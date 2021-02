Conforme a los criterios de Saber más

La última vez que Gianluca Lapadula había disputado un partido el día de su cumpleaños fue en 2015 e hizo un gol que celebró de rodillas y con ambas manos apuntando al cielo. Ese partido también generaría un penal que lo encumbraría como la máxima figura en el triunfo del Teramo por la Tercera división italiana. Un año después, ya como goleador del Pescara en Segunda, también en el día de su cumpleaños, estaba sentando en la misma mesa de un restaurante italiano con Ricardo Gareca y Sergio Santín; quienes tras cerca de dieciocho horas de viaje, pretendían ofrecerle una oportunidad en la selección peruana.

Este domingo le tocó disputar un partido el día de su cumpleaños por primera vez desde el 2015. Esta vez con el Benevento en el 1-1 ante Sampdoria y por la Serie A, la máxima división profesional de Italia, a la que llegó en 2016 nada menos que con la camiseta del poderoso AC Milan, que por entonces era dirigido por Vincenzo Montella, ex entrenador de Juan Manuel Vargas en la Fiorentina.

-GARECA Y LAPADULA EN PESCARA-

Gianluca Lapadula, el nuevo referente de área de la selección peruana, cumple 31 años, por primera vez como un jugador fijo en la convocatoria de Ricardo Gareca para los duelos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias, a disputarse en marzo próximo.

Gianluca Lapadula tuvo contacto con Ricardo Gareca antes de empezar trámites de nacionalización.

Se cumplen también cinco años de aquella cita cumbre entre Lapadula y Gareca en un fino restaurante de Pescara, donde su origen peruano por parte de su madre Blanca Vargas, dieron pie a una posible participación del artillero en la selección peruana con miras a la Copa América Centenario.

Juan Carlos Oblitas, gestor de aquél primer contacto, lo recuerda así: “Cuando Ricardo asumió la selección, al primer futbolista que visitó en Europa fue a Gianluca. El departamento de scouting lo tenía registrado. Sabíamos que tenía mamá peruana”.

Familia de Lapadula en Perú espera con ilusión la convocatoria

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) recuerda las primeras referencias del por entonces goleador sensación de la Serie B. “Él todavía no tenía cercanía con la cultura peruana, hablaba poco el español, venía en alza en Italia, decidió ir al Milán, vino el tema de la selección italiana. Pero, en ese momento, era imposible que juegue por Perú, la legislación FIFA pedía que trabaje acá, y prestar juramento”, detalló el director deportivo de la selección peruana de fútbol, Juan Carlos Oblitas.

Pero antes de la llegada de Gareca a Italia, hubo un primer contacto de la FPF a través de Gerónimo Barbadillo. El ex mundialista con la selección peruana, amigo del “Ciego”, que radica en Italia hace dos décadas.

“La FPF a través de Juan Carlos, me preguntó por Lapadula. Conocía al cañonero en Italia. Soy procurador (visor) de jugadores en el AC Milan, así que tuve la oportunidad de hablar con Gianluca, con los anteriores entrenadores de él”, nos cuenta ‘Patrulla’, de larga trayectoria en Italia como futbolista en Avellino, Udinese y Sanvitese, en los años 80.

Meses después de aquella cita, Gianluca Lapadula era convocado de emergencia a la selección italiana ante la lesión del delantero Manolo Gabbiadini. Lapadula ya había logrado el ascenso con el Pescara y se había convertido en la flamante contratación del AC Milan. Un futuro cercano con la blanquirroja quedaba, prácticamente, descartado.

Gianluca Lapadula se quedó en banca en un amistoso de Italia ante Alemania en 2006. (Foto: Agencias)

-LA LLAMADA GANADORA-

Sin embargo, tuvo que pasar cuatro años para que el jugador decida retomar el acercamiento con sus raíces y tentar una segunda oportunidad con la selección peruana. La esperanza renació a través de un alentador destino: el cambio de legislación FIFA.

Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, recuerda así la ya famosa llamada telefónica de Lapadula a Gareca: “Una tarde me llama Ricardo Gareca diciéndome que lo había llamado Gianluca, indicándole su deseo de venir y pidiéndole que lo ayude explicándole lo que debía hacer”.

