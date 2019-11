Raúl Ruidíaz vive los días más felices de su vida, luego de que lograra el título de la Major League Soccer con el Seattle Sounders y un histórico subcampeonato de América con Perú. Sin embargo, con la Blanquirroja no ha podido ratificar su estatus de goleador. “Yo me esfuerzo y hago lo máximo posible para poder anotar goles, pero no se da”, explicó en una entrevista exclusiva para El Comercio. La situación hace que el hincha nacional empiece a desesperarse, pero él confía que pronto todo mejorara.

-¿Hace cuánto tiempo no disfrutabas de una temporada tan vibrante?

Desde el 2013. El 2016 levanté un Apertura, pero no es lo mismo. Igual fue emocionante porque se trata de Universitario. Campeonar en el extranjero es totalmente diferente por lo que uno se esfuerza y porque esto le abre las puertas a todos los peruanos. Creo que cuando alguien llega al extranjero es para hacer las cosas bien.

Raúl Ruidíaz cierra el año con el subcampeonato de la Copa América y un título de la Major League Soccer. (Foto: José Rojas Bashe / El Comercio)

-El título de la MLS llegó bastante rápido…

Desde que llegué a la MLS, en junio del 2018, tenía esa mentalidad. Ese año estuve a casi nada de poder alcanzarlo [el campeonato]. Me fui en semifinales de la Conferencia. Estaba mentalizado en lograr esto lo más rápido posible. Es algo que anhelaba.

- ¿Crees que la MLS ha dado un salto de calidad o llama la atención solo por las estrellas que contrata?

Es una liga que, en cierta forma, es más vista por los jugadores de talla mundial como Ibrahimovic, pero ese tipo de jugadores ya llegaron desde hace años atrás. Entonces eso no hace la diferencia de que se crezca en fútbol. La MLS crece por los jugadores jóvenes que se están contratando ahora. Los fichajes son de 20 a 25 años. Entonces los futbolistas ya no se están retirando en la MLS. De cierta forman dan un plus, pero es por un tema más de marketing. Es una liga muy competitiva. A veces la gente dice que es un torneo muy inferior en comparación de otras, pero eso no es así. Yo, en cierta forma, tenía ese concepto cuando no conocía esa liga. Hoy que estoy ahí, lo veo totalmente diferente.

- ¿Qué sentiste al coincidir con Zlatan Ibrahimovic en un campo de fútbol?

Admiración, sí, por todo lo que es Zlatan. Igual me pasó con otros jugadores como con Rooney. Pero me llenó de motivación enfrentarlos.

Ruidíaz se refirió a su objetivo principal en Seattle Sounders. (Video: Renzo Galiano / El Comercio)

- En dos temporadas consecutivas te convertiste en el goleador de Seattle Sounders. ¿Qué significa eso para ti?

Mi consigna principal era sumar una estrella más. Hoy, gracias a Dios, pude lograrlo.

- ¿Cómo es el trato del hincha en Seattle?

Es muy respetuoso. El hincha de Seattle, como el de Estados Unidos, alienta a su equipo hasta las últimas. Es un show muy bonito. Todo lo que es la MLS se ve reflejado en eso. Anotas un gol y sale fuego o ves a la banda coreando mientras es guiada por un instructor.

- Durante el tramo final de la MLS anotaste goles decisivos como en la final y los aficionados entonaron tu nombre como si fueras un ídolo…

Sí. Estoy muy agradecido con el hincha de Seattle Sounders. Sentir que corean tu nombre en un estadio de más de 60 mil personas es increíble. Es una alegría inmensa no tanto para mí, sino para mi familia que está presente. Ver a mi esposa o hermana, mientras se les salían las lágrimas, es una satisfacción enorme.

Raúl Ruidíaz sosteniendo la Copa de la Conferencia Oeste de la MLS. (Foto: Seattle Sounders)

- En todos los lugares donde has estado cómodo has tenido muy buenas rachas goleadoras.

Para un jugador es muy importante sentirse cómodo. Eso es lo que ayuda a uno a desenvolverse en el equipo.

