Basta revisar las convocatorias de Ricardo Gareca, desde su llegada a la selección peruana, para comprobar que no solo bastan los méritos futbolísticos para ser tomados en cuenta. Hay factores externos que eran un secreto a voces, pero él mismo reveló en su última conferencia de prensa virtual. Uno es que las declaraciones son tomadas en cuenta para el comando técnico. Cada palabra es clave, en especial, si opinan sobre su trabajo.

“Es mejor que los muchachos aún estando en la órbita no opinen de sus propios compañeros porque nosotros evaluamos de todo. Si un jugador que potencialmente es convocado, por ahí critica, no ve con buenos ojos o da una opinión sobre algún convocado de la selección, no es lo aconsejable. Evaluamos todo. Todo el mundo puede opinar, pero sería ideal que entre los convocados o entre quienes no lo son, guarden una mesura y tranquilidad sobre aquellos que sí son convocados. Si tienen algo que hablar, que lo hagan de forma privada”, comentó el argentino desde su natal Buenos Aires.

Esto se pudo deducir con ausencias hasta de un año de algunos hasta titulares en la selección peruana. Incluso, algunos referentes no volvieron a ser tomados en cuenta más. A raíz de lo confirmado por Ricardo Gareca, recordaremos cinco casos en que evidentemente hubo un punto de quiebre luego de alguna declaración que no fue del agrado del ‘Tigre’, que fueron clave para un regreso y hasta un debut.

- CLAUDIO PIZARRO -

Estadio Centenario, 29 de marzo de 2016. Perú perdía 1-0 ante Uruguay y el novel proceso de Ricardo Gareca estaba a un paso de culminar. Con solo cuatro puntos de 18 en juego, Rusia 2018 parecía sumarse al largo listado de Mundiales sin la presencia de nuestro combinado patrio luego de España 1982. Ni bien empezó el segundo tiempo, Claudio Pizarro dejó la cancha en camilla tras un tirón en la espalda.

Entrevista de Ricardo Gareca a DT de El Comercio el 28 de marzo de 2016. Días después, Claudio Pizarro comentó que no jugaba en su posición. No lo llamó más. (Foto: Archivo El Comercio)

Cuatro minutos después del cambio (52′), Edinson Cavani anotó el único gol del partido. Como capitán y más experimentado de la bicolor, Claudio Pizarro fue el más buscado luego de la derrota. “¿Tú retrocedes mucho porque te lo pide Gareca?”, fue una pregunta de Movistar Deportes, a la que el ‘Bombardero’ respondió: “Por que es el esquema que estamos jugando. Generalmente es un delantero adelante y una línea de tres atrás y yo soy el que está en la línea (...) ¿Qué me acomoda más a mí? Jugando en punta. Cuando juego ahí, hago más goles”.

Ya en rueda de prensa, habló sobre Paolo Guerrero, quien le habría refutado su salida. “Le cuesta, obviamente, de que yo no pueda estar, entonces me dice “¿cómo puedes salir?””, declaró. “Jugadores irremplazables no hay. Siempre se le puede reemplazar a cualquiera”, fue una frase premonitoria de Claudio Pizarro. Su nombre estuvo entre la larga lista de ausentes de la Copa América Centenario. Con el añadido del bajón de su nivel en la Bundesliga, Ricardo Gareca no lo llamó más.

El rumor de que jugaría el repechaje y hasta la Copa del Mundo era muy fuerte. “Esperanzas siempre tengo. Él dijo que mientras esté bien y jugando, la oportunidad está ahí, es lo que estoy haciendo. Ahora toca esperar nomás, pero no he conversado con Gareca”, reveló en Pizarro Fox Sports, luego de la última fecha de la Bundesliga. No estuvo ni en la prelista. Luego de eso, hubo una notoria molestia entre ambos. “Si no me llevó al Mundial, para qué me va llamar ahora para partidos amistosos”, comentó en ATV luego de Rusia 2018. Gareca respondió en conferencia, “Nosotros tomamos en cuenta todo, hasta las declaraciones“.

Finalmente, el ‘Bombardero’ respondió con un tuit y lanzó una indirecta hacia el entrenador de la selección peruana en una entrevista a Raúl Tola. “El dolor más grande que he tenido en mi carrera, y tal vez en mi vida, es no haber podido ir al Mundial. Ya llegará el momento en el que pueda conversar de todo eso. No es que esté cerca, sino debo organizarme para decir las cosas de la mejor manera”, contó, previo a criticar que Paolo Guerrero no arrancó de titular ante Dinamarca.

Jamás me Autoexcluí de la Selección....

Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión..

Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga... — Claudio Pizarro (@pizarrinha) May 31, 2019

- JEFFERSON FARFÁN -

Días antes de ese partido ante Uruguay, Perú igualó a dos goles ante Venezuela en Lima. Al minuto 59, con el marcador por 2-0 en contra, Gareca hizo dos cambios que quedaron para la historia: sacó a Claudio Pizarro y Jefferson Farfán para que ingresen Raúl Ruidíaz y Edison Flores Ambos, con experiencia prácticamente nula en Eliminatorias, fueron claves para rescatar un punto en Lima.

Días después, la ‘Foquita’ habló con D’Enganche y fue muy crítico en por qué no jugó a su mejor nivel. “No jugamos bien. Hubo cosas complicadas. En mi caso, no estaba al ciento por ciento. Ascues tampoco. Veníamos de una lesión grave. Queríamos dar todo de nosotros, pero bueno no se dio. Creo que se regalaron dos jugadores en el partido. En Eliminatorias pienso que no se puede regalar nada”, declaró.

