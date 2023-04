Con la camiseta de entrenamiento de Perú puesta en España, Alessandro Burlamaqui cumplió el “sueño del chaval”. El futbolista al que el Valencia de España compró su pase, y que ahora suma minutos en el Intercity, entrenó con la bicolor, conversó con Juan Reynoso y compartió momentos con jugadores de la selección peruana durante la gira europea que enfrentó a Alemania y Marruecos. Ahí vio y jugó al lado de sus dos referentes: Pedro Aquino y Renato Tapia.

El Comercio se comunicó con Alessandro Burlamaqui para que cuente las esperanzas de volver a vestirse con la bicolor, los retos que tiene en su carrera -entre ellos regresar al Valencia al final de la temporada- y lo que le dijo Juan Reynsoso en España.

Felicidades por la oportunidad que tuviste de volver a entrenar con la selección peruana, esta vez la Mayor, algo por lo cual has venido trabajando, ¿cómo te sentiste con el grupo?

Sí, la verdad que ha sido un sueño poder entrenar con ellos. Desde que empecé con la Sub 17, fui creciendo para la Sub 20 y esperando esta oportunidad, y la verdad estoy muy contento. Ahora, toca esperar para seguir teniendo más oportunidades y queda seguir trabajando para ello.

¿Cómo se dio el contacto para que entrenes con la selección peruana?

Me contactó el ‘scout’ que quería invitarme para que realice unos entrenamientos con la selección y, bueno, la Federación Peruana de Fútbol, por su lado, lo gestionó muy bien, y al final se pudo lograr para que entrene.

Imagino que cuando recibiste la noticia te alegraste, por qué había esa espina de la Sub 17 y la Sub 20 con Perú

Fue una alegría inmensa y también una sorpresa, ya que fue algo repentino que no me lo planteaba. Fue algo muy bonito.

Te juntaste con dos jugadores que admiras mucho en tu posición en la selección peruana Pedro Aquino y Renato Tapia, ¿qué tal esa experiencia de compartir cancha con ellos?

Muy buenas sensaciones. Son muy buenos compañeros que siempre intentan ayudar a todo el mundo. Y con el balón y jugando al fútbol todo el mundo ya sabe cómo son los dos. La verdad que verlos en persona ha sido mucho mejor.

¿Qué indicaciones te dio Juan Reynoso durante los entrenamientos?

La verdad el profesor Juan me invitó para poder verme, también como la situación es más complicada yo estando acá en España y él en Perú, es más complicado poder tener un seguimiento. Me invitó para verme y me muestre en los entrenamientos y la verdad que el profesor muy bien. Desde el primer día fue todo con una gran predisposición, queriendo que el equipo mejore y eso es lo que está demostrando.

¿Qué te dijo Juan Reynoso cuando charlaron?

Me dijo que siguiera trabajando y mejorando, al final siga dando ese pasito que, con el trabajo y esfuerzo, al final se puede dar una recompensa.

¿Cuál es tu balance final de esta experiencia?

Bueno, como balance final, muy contento, sobre todo por haber disfrutado de la experiencia. Como ya te he dicho, seguir trabajando, seguir esforzando y mejorando para poder el día de mañana llegar ahí (a la selección) que ese es el objetivo.

¿Cómo fue el primer contacto con el grupo de la selección? ¿Te recibieron bien Carrillo y los demás integrantes del plantel?

Sí, la verdad que todos me recibieron muy bien de la mejor forma posible. Se nota que es un grupo que está muy unido, todos los compañeros están muy unidos y se nota que se ha formado una bonita familia y eso la verdad es muy bonito en un vestuario de fútbol. También quiero agradecer por el recibimiento que fue muy bueno y me sentí cómodo.

¿En qué posición te ubicó Juan Reynoso en los entrenamientos?

Un poco de 6 (volante central) y de 8 (volante mixto). Ambas posiciones.

¿Tú donde te sientes más cómodo?

Yo me siento cómodo en ambas posiciones.

¿Quién fue el compañero más difícil de marcar, porque en tu posición estás constantemente chocando con el rival?

André Carrillo fue el más complicado.

¿Por su velocidad te fue complicado o por la manera cómo cuidaba y posicionaba el balón?

Por el físico, técnicamente es muy bueno y es un jugador que cuesta mucho parar, por su potencia, drible, es un jugador que cuesta defender.

Pero al formarte en España, ¿estás acostumbrado a un nivel alto de competencia?

Sí, aquí en España siempre nos han educado con el balón, de siempre tener la pelota y jugar con él, es una cosa que desde pequeño he trabajado.

