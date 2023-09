Este jueves 21 de septiembre del 2023, Perú vs. Bulgaria en vivo online: transmisión del partido por la fecha 5 del Preolímpico de Vóley Femenino. El encuentro está pactado para iniciar a las 20:00 horas; además, la transmisión se puede ver a través de ESPN, Star Plus y Volleyball World. Las ‘matadorcitas’ no han podido lograr una victoria en lo que va del certamen: cayeron a ante Japón, Brasil, Turquía y Bélgica. Recordemos que ambas selecciones se vieron por única vez en las semifinales de la Challenger Cup Women, en donde las europeas se llevaron la victoria por 3-0.

VIDEO RECOMENDADO Perú vs Bulgaria en vivo online por Preolímpico de Vóley Femenino.