabes Unidos está previsto para disputarse el 7 de junio. Hasta entonces, habrá muchas cosas que afinar en ambas selecciones. Lo cierto es que, a estas alturas, cualquiera de los dos podría ganar el duelo y medir fuerzas con Perú en la repesca intercontinental.

La última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final de la Copa Asiática 2019, cuando los Emiratos Árabes Unidos se impusieron 1-0 sobre Australia con gol de nada menos que Ali Mabkhout.

Eso sí, para Jerry Tamashiro, los ‘Socceroos’ tienen los pronósticos a su favor. “Analizando jugadores, Australia está mejor, es el favorito”, valora. Por su parte, Ienzo Duarte guarda mayor discreción y considera que ninguna selección tiene más opciones que otra. Eso sí, hace énfasis en que el hecho de que el escenario del encuentro puede influir, ya que “el clima y público pueden jugar un poco a favor de EAU”.

“En octubre del año pasado podía decir que el favorito era Australia por la experiencia y competitividad de sus jugadores, un plantel que se conocía y que además estaba peleando palmo a palmo la clasificación directa. Pero hoy yo no me atrevo a decir quién es el favorito”, dice.

