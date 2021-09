Conforme a los criterios de Saber más

En solo tres días fuimos revolcados por las olas de una realidad adversa. Los rendimientos en Perú no mejoraron y, por propios errores defensivos, cayó 2-0 ante un sólido Brasil en el Arena Pernambuco de Recife. El acercamiento a la zona de clasificación solo duró 72 horas. Después de esta derrota, la blanquirroja se ubica a cinco puntos de la zona de clasificación en la tabla de las Eliminatorias. No miramos tan lejos un Mundial desde hace cinco años.

Esa sensación de que hemos retrocedido tiene que ver con dos razones principales: el once de Ricardo Gareca ha dejado hace mucho de ser indiscutible y, además, el reloj de la competencia comienza a avanzar en el sentido contrario de los intereses peruanos. El ‘Tigre’ tiene que corregir en tiempo récord. En la próxima fecha triple de octubre, Perú definirá si seguirá dando pelea o si se despedirá tempranamente.

Cinco cambios hizo Gareca, dos de ellos en el entretiempo. Sacó a Anderson Santamaría quien, con dos errores, estuvo en la foto de los dos goles brasileños (Everton Ribeiro 14′ y Neymar 40′). Señales que ponen en evidencia que el mismo técnico de Perú se entregó a un desconcierto que ya es colectivo.

El técnico bicolor otra vez apeló a la sutileza en sus declaraciones, pero las imágenes lo delatan. Gareca la pasó muy mal en esta fecha triple, incluso en la victoria ante Venezuela. Es cierto que tuvo poco tiempo, pero ya ante la vinotinto habían aparecido los síntomas de una oncena lejos de una versión competitiva. Un solo cambio en el equipo titular (Gonzales por Flores) no fue la medida extrema necesaria. Fue muy tibio para lo que Perú necesitaba.

En el primer gol de Brasil, el árbitro no cobró falta en esta acción de Neymar, que se fue solo rumbo al área y dio pase Éverton Ribeiro para el 1-0. (Foto: AFP)

-Santamaría no tuvo milagros-

Para sumar de visita ante Brasil, lo justo y necesario es tener una defensa sin margen de error. Firme, con niveles sobresalientes en los noventa minutos. Y la banda derecha de Perú vivió una tragedia en Recife. Luis Advíncula lució tácticamente extraviado en muchos momentos y eso perjudicó al zaguero por el lado derecho. Anderson Santamaría, casi siempre en urgencias porque su lateral se equivocaba mucho, agravó la situación en esa jugada donde otra vez se demoró en despejar. Neymar, un avispado de la vida, aprovechó la indecisión -aunque fue con falta- y centró para Everton en el primer tanto brasileño.

Fue difícil para la selección nacional recuperarse de ese tanto, sobre todo porque quedó el sinsabor de una falta no cobrada de Neymar a Santamaría. Wilmer Roldán fue un árbitro que permitió la fricción y tuvo mano blanda con el local Brasil (debió expulsar a Neymar en el cierre del encuentro). Pero esta variable no alcanza a ser pretexto para los hombres de Gareca. Sin reacción, la defensa nacional sufrió en exceso y el 2-0 de Neymar (rebote desafortunado de Santamaría) amenazaba con una catástrofe que no estalló en el complemento.

Perú está en el séptimo lugar de la clasificación, con 8 puntos. (Foto: AFP)

-Ya no hay tiempo, Gareca-

En el 2016, hubo una Copa América Centenario para solucionar lo pendiente. Ahora ya tuvimos torneo continental y cuesta despegar para volver a creer en un Mundial. Como en el 2016, Gareca vuelve a ser tendencia ya no para el aplauso sino para la crítica. Por su once inicial en Recife, por insistir en futbolistas lejos de su mejor nivel como Advíncula o por jugarse la última variante con Ruidíaz.

Tras seis años como entrenador de la blanquirroja, este técnico argentino ha elegido hacer cuestión de confianza a su base de jugadores que clasificó al Mundial. En este setiembre del 2021, ya es posible afirmar que el crédito de Rusia 2018 ha sido agotado. Ahora sí. Hace cinco años, el ‘Tigre’ pudo revertir su momento más desfavorable. Esa es la única tenue luz de optimismo a la que podemos aferrarnos. Porque hoy nos queda muy poco. Casi nada.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

A 13 años de uno de los goles más gritados en la historia de la Selección Peruana, recordemos todos los detalles del partido frente a Argentina. ¿No acercaba al mundial?