Esto no fue bien recibido por el comando técnico, que consideraron que el atacante iba en contra de sus decisiones de manera pública. Sin hacer mucho escándalo, Ricardo Gareca lo dejó fuera de las siguientes convocatorias en 2016. En ese momento, el ‘Tigre’ decide mover a Christian Cueva, quien jugaba por fuera en la banda izquierda, a tomar el lugar de Farfán, atrás del punta. Hubo una mejoría en la bicolor.

Así lo confirmó el mismo Juan Carlos Oblitas. “Jefferson declaró que habían jugado con nueve porque Ascues y él no estaban en las condiciones como para jugar. Sí estaba recuperado y eso fue algo que mortificó mucho al cuerpo técnico de la selección. Estaba totalmente recuperado, yo tengo los informes médicos”, dijo en Canal N.

Previo a los partidos ante Bolivia en el Monumental y Ecuador en Quito, ya en el año 2017, Paolo Guerrero acumulaba dos amarillas y estaría ausente en el primero. Tras una serie de especulaciones, Jefferson Farfán volvió a ser llamado. Una lesión a última hora de Yotún permitió que consiga un lugar en la oncena titular, pero no jugó en el histórico triunfo en la capital norteña. En Rusia 2018, fue titular como ‘9′ ante Dinamarca. Ahora es uno de los capitanes y el convocado con más años de experiencia en la selección.

Jefferson Farfán suma cinco Eliminatorias con la selección peruana. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

- CARLOS ZAMBRANO -

En su caso, una molestia por la amarilla recibida en ese famoso partido ante Venezuela de 2016, que lo dejaba fuera del encuentro ante Uruguay, habría sido el detonante para no ser considerado en futuras convocatorias. Es más, no fue tomado en cuenta ni de manera remota para Rusia 2018. Ya con 29 años, el ‘León’ buscó su regreso al seleccionado.

Tras el Mundial, Perú se presentó en Holanda y Alemania para un par de amistosos. Carlos Zambrano, aún en el fútbol europeo, aprovechó la cercanía para saludar a Gareca y el plantel, así como dar declaraciones en las que expresaba sus ganas de volver. Fue una acción muy bien pensada, pues Ricardo Gareca siempre expresó que todo futbolista que quiera estar en la selección, debía mostrar sus ganas para conseguirlo.

“Estos partidos son para aprender, como dijo el ‘profe’, y corregir los errores. Claro que quería estar en el Mundial, pero por uno u otro motivo no se pudo. Ahora me tomé un viaje de varios kilómetros para venir a ver a mi país y mis compañeros. Sé que si le meto un poco más de ganas, estaré. Siempre hubo buena comunicación con Gareca y me decía las cosas claras. Todo jugador siempre quiere estar en la selección“, alcanzó a decir en Movistar Deportes.

Carlos Zambrano regresó a la bicolor para la Copa América de 2019. Perú llegó hasta la final con el ‘León’ de titular en la defensa, junto a Luis Abram. En verano de ese año y previo al campeonato sudamericano, había probado a Miguel Araujo, pero no lo convenció. Cabe recordar que el hoy futbolista de Boca Juniors fue el primer capitán en la ‘Era del ‘Tigre’', en un amistoso ante Venezuela en 2015.

Carlos Zambrano fue titular en las Copa América de 2015 y 2019. (Foto: Selección Peruana)





- LUIS ADVÍNCULA -

“Se hizo todo lo posible para que llegue dos o tres días antes. Se pidió permiso con su club. Habló el técnico con el técnico, el preparador físico con el preparador físico”, explicó Juan Carlos Oblitas en Canal N, seis meses después de que Luis Advíncula dejara de ser llamado. En ese fatídico mes de marzo de 2016, el lateral derecho, quien estaba lesionado, fue captado en una fiesta previo a los duelos ante Venezuela y Uruguay.

Unas semanas antes, Advíncula se había mostrado arrepentido en Movistar Deportes. “No voy a Lima desde la última fecha doble con la selección. No debió ocurrir. De los errores se aprende. Yo trabajo día a día para poder volver. Si comando técnico hace eso conmigo para crear un precedente, está bien que lo haga. Me queda remar el doble para saber si vuelvo o no”, declaró el en ese momento jugador del Newell’s argentino.

- GIANLUCA LAPADULA -

El primer futbolista europeo que visitó Ricardo Gareca fue Gianluca Lapadula. Estuvo en sus planes para la Copa América Centenario, aún así, por cosas del destino, unos meses después fue convocado por la selección de Italia. Casi cuatro años más tarde, con un cambio de reglamentación en la convocatoria de jugadores no nacidos en un país que lo favorecía, el ítalo-peruano levantó el teléfono y llamó al ‘Tigre’.

Primero, el atacante se hizo un tatuaje para demostrar su amor al Perú. Luego, aprovechó las cámaras de DirecTV para expresar sus ganas de vestir la camiseta rojiblanca. También dio a conocer una foto cuando era niño con la indumentaria nacional. Con el visto bueno de una eventual convocatoria, Lapadula consiguió su DNI y pasaporte en tiempo récord. Ya suma dos presencias con nuestro combinado patrio.

