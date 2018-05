La respuesta del periodista Carlos Alberto Navarro a la carta notarial de la FPF | VIDEO

Luego de que la Federación Peruana de Fútbol le enviara una carta notarial a Carlos Alberto Navarro desmintiendo la información dada por el periodista, en la que indicó una supuesta reunión entre altos mandos de la FPF y el técnico Ricardo Gareca, en la que se pidió, entre otras cosas, la convocatoria de Claudio Pizarro a Rusia 2018, el popular 'Tigrillo' decidió responder.

"Yo no falseo, no miento, no soy hipócrita ni cínico. Yo oficio de periodista. De ninguna manera voy a inventar una información. Lo que debo decir es que yo creo en las fuentes de información que tengo. Nunca me han fallado, y si algún día lo hacen tengan la plena seguridad que yo lo diré", señaló Navarro en "Exitosa Deportes".

Luego, el periodista reafirmó la información brindada hace unos días, la cual fue negada por la FPF a través de un comunicado. Carlos Alberto Navarro volvió a afirmar que no mintió.

"Con todo respeto, porque este tipo de notificaciones no son para burlarse ni tomarlas con 'ja, ja, ja' ni mucho menos... Inventar información jamás. Si gustan no esperen las 24 horas, procedan. Asumiré lo que tenga que asumir, en la vía legal si quieren acudir a ella. No he mentido", añadió.