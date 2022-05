Paolo Guerrero ya está en nuestro país. El delantero arribó durante las primeras horas del martes 17 de mayo y tuvo un contacto con los periodistas que le esperaron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En aquella charla, el goleador brindó detalles sobre su recuperación a la rodilla, la selección peruana y su futuro en el fútbol.

De entrada, el ‘Depredador’ dio una noticia alentadora posterior a la rehabilitación que desarrolló en Estados Unidos: “La rodilla está bien, no me molesta”, manifestó. Eso sí, el ‘9′ admitió que todavía necesita trabajar en algunos detalles para saltar a las canchas, como realizar movimientos con la pelota, por ejemplo.

Enseguida, Guerrero destacó el “sacrificio, dedicación y profesionalismo” que invirtió a lo largo del periodo en el que estuvo alejado de los terrenos. Como se recuerda, Paolo disputó un partido oficial por última vez en las Eliminatorias con Chile en el Estadio Nacional el pasado 8 de octubre. Precisamente, sobre aquel compromiso, el capitán de la Bicolor dejó una cruda confesión.

“Contra Chile he jugado infiltrado por la selección y eso nadie lo sabe”, reveló ‘PG9′. Y dio más detalles de lo que vivió: “Me sacaron líquido de la rodilla para jugar. Pueden preguntarle a Néstor Bonillo y al doctor”, agregó. “Esa es la verdad, porque hay muchos que no saben y solo hablan”, sostuvo.

Paolo Guerrero volvió a Perú. (Foto: Twitter de @Landivar_renato)

¿Convocatoria al repechaje?

El goleador histórico de la selección peruana aclaró en una conversación con FIFA que por el cuadro nacional “jugaría hasta cojo”. Entonces, a días de conocer la lista de convocados (sale el viernes 20 de mayo) con miras al repechaje a Qatar 2022, el futbolista de 38 años aclaró que pone como prioridad su vuelta al fútbol.

“Si no me convocan, seguiré trabajando”, inició Guerrero. Luego fue más enfático con los pasos que desea seguir: “Me estoy alistando para volver a jugar al fútbol, es mi pasión. No solo me estoy preparando para una o dos cosas”, añadió. En ese sentido, Paolo mencionó que hará su mejor esfuerzo para encontrar club lo más pronto posible.

¿Puerta abierta para Alianza Lima?

“Voy a seguir entrenando para conseguir club”, dijo Guerrero, quien confirmó que asistirá a la Videna para esa tarea. Enseguida, saltó el recuerdo de la posibilidad de firmar por Alianza Lima, el club de sus amores. “No me han venido a hablar en ningún momento”, acotó el ex Bayern Múnich o Hamburgo de Alemania.

Lo que sí admitió fue la gran cantidad de mensajes que recibió por parte de los hinchas Blanquiazules para firmar por el club. “Varios de ellos se resintieron, pero nadie se acercó. Los fanáticos de Corinthians, por ejemplo, me piden que vuelva, pero no se trata de que solo los seguidores se te acerquen”.

En el cierre, Guerrero dijo sentirse abierto frente a cualquier posibilidad para volver a jugar al fútbol. “Tengo a mi representante en conversaciones con otros clubes, pero si se me acercan, seguro empezarán las charlas”, sentenció.