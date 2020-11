André Carrillo habló del trabajo de Gianluca Lapadula en sus dos primeros partidos con la selección peruana. El jugador de Al Hilal aseguró que el ‘9’ será de mucha utilidad para el conjunto de Ricardo Gareca en el desarrollo de las Eliminatorias que volverán en marzo del 2021 con una nueva fecha doble.

“Estuvo súper bien. Se nota que es un jugador diferente que nos ayudará muchísimo en esta eliminatoria. Los hemos conocido en estas dos fechas y poco a poco nos iremos compenetrando, podremos darle asistencias y hacer mejor partidos”, comentó la ‘Culebra’ en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Del mismo modo, Carrillo también respondió a los fanáticos de la Blanquirroja que insinuaron mediante las redes sociales que Lapadula no había recibido la pelota durante el compromiso contra Argentina en el Estadio Nacional.

“Sinceramente, esos comentarios ni los he visto. No tengo más que decir. Son comentarios que no suman. Cuando los resultados no se dan, mucha gente negativa busca romper el grupo, antes de encontrar soluciones buscan dificultades, así que nosotros no paramos bola”, sostuvo el extremo.

De otro lado, el delantero lamentó que la Bicolor termine la jornada de noviembre sin conseguir puntos, pues la situación del equipo nacional se complica en el torneo. No obstante, el futbolista de Al Hilal confía en una pronta recuperación.

Resumen: Perú vs. Argentina (Video:MOVISTAR)

“Nos vamos tristes porque el objetivo era ganar, conseguir estos tres puntos. La situación es preocupante porque la idea era empezar la eliminatoria de una manera totalmente diferente y no se ha podido. Pero, no vamos a bajar la cabeza, vamos a continuar trabajando para revertir esa situación”, expresó.

Carrillo se dirigió a los hinchas de la selección peruana. “La gente siempre ha estado con nosotros en los momentos buenos y malos. Así no que ellos saben que nosotros estamos trabajando para sacar resultados”, concluyó.