¿Entonces cómo se puede explicar que seas goleador a nivel de clubes pero que tengas una deuda con la selección? Hasta hay críticas por parte de la afición.

En el tema de la crítica, por parte de la afición, no me enfoco mucho. Yo no ando pendiente de eso. No me afecta en realidad. A mí me importa lo que diga mi familia. En el tema de la selección, yo me esfuerzo y hago lo máximo posible para poder anotar goles, pero no se da. A mí me importa que la selección saque un triunfo, no si anoto o no. Y [sobre] la gente que comenta, que sigan comentando. Yo sigo con la alegría de siempre.

- ¿Pero sueles ser autocrítico con tu rendimiento en la selección?

Yo reflexiono en el tema de que en mi equipo hago goles y siempre hago lo mismo. O sea, me refiero en el día a día. Me esfuerzo y trabajo al máximo. Los fines de semana me concentro. Cuando voy a la selección hago exactamente lo mismo. Reflexiono y digo qué tengo que hacer si hago lo mismo, en mi club me va bien y en la selección no. Sé que esto es totalmente diferente porque en mi club tengo casi la mayoría del tiempo con los jugadores. No me ahogo en un vaso con agua en ese aspecto. Sigo de la misma manera. Estoy tranquilo por esa parte.

Ruidíaz dijo que se sintió cómodo jugando al lado de Guerrero. (Video: Renzo Galiano / El Comercio)

- En el último partido de la selección jugaste al lado de Paolo Guerrero en un nuevo sistema. ¿Te sentiste más cómodo al estar acompañado de otro referente de área?

Sí, me sentí muy cómodo jugar con doble punta. A mí me favorece mucho tener a un '9′ que me ayude. En el tema físico me chocó un poco, porque bajaba bastante. Me gusta hacerlo, pero en el tema defensivo tenía que marcar más. Como que me vi un poco afectado por eso. En lo ofensivo sentí que tuve un buen desenvolvimiento en el partido.

- ¿Qué crees que cambio en la selección peruana para que ahora sea un equipo considerado y respetado por los demás?

La mentalidad. Eso cambió abismalmente. Se pasó, de cierta forma, en no creer y confiar en nuestras cualidades, en lo que podíamos dar en el campo, a hacer totalmente las cosas diferentes. Creemos plenamente en nosotros y en nuestros compañeros. Eso ha sido fundamental para todo este cambio.

- ¿Monarcas Morelia reinventó tu carrera internacional?

Me dio la confianza de poder salir al extranjero de nuevo. Creo que el jugador es el que hace todo esto diferente, porque si no hubiera puesto de mi parte no hubiera dado el salto que quería.

Ruidíaz reconoce que Morelia marcó su carrera. (Video: Renzo Galiano / El Comercio)

- ¿Qué tan importante es Monarcas Morelia, dado que lo salvaste del descenso con un gol agónico y te volviste en uno de sus últimos artilleros?

Mucho. En mi carrera marcó uno de los mejores momentos en el extranjero. La gente es espectacular, porque desde que llegué me hicieron sentir como en casa. En la institución hay excelentes seres humanos. Eso no se ve normal en un club.

- Hablando de clubes, menciono a Universitario, la Universidad de Chile, Monarcas Morelia y Seattle Sounders. ¿Que lugar ocupa cada uno?

La mayor parte que ocupa mi corazón es Universitario de Deportes, porque crecí ahí desde los ocho años. Me dio la confianza para poder debutar. La U. de Chile me abrió las puertas para salir al extranjero. Monarcas Morelia me dio otra vez confianza y Seattle Sounders, ahorita, me está dando una de las mayores alegrías de mi carrera.

- Universitario de Deportes te hizo un homenaje, en el estadio Monumental, previo a la última fecha del Torneo Clausura 2019. ¿Cómo tomaste este gesto?

Fue una sorpresa. Me dijeron que me iban a homenajear. Esto me pone muy feliz. Es una alegría más en este buen año que he tenido. Recibir un homenaje por parte de Universitario de Deportes es una satisfacción.