Era fines de octubre de 2020 y la pandemia por coronavirus hacía aún más complicado el proceso que, hasta entonces, parecía poco posible de lograr: Gianluca Lapadula vistiendo los colores de la selección peruana. “Solicitamos apoyo de la cancillería para que algún consulado cercano le preste ayuda. Simultáneamente, debido a que la reglamentación FIFA es muy cambiante, hicimos las consultas por sus convocatorias a amistosos en Italia”, añade García Pye, principal gestor de que Lapadula lograra realizar los trámites necesarios para ser apto de vestir la blanquirroja en tiempo récord.

“A diferencia de algunos años atrás, esas participaciones no lo involucraban con nacionalidad deportiva italiana por lo que, según las nuevas reglas, él queda automáticamente registrado en la primera Federación por la que juegue un partido oficial. Con toda esa información a la mano, fue convocado y el resto de la historia es conocida”, detalla García Pye.

-ALGO DE SUÁREZ Y DE OBLITAS-

Por lo pronto, el atacante que festeja sus 31 años goza de la confianza futbolística de Ricardo Gareca, del director deportivo Juan Carlos Oblitas, del intermediario Gerónimo Barbadillo, de su familia, y de todo el país, que lo recibió con los brazos abiertos, como un peruano más.

Oblitas explica por qué cuando supo de Lapadula no dudó en solicitar sea contactado. “Gianluca es el primero que empieza a marcar para el equipo. Es una de las cosas que gustó mucho. Al único que no se le pide que marque es a Messi. Tiene características de Suárez, son los tipos de jugadores que no queremos tenerlos de rival, pero sí de compañero. Sabe del puesto, puede jugar solo o con dos puntas, servirá mucho en las Eliminatorias”.

Barbadillo, conocedor del Calcio, también describe las cualidades que embelesaron a Gareca: “Es un atacante que no deja salir a los defensores, no tiene miedo. Eso hacíamos yo y Oblitas, en el 82′. En el área, es veloz, vertical, tiene gol. Yo creo que, en el tercer partido de Eliminatorias, sea con Bolivia o Venezuela, meterá un gol con la selección”.

Fútbol Peruano: ¿Lapadula y Guerrero pueden jugar juntos en la selección peruana? | VIDEO

Con 31 años, la maduración futbolística sumada en Italia deberá aflorar ante Bolivia y Venezuela, el 25 y 30 de marzo, en La Paz, y en Lima. “Las características de juego de Gianluca son muy importante para Ricardo Gareca, para el grupo, lo que necesitamos”, anticipa Oblitas.

-LA CUMBIA Y EL ALFAJOR-

Hoy, 7 de febrero, domingo en el calendario sombreado por toda la familia Lapadula Vargas, que celebra su cumpleaños no solo en Turín, donde nació Gianluca, sino también en Torino, donde vive otra gran parte de su familia.

“Ahora no lo he podido ver por la pandemia, el trabajo, pero siempre nos comunicamos. Cuando venga a Torino, donde vivo, seguro me visitará”, confiesa Charo Vargas, hermana de doña Blanca. “Su mamá es quien siempre le habla en español, pero también estudió, entiende bien”, cuenta la tía del goleador.

Y no solo el fútbol apasiona al ítalo peruano, pues también es de buen diente. “Le encanta el arroz chaufa, el arroz tapado, la causa rellena”. Pero hay un dulce que le fascina: el alfajor. “Cuando lo preparo, queda encantando. Es su fuerte. Ya le haré cuando venga a mi casa”, dice doña Charo.

Gianluca Lapadula no marcaba gol en Benevento desde hace 12 partidos. (Video: ESPN)

Mientras su esposo, Carlos Flores, el tío alegrón, el que saca sonrisas a Gianluca, comparte anécdotas del baúl. “Yo soy el que le cuenta chistes colorados a cada rato. En español e italiano, igual los entiende. Lo hago reír. También le enseño la criollada para que después no lo agarren de ‘Gilberto Santa Rosa’, ja, ja, ja”, dice entre risas.

Escuchar cumbia es otro de los pasatiempos del cumpleañero y otra de las razones que lo acercan al Perú. “Le gusta Grupo 5, Hermanos Yaipén, pero también el merengue. Su mamá, mi cuñada Blanca, fue quien inculcó escuchar música para digerir el almuerzo”, sostiene el tío bonachón. Y de fondo, una voz, la de su esposa Charo Vargas, se escucha a través del hilo telefónico. “También sabe bailar cumbia”, sentencia.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Super Bowl 2021: ¿Qué artistas estarán presentes en este evento deportivo?