Al fútbol le está faltando un gran acompañante: la afición. Si bien la selección peruana ya ha tenido oportunidad de jugar con público en casa con un 20% de aforo en el Estadio Nacional: ante Uruguay, Venezuela y Chile, se esperaba que para el duelo ante Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022 de este jueves se pueda tener más presencia de hinchas.

Sin embargo, pese al pedido de parte de la Federación Peruana de Fútbol de tener al menos un 50% -en otros países sudamericanos se juega hasta con un 70%-, el Ministerio de Salud (Minsa) no aceptó este pedido, por lo que ante Bolivia se volverá a tener un aforo muy restringido.

Las medidas que toma el Minsa se basan en lo que dispone el Decreto Supremo N° 167-2021 – PCM del pasado 30 de octubre que dicta las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus hasta el 14 de noviembre. En esta aún se mantiene la restricción de un 20% de aforo para eventos deportivos en zonas de Alerta Moderada, a la cual pertenece Lima (y casi todo el país, salvo Chanchamayo, Chincha y Sullana que están en Alerta Alto).

Para aumentar el aforo, la FPF esperaba que se apruebe la separación de solo una butaca entre persona y persona, pero el Minsa desestimó el pedido.

A esto se suma la sanción que pesa sobre la FPF por los gritos xenófobos que se escucharon en el partido ante Chile, por lo cual la FIFA nos sancionó con una reducción de espectadores en un partido. Deporte Total pudo saber que la pena era de jugar sin las tribunas populares habilitadas.

La FPF apeló y finalmente, la sanción que tendrá que cumplir es una reducción del 20% del espacio destinado en cada popular. Es decir, ya con el aforo total de 20% a cada popular le correspondía un poco más de 2.5 mil entradas. A esa cifra tendrá que reducirse el aforo para cumplir con lo establecido.

Los gritos insultantes de los asistentes al Perú-Chile hacia los jugadores sureños determinó que la FIFA tome la medida de multar económicamente y reducir la capacidad de las populares. La FPF aceptó la sanción, pero con la propuesta de dejar sin público la parte central de cada tribuna popular. Las partes laterales sí serán habilitadas.

La FIFA aceptó la propuesta presentada por la FPF, por lo que el impacto de la sanción si bien afecta al aforo, el impacto se espera que no sea tan fuerte. Es ahora cuando más se necesita del aliento del público para seguir con vida en las Eliminatorias Qatar 2022.

Nuevas medidas

En lo que cambiará respecto a los tres partidos en los que se jugó con público será en la aplicación de las nuevas medidas dispuestas por el Minsa en la Norma Técnica de Salud, en la cual se acepta el uso de una mascarilla KN95 o de una doble quirúrgica o quirúrgica + una comunitaria.

“Uso de mascarilla: el uso de la mascarilla es obligatorio para circular por las vías de uso público y en espacios cerrados, o donde no se puede mantener el distanciamiento físico. Se debe usar mascarillas que tengan buena capacidad de filtración y ajuste al rostro, esto es posible con el uso de doble mascarilla (una quirúrgica de tres pliegues debajo, y sobre ella, una mascarilla comunitaria) o también es posible lograr estas características con una KN 95″, se lee en la sección Medidas de Prevención y Control en el documento publicado el pasado 4 de noviembre.

Lo que no ha cambiado es el pedido de mantener la distancia de 1.5 metros entre persona y de tener ventilado los espacios. En el caso del Estadio Nacional, al ser un escenario abierto, no tiene problemas con esto último. También se recomienda el uso de protectores faciales, pero esto para espacios cerrados donde no se pueda mantener el distanciamiento físico.

Además, cambiarán las medidas dispuestas en el triaje para el ingreso al estadio. Esta mista Nota Técnica establece que no han resultados efectivas las medidas de toma de temperatura y el uso de pediluvios (limpieza de calzados). Esto ya no se tomaría en cuenta en el ingreso al estadio este jueves.

Todos estos cambios mencionados obedecen al protocolo para el público. De parte de la Conmebol, se mantienen las exigencias en los protocolos para las delegaciones y personas involucradas en la organización . Es decir, la selección peruana y también la boliviana estarán bajo la llamada burbuja sanitaria, sin tener contacto con agentes externos.

