La llegada de Juan Reynoso al banquillo de la selección peruana, tras la salida de Ricardo Gareca, ha generado ilusión en los jugadores por estar en la ‘Blanquirroja’. Por ejemplo, en Christian Ramos, que tiene el deseo de representar al equipo nacional, tal como sucedió en este último tiempo bajo el mando del ‘Tigre’.

“Uno siempre como futbolista quiere estar, vengo de otros procesos y quiero seguir en la selección y, para eso, tengo que estar bien en mi club”, señaló este miércoles el experimentado defensa que milita en Alianza Lima, en una entrevista con radio Ovación.

El deportista de 33 años indicó que ha obtenido buenas referencias de Reynoso. “Todavía no he tenido la oportunidad de que Reynoso me dirija, pero tengo buenas referencias por compañeros que estuvieron con él”, contó.

Ramos, asimismo, saludó el nombramiento de Reynoso como el nuevo seleccionador. “Es un técnico capacitado para la selección. Hizo las cosas bien tanto aquí como en el extranjero, así que creo que es una buena designación”, expresó.

Novedades sobre la primera convocatoria de Reynoso

El debut de Juan Reynoso con la selección peruana será contra México el próximo 24 de septiembre en Estados Unidos. Con miras a ese partido amistoso, el entrenador dio algunos detalles con relación a la primera lista que presentará: la fecha y la posible cantidad de elementos que considerará.

“La convocatoria quizás sea un poco antes del 9 de septiembre para los jugadores del extranjero y del medio local. Anticiparemos algo con microciclos con jugadores del medio local y que tengan proyección, que puedan apuntalar a lo que será el plantel de la mayor”, expresó el ‘Cabezón’ Reynoso en charla con RPP.

“Será una lista promedio, ni más de 30 ni menos de 25 jugadores. La intención es que sean dos partidos y en esos trataremos de que esté la gran mayoría para verlos en plena competencia más allá de que sea amistoso”, agregó el estratega nacional, quien ahora mismo está en México.