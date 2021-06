Conforme a los criterios de Saber más

Capitán de Perú en sus capítulos más felices en los Mundiales. Capitán en la única Copa América que trajimos a estas tierras, la del 75. Capitán de Resto de América en 1973 y encargado del sorteo en cancha frente a Johan Cruyff, el hombre que reinventó el fútbol. Tres sucesos históricos, un hombre: don Héctor Chumpitaz. El ídolo vitalicio de la selección peruana conversó con Deporte Total en la previa del Perú-Brasil de este jueves por el torneo continental. Su palabra siempre será ley. Para los de su época, para la nuestra y para la que viene.

—¿Qué recuerdos tiene del triunfo histórico ante Brasil por la semifinal de ida de la Copa América 1975?

Los recuerdos son muy gratos para mí y para todos los que estuvieron presentes ese día. Ganarle a Brasil en su casa, en una semifinal de Copa América, es como una misión imposible. Nos trajimos una victoria clara, contundente. Incluso pudimos meter un gol más.

—¿Cómo se prepararon para ganarle a una selección que ya tenía tres Mundiales en su vitrina y ante 37 mil espectadores?

Increíble. Nadie daba un sol por nosotros, decían que nos iban a ganar. Pero ese día el equipo rindió al máximo, hubo confianza y compañerismo dentro del campo. Siempre he dicho que pueden destacar dos o tres, pero la figura es el equipo entero. Un resultado, sea positivo o negativo, le corresponde a todos, desde el entrenador hasta el último suplente. Nadie puede sentirse mejor que otro en una victoria, sino hay que reconocer a todos.

—¿Recuerda cuál fue la arenga que dio antes del partido?

Las palabras exactas no. Pero días antes del partido ya veníamos conversando entre todos. Nos habíamos preparado mucho y ese era el momento de demostrarlo. Recuerdo que decíamos que entre todos nos decíamos que teníamos que poner alma, corazón y vida en la cancha, como la canción.

—¿El tercer gol de Perú silenció el estadio?

Sí. El gol del gran Enrique Casaretto -NdR: hace una pausa de unos segundos- que en paz descanse. Por un momento todos en el estadio se quedaron callados, estaban sorprendidos. Pero su celebración fue la que más se recuerda, ja ja ja.

Con la selección peruana Héctor Chumpitaz se coronó campeón de la Copa América 1975, logró el tercer puesto en la Copa América de 1979 y clasificó a los Mundiales México 1970, Argentina 1978 y España 1982. (GEC Archivo Histórico)

—¿Por qué?

Hace el gol y va a toda velocidad hacia donde estaban los suplentes y el profesor Marcos Calderón. Nosotros lo estábamos siguiendo atrás. Él corre con la intención de hacer un gran salto para celebrar, pero le salió un saltito medio raro, del otro equipo, ja ja ja. Siempre lo molestábamos con eso y él no hacía más que reírse con nosotros.

—¿Cree que igual le hubieran ganado a Brasil si estaba Pelé?

Sí. Ellos decían que no habían jugado con equipo completo y ponían excusas después de perder. Pero por la forma en la que jugamos, el resultado iba a ser favorable para nosotros así hubiera estado Pelé.

—¿Es cierto que algunos hinchas peruanos ingresaron al vestuario después del triunfo?

Claro. Es que antes era diferente, los hinchas entraban donde estábamos y celebraban con nosotros sin problema. Era otra época. Por eso nosotros reconocíamos el esfuerzo que hacían ellos para vernos, los sacrificios hacía para estar a nuestro y siempre que ganábamos decíamos que era por ellos. Ahora hay mucho cuidado con los futbolistas, los alejan de la gente. Eso sí, por la pandemia está bien que eso pase.

—En el partido de vuelta, Perú cae 2-0 y la clasificación a la final se resuelve por sorteo, ¿cómo vivió el momento?

Cuando acabó el partido, cada jugador se fue a su casa. Yo estaba sentado en la cocina con mi señora esperando el resultado. Cuando nos llega la noticia que Perú clasificó a la final, nos alegramos. Festejamos y nos abrazamos emocionados. Luego dijeron que todo estaba arreglado y no sé qué. En fin, siempre hay gente malintencionada.

—Para la final, Hugo Sotil se “escapó” de Europa para poder jugar el tercer partido, ¿ustedes sabían algo?

Nosotros pensábamos que no iba a venir porque no jugó ningún partido de esa Copa. Estábamos entrenando cuando llegó de sorpresa un día antes del encuentro en Caracas, vino cargado de regalos para todos nosotros. Ese gesto que tuvo fue importante para nosotros y nos motivó mucho.

—Además marcó el gol del título

Claro, nos da la Copa América. Llegó, jugó, anotó y se fue. No le quedó tiempo ni de celebrar. A nuestro regreso de Caracas nos citaron a la embajada, nos hicieron una recepción y él tenía que irse después a España. De ahí recuerdo que nos contó que tenía miedo, estaba asustado, pensaba que los dirigentes de Barcelona lo iban a castigar por escaparse sin decir nada. Pero cuando lo llamaron a la oficina lo felicitaron por el título y hasta le dieron descanso.

