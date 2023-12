Después de jugarse el primer tercio de las Eliminatorias (seis fechas de dieciocho), la Bicolor se ubica en el fondo de la tabla de posiciones con dos puntos obtenidos gracias a los empates ante Paraguay y Venezuela. Ahora toca pensar en lo que viene para soñar aún con clasificar, teniendo en cuenta que al Mundial del 2026 van seis selecciones de manera directa y el séptimo jugará un repechaje.

Los días siguen movidos en la Videna. Reuniones van, reuniones vienen. Mientras tanto se piensa ya en el reemplazo para el técnico saliente, Juan Reynoso. ¿Será finalmente Jorge Fossati el elegido? ¿Qué falta para que se haga oficial la salida de Reynoso? ¿Qué decisión importante se tomó con respecto a la Liga 1 que puede impactar en el seleccionado? Te clarificamos el panorama con lo último que se sabe en tres respuestas.

1 ¿Cómo le fue a Juan Reynoso con la selección peruana? El técnico peruano dirigió a Perú en 14 partidos, de los cuales solo ganó cuatro (todos amisotosos). En las Eliminatorias registra dos empates y un gol.

¿Cuándo se irá Juan Reynoso?

La salida del entrenador peruano es un hecho. No hay marcha atrás. Los malos resultados son el primer argumento para afirmar que su proyecto es insostenible en la Videna. En ese sentido, DT pudo conocer que entre el lunes y martes habrá una directorio final para terminar de cerrar la rescisión del contrato de Reynoso. Ya hace unos días hubo reuniones entre el técnico y Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. Ambos son muy cercanos, por lo que fue el Ciego quien le dio la noticia.

El periodista Luis Carrillo, columnista de este Diario, afirmó que Reynoso no quiere poner trabas en la negociación. Sabe perfectamente que su imagen en estos momentos está golpeada y no quiere verse más afectado. Eso sí, como lo señaló su representante y abogado, Mathías Fariña, el contrato entre Juan y la FPF fue “un proyecto a largo plazo, más amplio que un resultado deportivo de 2, 3 o 4 partidos. Se recogió a nivel documental lo que se acordó, que era respetar un proceso a largo plazo y que no se iba a juzgar en función de los resultados o el clamor popular”. Es por eso que su salida no es nada fácil.

¿Fossati será el elegido? ¿Cuál es el rol de Oblitas?

“A mí me honra que la selección del país donde estoy trabajando me esté buscando” , declaró Jorge Fossati, actual técnico del campeón de la Liga 1, Universitario de Deportes, en una entrevista con “Sport890″, una emisora radial de Uruguay, su país natal. El técnico parece ser el principal candidato a reemplazar a Juan Reynoso en la selección por sus virtudes en este tipo de situaciones extremas: tiene mucha experiencia, sabe manejar vestuarios y conoce el torneo local.

Según pudimos confirmar con fuentes desde la Videna, Juan Carlos Oblitas es el encargado de hacer realidad la contratación y conversó con gente de Universitario para empezar las negociaciones. El técnico tiene contrato con el club merengue por todo el 2024, año del centenario. Pero también le seduce dirigir a una selección nuevamente. Antes estuvo con el combinado de Uruguay y con Qatar dos veces.

“Ayer me enteré que la Federación Peruana habló con las autoridades de Universitario, que no están muy de acuerdo, y que aparentemente el director de fútbol de la Federación viajaría a Uruguay a reunirse conmigo” , añadió Fossati, fiel a sus principios. El charrúa aceptará una reunión con Oblitas en Uruguay, pero por respeto y agradecimiento de que lo tengan en cuenta. Sin embargo, su principal preocupación es que todo se defina lo más pronto posible (dirigir o no a Perú) para que la ‘U’ no se quede esperando a ver qué hacer y continuar con lo planificado para el próximo año.

Las palabras de Jorge Fossati sobre su posible llegada a la Selección Peruana. 🎙️⚽#FútbolLab pic.twitter.com/1qFyzWA8O1 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 2, 2023

¿Qué se busca con aceptar seis extranjeros en la Liga 1?

La Liga 1 también sufrirá cambios a partir del próximo año. El torneo local, que le brindó doce jugadores a Juan Reynoso en su proceso, variará su regla de la cantidad de cupos extranjeros en cada club. Y es que ahora se aumentará un cupo más; es decir, los equipos podrán tener hasta seis futbolistas foráneos en cancha. Además, podrán inscribir a 25 jugadores, teniendo en cuenta que los Sub21 pueden ser parte del primer equipo sin sumar en la lista.

Esta decisión fue tomada y comunicada a los clubes ayer. Un cambio que busca darle más competitividad al campeonato doméstico, aunque podría ser un arma de doble filo: los clubes con más dinero tendrán más chances de fichar mejor, mientras los que no cuentan con suficiente presupuesto no podrán hacer lo mismo.