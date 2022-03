Conforme a los criterios de Saber más

El cierre de las Eliminatorias y hay algo más que darle al balón en esta definición. La selección peruana recibe este martes a Paraguay y muchas emociones se vivirán del lado nacional, ya que hay que ganar para asegurar el quinto puesto del repechaje.

Será de esos partidos en los que 90 minutos pueden parecer muy cortos si no encontramos la forma de abrir el marcador o muy largos si no aseguramos la ventaja que se pueda llegar a tener. “Perú tiene un equipo para afrontar este tipo de partidos. No deben desesperarse por el gol desde el inicio porque el equipo tiene armas suficientes para conseguirlo en cualquier momento”, nos dice Jahir Butrón, técnico nacional que trabaja en Carlos Stein.

“Somos el único equipo que depende de sí mismo y eso debe dar tranquilidad, no jugar en contra. Perú ahora tiene jerarquía que sabe manejar estos partidos picantes”, nos dice Francisco Melgar, técnico de Unión Huaral.

Sin duda, este plantel ya sabe convivir con la exigencia. Ya clasificó, disputó un mundial, llegó a una final de Copa América. Cada historia es distinta, pero la selección peruana sale como favorita, además de contar con el apoyo de su público.

La Selección Peruana llega a la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, con la consigan de ganar para lograr el repechaje. Mira los otros escenarios.

El Factor Cueva

El camino al mundial demanda lo mejor de cada uno de nuestros seleccionados y esta vez Christian Cueva parte como el abanderado para poder concretar esta primera parte del objetivo. Sin André Carrillo y con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán fuera desde hace ya varios partidos, ‘El Cholo’, como lo llaman sus compañeros, tendrá el papel principal en el partido.

Se ha dicho mucho cuando Cueva no está y la falta que le hace a la Bicolor. Ahora debe aparecer más que nunca con la 10 en la espalda. Pero, en qué puesto debe jugar Cueva: por derecha para reemplazar a Carrillo, libre en el medio como la pasada Eliminatoria o por izquierda, su puesto en estas Eliminatorias.

“Mucho por tocar en el once no hay, solo en vez de Peña uno con más vocación ofensiva porque vamos a tener la pelota mucho más que en Montevideo”, nos dice Francisco Melgar, entrenador de Unión Huaral. Esa variante sería Edison Flores, un jugador que parece tocado para este tipo de momentos. El ingreso del ‘Oreja’ podría permitir que la selección peruana vuelva al sistema con el que clasificó a Rusia 2018, con Tapia-Yotún en el medio, tres atacantes -Flores, Cueva y el reemplazo de Carrillo- antes del punta Lapadula.

Hoy, en el entrenamiento de la selección peruana en Videna, Ricardo Gareca utilizó al siguiente equipo:



Gallese; Lora, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Peña, Yotún, Cueva, Flores y Lapadula



Advíncula solo realizó el trabajo táctico y no hizo fútbol @TVPeruDeportes pic.twitter.com/KRVXeUwT6g — Renato Landivar Cano (@Landivar_renato) March 27, 2022

“Puede ser un 4-2-3-1 con la aparición de Cueva detrás del punta o libre como lo hizo en las Eliminatorias pasadas”, nos grafica el técnico peruano Jahir Butrón. “Así Cueva queda libre para muchas situaciones”, agrega. Sin embargo, por lo visto en las prácticas, el mediocampo sería el mismo, con Tapia-Yotún-Peña, Cueva por la derecha y Flores por la izquierda.

Carrillo es irremplazable en el equipo Bicolor, y lo ha sentido Ricardo Gareca al no tener un reemplazante natural, salvo Gabriel Costa -que no es muy considerado-. Ha sido Christian Cueva quien ha tenido que asumir la ausencia de la ‘Culebra’.

Perú vs. Chile: 8 PUNTOS. Así jugó Christian Cueva ante Chile. En el mapa de calor de arriba vemos cómo se movió en el primer tiempo. Empezó por la parte izquierda del campo, pero el trámite lo llevó a la banda derecha para juntarse con Peña. Para la segunda parte, se mantuvo en el lugar, pero con mayor libertad para moverse gracias al ingreso de Jefferson Farfán. Ya sobre el final, fue cambiado por Gabriel Costa.

Así pasó ante Chile, Bolivia y Argentina, la fecha triple de octubre pasado en la que Carrillo no estuvo por una lesión a la espalda. No fue el mejor panorama para reemplazar a la ‘Culebra’, ya que fue un partido en casa con la victoria ante los sureños y dos complicadas visitas a la altura de La Paz y luego Buenos Aires, ambas que terminaron en derrota.

Si vemos en el mapa de calor de esos tres partidos, ante Chile es cuando Cueva tiene más presencia por la derecha, porque fue el encargado de jugar como extremo derecho. Ante Bolivia volvió a la zona izquierda -Costa jugó por Carrillo- y ante Argentina, Cueva volvió nuevamente a la derecha.

Perú vs. Chile: 4 PUNTOS. Ante Bolivia, Cueva jugó por la banda izquierda, su puesto natural. Costa fue quien jugó por la derecha. Mora ingresó en la segunda parte. En ese partido Perú no tuvo mucha presencia en ataque. Se recuerda que perdió el balón que terminó el en tanto boliviano.

Perú vs Argentina: 4 PUNTOS. En el encuentro ante Argentina en Buenos Aires tuvo que aparecer por la banda derecha nuevamente, sin embargo el partido no le permitió desembolverse en ataque. Recien en el segundo tiempo tuvo más actividad y a partir del minuto 73 volvió a la zona izquierda gracias al ingreso de Costa, que se tiró para la derecha.

“El balón siempre tiene que pasar por sus pies. Inteligente para no caer en provocaciones, abrió el marcador con una viveza”, escribíamos sobre el 10 tras el encuentro con Chile. Pero para que el balón pase por Cueva tiene que tener a sus socios cerca. Por eso juega por la zona izquierda, donde se apoya en Yotún y en las subidas de Trauco.

La banda derecha de Perú está hecha para la potencia de Advíncula y el talento de Carrillo. Para que Cueva pueda generar su juego necesita estar bien rodeado, por eso por la derecha no encuentra esas triangulaciones. Pese a ello, sabe moverse por todo el frente de ataque.

Antes de estas Eliminatorias, André Carrillo no fue titular en la fase de grupos de la Copa América 2019, pero ahí no fue Christian Cueva quien los reemplazó -el volante siempre iba a la izquierda-, sino hombres casi con las mismas características como Andy Polo o Jefferson Farfán.

Copa América 2019 Mediocampo-ataque Perú 0-0 Venezuela Tapia

Gonzales-Yotún

Farfán-Cueva

Guerrero Perú 3-1 Bolivia Tapia-Yotún

Polo-Farfán-Cueva

Guerrero Brasil 5-0 Perú Tapia-Yotún

Polo-Farfán-Cueva

Guerrero Perú 0-0 Perú – Carrillo entra al once Tapia-Yotún

Carrillo-Cueva-Flores

Guerrero

Perú vs. Paraguay se enfrentan por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Nacional de Lima.