—¿Cuál era el secreto de ese equipo que fue a dos Mundiales y ganó una Copa América?

Éramos un grupo muy unido, nadie era más que otros. Todos trabajábamos de la misma forma. No había eso de que la selección le pertenecía a unos cuantos y a los demás no. Si uno jugaba mal, el compañero ponía la garra y lo ayudaba. Si el delantero tenía que bajar hasta su arco para defender, lo hacía. Por eso se nos dieron los resultados. Si perdíamos, lo hacíamos luchando hasta el último. Esa era nuestra mentalidad. A Perú hay que defenderlo con la vida.

Héctor Chumpitaz y Hugo Sotil con la Copa América. (Foto: El Comercio)

—Se jugaba más por amor a la camiseta, a la patria

Por supuesto. Si mal no recuerdo, después de ganar la Copa América nos dieron 250 dólares creo o algo así. Pero no nos importaba el dinero. Con eso no quiero decir que ahora a los jugadores les importe más la plata que su país, pero la situación económica es diferente. El campeón gana como 50 mil dólares creo (NdR: la Copa América 2021 otorga al campeón 10 millones de dólares).

—Hablando del presente, ¿qué debe hacer Perú este jueves para salir victorioso ante Brasil?

Cuando Perú juega con Brasil o Argentina, hacemos grandes partidos. Nos cuesta más enfrentar a equipos de menor calidad que nosotros. Yo confío en esta selección, deben salir concentrados y con mucha confianza de hacer las cosas bien. Ellos cuando se ven superados o por ahí con un gol en contra se desesperan y se abren los espacios. Pero la unión y el compañerismo es fundamental en estos partidos.

—¿Qué dupla de centrales pondría frente a Brasil?

Desde aquí no puedo decir quién debe jugar o no. El técnico es el que trabaja con ellos día a día y sabe quiénes están mejor. Pero los que entren deben hacerlo con mucha confianza, sin miedo.

LIMA, 21 DE DICIEMBRE DE 1981 HECTOR CHUMPITAZ HOSPITALIZADO POR UNA LESION EN LA PIERNA IZQUIERDA. RECIBE VISITAS DE AMIGOS Y FAMILIARES. VISITA DE DIEGO ARMANDO MARADONA FOTO: EL COMERCIO

—¿Qué opina de Carlos Zambrano, que no es convocado desde su expulsión ante Brasil por Eliminatorias?

El problema que tiene Carlos son las tarjetas. Es un central fuerte, pero a veces abusa de esa fuerza y termina siendo expulsado de manera tonta. En Boca Juniors también le pasó lo mismo. Hay que saber marcar sin necesidad de agredir al rival.

—¿Qué consejos le daría a los defensas para frenar a Neymar?

Que eviten cometer falta, anticiparlo y estar concentrado para adivinar la jugada. Lo que pasa es que Neymar es un buen jugador, pero se tira mucho y los árbitros le dan ese apoyo porque le cobran cualquier cosa. Se ve clarito que se tira antes de que el rival lo roce y eso no debe ser así.

—¿En sus tiempos le tocó enfrentar a un jugador como Neymar?

Había unos cuantos, pero los árbitros no les daban las facilidades que tiene ahora los jugadores. A veces se tiraban y los propios árbitros les decían que se paren. Y nosotros, los defensores, nos acercábamos para trabajarles a la boquilla. ‘Párate o te piso’, les decíamos. Algunos sí cumplían los prometido, pero yo no era de esos. Yo solo les advertía.

Pelé recibiendo una placa conmemorativa previo a un encuentro entre Santos y Universitario. Al lado izquierdo aparece un joven Héctor Chumpitaz. (Foto: El Comercio)

—¿Le gusta el VAR en el fútbol?

No, para nada. Le quita esencia al fútbol.

—En los último días circuló un video de Christian Cueva en una reunión social antes de la Copa América, ¿qué opina?

Es un tonto. Él tiene calidad como jugador, pero no se puede descuidar de esa forma y menos a días de representar a un país en un torneo como la Copa América. Le está falta el respeto a todos sus compañeros que se está cuidando y él no. Como te decía anteriormente, en un equipo todos son importantes y todos deben comprometerse. No es que él sea el mejor jugador y ya puede hacer lo que quiero. Su actitud está muy mal. Desde acá le dijo que se comporte bien porque debería ser un ejemplo para los jugadores jóvenes que vienen atrás. Me molesta mucho su actitud.

—¿Qué opina de que la selección haya sido usada con fines políticos?

Siempre ha pasado, los políticos se han puesto la camiseta de la selección. Con lo último que pasó, los futbolistas declararon sobre la democracia y un Perú mejor, según lo que ellos creen. Eso cayó mal en algunos, pero no creo que haya sido con mala intención.

