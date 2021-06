Conforme a los criterios de Saber más

“¿La vio?”, le repite tres veces Paolo Guerrero a Wilton Sampaio. El capitán de la selección peruana no lo podía creer. El árbitro brasileño, luego de escuchar las recomendaciones del VAR, consideró que Miguel Trauco le metió un codazo a Juan Guillermo Cuadrado y le sacó la segunda amarilla. Transcurría el minuto 45, el marcador iba 1-0 a favor de Colombia (el resultado terminó 3-0) y la ‘Bicolor’ se quedaba con 10 jugadores. La decisión del juez, para algunos polémica, generó la molestia del ‘Depredador’, quien no dudó en mostrar su fastidio.

“La expulsión nos complicó el partido. Es una falta dudosa, no sé si lo agredió. No quiero hablar del arbitraje . Dentro de todo hay que valorar el esfuerzo de cada uno”, declaró el atacante al término del partido. “Ahora tenemos que ir con todo a Quito, los resultados no nos ayudaron. Tenemos que retomar la confianza a la hora de jugar”, añadió. Ecuador, el martes 8 de junio, es el próximo rival.

La selección peruana recibe a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. Conoce todos los detalles del partido en donde ‘La Blanquirroja’ buscará sumar su primera victoria en el proceso mundialista.

En su regreso a Lima con la selección después de 43 meses, Guerrero no la pasó bien. No solo por la férrea marca de los defensores rivales que supieron cómo frenarlo, sino también por las decisiones del árbitro. A los 60′, el colombiano Daniel Muñoz hizo su debut pero se fue expulsado a los tres minutos de su ingreso por una terrible falta contra Marcos López. Tras la dura entrada, el ‘9′ de la Blanquirroja le reclamó airadamente al juez y fue amonestado .

En la derrota ante el cuadro cafetero no fue la primera vez que el delantero nacional tiene problemas con Sampaio. El goleador histórico de la ‘Bicolor’ ya tuvo varios cruces con el brasileño . Con la selección y con el Inter de Porto Alegre.

Es penal, juez

El 29 de junio de 2019, la selección peruana enfrentó a Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2019. El resultado todos conocemos y recordamos: la ‘Bicolor’ ganó en penales y accedió a la semifinal . Ese encuentro, jugado en el Arena Fonte Nova, tuvo como árbitro principal a Wilton Sampaio.

En el minuto 36, Paolo Guerrero controló el balón y cayó en el área uruguaya tras disputar con el balón con José María Giménez . El capitán reclamó el penal, pero el árbitro brasileño no cobró la falta.

El ‘Depredador’ mostró su fastidio y, tras unos minutos tirado en el césped, se resignó. Siguió jugando y luchando contra los centrales uruguayos. Los dirigidos por Ricardo Gareca lograron el triunfo desde los doce pases , luego vencieron a Chile en semifinales y perdieron ante Brasil en la gran final.

“Él pita todo para ellos”

No había pasado un mes desde Perú-Uruguay y Paolo Guerrero volvió a tener otro cruce con Wilton Sampaio. En un Palmeiras-Inter, el delantero nacional recibió un rodillado por parte del paraguayo Gustavo Gómez. El partido acabó en derrota del ‘Colorado’ y al final del partido, el ‘9’ no dudó de criticar la actuación del juez.

“ Es complicado jugar con él pitando todo para ellos, para nosotros nada . No sé. Aquí es difícil cobrar porque juegas con un jugador menos, que es el juez“, manifestó el ‘Depredador’.

La jugada que desató la furia de Paolo Guerrero.

“Es increíble, él pita todo para ellos y a nosotros nada. ¡Es j…! ¿Pero qué voy a decir? Yo no soy brasileño. Para mi no da para cobrar nada. Así que es injusto. Jugar asi al fútbol es una m… ”, añadió.

Estas declaraciones despertaron la crítica de un ídolo del fútbol brasileño. Denilson, campeón del mundo en 2002 con el ‘Scratch’, se mostró en contra de la postura del peruano.

“Cuando Guerrero no pisa el área, él se pone bravo. No sirve de nada llorar. Guerrero es mi amigo, pero se mostró infeliz en la declaración después del juego . El fútbol es divertido. Cuando pierde, se queja, cuando gana, todo está bien”, indicó.

Paraguay y su reclamo contra Sampaio

La selección peruana no es la única que acabó fastidiada tras una actuación de Wilton Sampaio. En la Copa América Brasil 2019, tras el empate a un gol entre Paraguay y Argentina, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), a través de su vicepresidente Javier Díaz de Vivar, presentó una queja formal por el arbitraje del brasileño .

“ Vamos a hacernos sentir sobre las jugadas que creemos que no fueron bien cobradas y lo vamos a enviar a Conmebol ”, declaró Díaz de Vivar. “La APF está preparando un compendio de todas las jugadas”, agregó.

Una de las acciones por las que reclamó Paraguaya fue la dura entrada de Franco Armani contra Derlis González. El árbitro solo le mostró la tarjeta amarilla al arquero, cuando para muchos la falta merecía la roja.

(Foto: Reuters)

“Salieron 5 o 6 jugadas que creemos que deberían haber tenido otro criterio”, comentó el vicepresidente de la APF. Díaz de Vivar también se refirió al VAR, que concedió un penal a Argentina.

“Esperamos que sea un elemento para clarificar jugadas, dar certezas, y que lo sepan utilizar. Si no se utiliza bien esa herramienta como cualquiera se convierte en algo negativo, pero el VAR en sí es positivo”, finalizó.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial de la Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en Río de Janeiro.