Entonces, ¿se le podría decir a los lectores que fue tu paso fue positivo y pronto te vamos a ver con la camiseta de Perú?

Sí, ya te digo, el balance personal ha sido muy positivo. La próxima convocatoria con Perú no depende de mí al cien por ciento sino del profesor. Pero lo que depende de mí, es seguir trabajando, esforzándome y dar mi mejor versión, para poder estar ahí y el profesor pueda convocarme.

¿Con qué otra cosa te quedas de tu experiencia entrenando con la selección absoluta de Perú?

Me quedo con las ganas que Perú sea más competitivo, de que quiera mejorar, que quiera estar siempre arriba, me quedo con esa ambición de seguir mejorando y estando en el nivel de los años que ha venido compitiendo, pero que siga queriendo más y que crea que se puede ir al Mundial. Es el objetivo principal.

Claro, tienes la espina de no llegar al Mundial sub-17, donde se quedaron por resultados externos...

Sí, ya esa espina siempre va a quedar clavada de que no se pudo clasificar al Mundial, pero ahora el fútbol lo que tiene es oportunidades para reivindicarse. Creo que ahora es una de ellas con la selección mayor y ojalá se pueda dar. Primero hay que trabajar y seguir esforzándose, y creciendo para poder estar ahí.

¿Ya te agregaron al grupo de WhatsApp de la selección peruana?

Todavía no, todavía no (ríe mientras contesta).

Imagino que pronto ahí los muchachos te agregaran al grupo de WhatsApp de la selección peruana, para que compartas de sus ocurrencias, de esa familia que nos da alegrías, a un país futbolero.

Sí, bueno, para llegar a eso primero tengo que trabajar, seguir mejorando y esforzándome. Ya todo llegará de la mano.

¿En la selección peruana con quién compartiste cuarto? ¿Te hicieron alguna broma?

(Se vuelve a reír) La verdad que ahí todo es en buena onda, suelen hacer bromas, pero todo muy bien, hay un buen ambiente. Compartí habitación con Alex Valera.

¿Cómo lo describes a Alex Valera, es un chico que tiene la mochila pesada de ser el ‘9′ titular de la selección peruana dentro de unos años?

Bueno, muy bien, creo que tiene que estar tranquilo, al final, los goles y el juego va a caer. Es joven y cree tiene que estar tranquilo, que las cosas saldran y seguir trabajando.

El hecho de enfrentar a selecciones como Alemania y Marruecos, al margen del resultado, ayuda a sacar conclusiones para lo que se viene con la bicolor

Obviamente, se busca ser competitivo contra cualquier rival. Estos partidos son perfectos para demostrar que Perú está listo para competir y dar un paso de nivel. Eso es lo que se busca.

¿Cómo es la metodología de trabajo del profesor Juan Reynoso?

El profesor quiere que todo esté controlado, cualquier detalle. Es muy detallista en eso y quiere que haga cosas muy específicas que hagamos. La verdad que el profesor plantea los partidos de la mejor manera, muy minuciosamente.

¿Se podría decir que Reynoso es un técnico muy táctico?

Sí, trabaja mucho en situaciones que pueden darse en el juego y siempre intenta trabajar en los entrenamientos previos al partido.

Su presente

Hablemos un poco de tu presente en el club Intercity, ¿cómo tomas las críticas que hubo sobre tu salida del Valencia para fichar por Badajoz y luego ir a Intercity? ¿Qué les dirías a ellos?

(Piensa) Yo la verdad no entiendo las críticas, al final, primero hay que saber dónde estoy y el paso que se da. Creo que el paso que he dado es un paso superior de calidad. Mi trayectoria por el Badajoz no fue la más esperada, pero en Intercity las cosas van bien, el equipo está bien y la verdad que ha hecho más que sumar y ha sido un paso muy positivo en mi carrera.

¿Tú objetivo es regresar al Valencia más consolidado física y mentalmente? ¿Cuándo volverías?

Sí. Al finalizar la temporada estaría regresando al Valencia en julio.

La idea es formar parte del plantel profesional de Valencia

Mi vuelta sería para buscar quedarme en el primer equipo. Eso será siempre el objetivo, poderme quedar en el primer equipo y jugar ahí. Al final, hay que ver como acaba la temporada, volver al Valencia y ver qué pasa.

¿Cómo vas con los estudios de Gestión Deportiva?

Sigo estudiando, este año ha sido el principio de la carrera y todavía me quedan cuatro años. La universidad lo hago virtual, ya que está en Madrid y yo tomo las clases virtuales. Teniendo una planificación y cuando voy a Madrid por el fútbol hago los examenes virtuales, así que vamos estudiando.

