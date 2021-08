Conforme a los criterios de Saber más

El 10 de setiembre del 2008 es un día que quedará grabado en la menta de millones de hinchas peruanos. Varias generaciones crecieron viendo a la selección nacional en una época donde renegar con la blanquirroja era parte del día a día. Esas Eliminatorias a Sudáfrica 2010, tampoco pintaban bien. Pero el partido ante Argentina por la fecha 8, nos hizo recuperar la fe. Sobre todo, por esa jugada de Juan Manuel Vargas que deja mal parado al nuevo técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia y donde Carlos Zambrano, jugador del equipo xeneize, también aparece en la foto de ese inolvidable momento.

Eran tiempos distintos al de ahora en la historia de la bicolor. José del Solar, técnico de aquella selección, se quedó sin varios referentes como Claudio Pizarro. El estratega los borró por aquel escándalo en el Hotel Golf Los Incas. Si Perú era débil, sin varios jugadores se debilitó aun más. A eso había que añadirle que Paolo Guerrero fue sancionado con varias fechas tras el partido ante Uruguay.

El abanderado de esa selección era Juan Manuel Vargas. El ‘Loco’ era una de las figuras de la Fiorentina de Italia y se puso el equipo al hombro cuando más lo necesitaba. Perú enfrentaba a una selección argentina que llegó al Monumental de Ate como amplio favorito. Sin embargo, aquel partido fue el mejor de todo el proceso de Del Solar.

Perú salió al campo de juego con Leao Butrón, Walter Vílchez, Paolo de la Haza, Amilton Prado, Carlos Zambrano, Juan Manuel Vargas, Nolberto Solano, Rainer Torres, Daniel Chávez, Piero Alva y Johan Fano para enfrentar a la Argentina de Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Fernando Gago entre otras figuras.

A pesar de ese contra peso de jugadores, la selección peruana hizo un gran partido. Por momentos puso en jaque a Argentina. Sin embargo, el combinado albiceleste en una de las pocas opciones que tuvo abrió el marcador. A los 82 minutos, apareció Cambiasso para poner en ventaja a la visita.

Era otra derrota para la selección peruana. Los hinchas comenzaban a irse del Monumental. Era otra jornada donde se repetía ese adagio que siempre nos acompañó “jugamos como nunca y perdimos como siempre”. Pero una jugada hizo vibrar al coloso de Ate.

Selección peruana: Juan Manuel Vargas y Carlos Zambrano jugaron aquel partido ante Argentina.

Zambrano y Vargas

A punto de llegar al minuto 93 del partido, Lionel Messi intenta llegar hacia la esquina del campo peruana. Entonces, un joven Carlos Zambrano fue a cubrir esa zona que llevo a que la ‘Pulga’ pierda el balón. Ahí comenzó una de las jugadas más hermosas en la historia del fútbol peruano.

“Vargas. Recuperó Vargas. El servicio largo para buscar Rengifo. Apóyate con Paolo de la Haza. Vargas, va Vargas. Empuja Vargas. Quiere pasar Vargas. Sigue Vargas, lucha Vargas. Pasó Vargas. Qué bien la hizo Vargas. Aquí está el empate. En el área espera Ñol, en el área espera Ñol, está…”, esa narración debe ser la mejor que tuvo Daniel Peredo.

Perú empató con Argentina 1-1 gracias a un pase preciso de Juan Manuel, el "Loco", Vargas y un gol de Johan Fano. (Foto: El Comercio)

Johan Fano puso el empate. Pero la jugada de Juan Manuel Vargas hasta hoy es imitada por varios niños. En aquel entonces, la camiseta del ‘Loco’ era la más solicitada. Todos quería ser como el lateral izquierdo peruano.

Y es que Juan Manuel Vargas realizó esa corrida inimaginable de área a área. Como dijo Daniel, tuvo tiempo de sacarse a un argentino, tuvo tiempo hasta de empujar a Sebastián Battaglia que solo le quedó resignarse a ver cómo el lateral le ganaba la posición y Fano marcaba el empate.

Fue un día histórico para la selección peruana. Pero también una pesadilla para actual entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, quien recibió muchas críticas. Los argentinos no podían creer cómo se les había escapado tres puntos ante Perú.

Johan Fano anotando el gol peruano, Lima 10/09/2008. (GEC Archivo)

Mal recuerdo

Ese histórico gol peruano está a punto de cumplir 13 años. De aquella selección solo sigue vigente y elegible Carlos Zambrano. El central en aquel entonces, tenía 20 años y jugaba en el Schalke 04. Chemo le dio la oportunidad de ser titular ante Argentina.

Zambrano tuvo una gran noche frente la albiceleste: controló a Sergio Agüero, seguro arriba y abajo. Jugó como si tuviese varios partidos encima cuando apenas daba sus primera pasos en la selección peruana. Además, anuló a Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

Germán Denis enfrentando a Carlos Zambrano en el Perú vs. Argentina de 2008, en el estadio Monumental. (USI)

Por cosas del destino, Zambrano tendrá como técnico a Sebastián Battaglia, protagonista de aquella jugada. El argentino en el 2008 estaba en Boca Juniors y era uno de los referentes de aquel equipo. Para ese partido le tocó entrar en el minuto 16′ porque Jonás Gutiérrez se lesionó.

Sebastián Battaglia luego de terminar su carrera como futbolista, se pronunció sobre aquella jugaba donde no pudo frenar a Juan Manuel Vargas. El técnico de Boca Juniors fue muy autocrítico y también habló sobre sus compañeros.

“Como estaba tan lejos del arco, antes de la mitad de la cancha, yo no sabía dónde estaban los compañeros. Yo iba corriendo y esperaba que alguno de ellos salga a ayudar, pero no. Vargas empezó a correr y llegó hasta casi el fondo de la cancha. Pero hoy, viendo la jugada con ese final, sí lo hubiese tirado”, declaró Battaglia.

Juan Vargas sacando el centro al área ante la marca de Sebastián Battaglia, Lima 10/09/2008. (GEC Archivo)

El ex volante argentino y multicampeón con Boca Juniors, se quedó con ese sabor amargo de aquella jugada con Juan Manuel Vargas. Incluso, en algún momento arrojó esta frase: ““Si me pongo a pensar, lo debí tirar a la tribuna”. Pero que hoy le sirve como lección para que sus actuales dirigidos no cometan el mismo error.

“Siempre pensé que alguno hubiera podido salir a ayudar. Hacía cualquier cosa para cortar la jugada y me comía la expulsión, porque ya estaba amonestado. Son jugadas aisladas que se dieron y esta terminó en el empate de Perú”, agregó Battaglia.

Tras la salida de Miguel Russo, Sebastián Battaglia se convirtió en nuevo técnico de Boca Juniors. Es más, ya dirigió su primera práctica. El ídolo xeneize tendrá bajo su mando a los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Sebastián Battaglia reemplaza a Russo como director técnico de Boca Juniors.

