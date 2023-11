PANAMÁ COSTA RICA

Panamá vs Costa Rica en vivo: sigue el partido de vuelta por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Tras una contundente goleada en la ida, los canaleros salen en busca de su clasificación a semifinales, pero el combinado tico no está dispuesto a darse por vencido y sale por la remontada. El encuentro será este lunes 20 de noviembre de 2023, desde las 21:00 horas de Panamá y Perú, que son las 20:00 horas de Costa Rica, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la capital panameña. La transmisión del juego se puede ver mediante Medcom, TVN, RPC y Flow Sports en Panamá, mientras que Teletica y Repreten transmiten en Costa Rica, Paramount+ en estados Unidos y Concacaf GO en México.