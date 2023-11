“El club decidió dividir las funciones ya que Alianza Lima necesita una atención específica en el fútbol profesional”, fueron las primeras declaraciones de Bonillo, quien fue el brazo derecho de Ricardo Gareca en el exitoso ciclo al mando de la selección peruana (2015-2022).

Así se dio inicio a una especie de reconstrucción en Matute con el que el club íntimo busca seguir peleando el título en la Liga 1 (desde que salió campeón en 2017, disputó cinco de las seis finales que se jugaron en el fútbol peruano) y, sobre todo, empezar a competir en el plano internacional.

Fue una conferencia para dar el primer paso. Pero aún quedan dudas en el hincha con miras a la temporada 2024. La pretemporada está a la vuelta de la esquina (6 de diciembre) y en La Victoria tienen que acelerar el paso para definir todo. Por eso, a continuación respondemos cinco preguntas sobre el futuro de la institución íntima.

Alejandro Restrepo y Bruno Marioni se encargarán de los fichajes en Alianza Lima. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

El nuevo e importante rol de Néstor Bonillo

En las últimas semanas, Néstor Bonillo ha tomado relevancia en el cuadro íntimo. Él mismo señaló que tras caer en la final, el propio administrador José Sabogal le pidió que asuma nuevas responsabilidades para que ayude al armado del plantel 2024.

Es así que Bonillo pasó de ser un asesor externo en el que realizó un diagnóstico situacional de la infraestructura del club (cómo estaban funcionando las divisiones menores, infantiles, escuelas) a ser asesor del club en planeamiento deportivo y liderar toda la reconstrucción.

De hecho, fue Bonillo quien asesoró para que Bruno Marioni y Alejandro Restrepo lleguen al club y trabajen bajo su tutela.

¿Cuál será el nuevo cargo de José Bellina?

El secreto fue revelado: ya se sabe en qué puesto se desempeñará José Bellina. “En esa estructura general, José Bellina se va convertir en el Gerente de Desarrollo Deportivo. Verá las estructuras del fútbol juvenil, infantil, de las escuelas, fútbol femenino para que el club pueda lograr poner mayor cantidad de jugadores en el fútbol profesional que tengan el nivel para que la selección tenga futbolistas formados de la institución, objetivo que se perseguirá en el mediano y largo plazo; más allá de lo que signifique el desarrollo de estructuras”, explicó Néstor Bonillo.

Bellina fue, hasta antes de la final de la Liga 1 2023, el gerente deportivo. Es decir, conformó los planteles de 2021 y 2022, años en los que Alianza Lima logró un bicampeonato. El balance final, viéndolo desde la perspectiva meramente resultadista, fue bueno.

Sin embargo, si algo coinciden en las oficinas de Matute es que para este 2023, él y el entonces técnico Guillermo Salas se equivocaron a la hora de fichar jugadores. No por la mala suerte de las lesiones, sino porque hay puestos claves que no se reforzaron como el lateral izquierdo (el suplente del irregular Ricardo Lagos fue Amasifuen, un canterano), lateral derecho (Gino Peruzzi se ausentó muchos partidos por lesión y Edinson Chávez no dio la talla al punto que tuvieron que experimentar poniendo incluso a Zanelatto o Aldair Rodríguez, dos extremos, en esa posición), mediocampo (Ballón fue el que más jugó por no tener un suplente y Alianza careció de un volante mixto. El indicado era Menossi, pero cuando decidió no venir, buscaron a Andrade que es más un ‘10′).

Un dato no menor: del equipo titular que afrontó la final de vuelta ante la 'U', solo Zambrano y Sabbag fueron los fichajes de este 2023. Una mala planificación en cuanto a contrataciones. (Foto: Andina / Andrés Valle)

¿Quién es Alejandro Restrepo, qué dicen de él y cuál es su filosofía futbolística?

“Alejandro Restrepo es parte de la nueva camada de técnicos jóvenes colombianos que están revolucionando el fútbol de este país” , nos dicen desde Colombia sobre el nuevo técnico de Alianza Lima. Nacido en Antioquia, Medellín, hace 41 años, Alejandro es licenciado en educación física de la Universidad de Antioquia. Dio sus primeros pasos como entrenador en categorías formativas. Tuvo experiencia en la Sub 17 de Colombia durante el Sudamericano de 2015. En 2019, por situaciones de fuerza mayor tras la salida de Paulo Autuori, dio el gran salto y tomó las riendas del primer equipo de Atlético Nacional durante algunas semanas.

Tras esa breve experiencia, Restrepo se dedicó a las divisiones menores de Nacional (Sub 20). Mientras continuaba su formación, la ida de Juan Carlos Osorio en noviembre de 2020 le volvió a abrir las puertas para hacerse cargo de Nacional, aunque otra vez no quedó designado como DT en propiedad.

Siete meses después, y tras un pésimo ciclo de Alexandre Guimaraes, Restrepo tuvo su tercer ciclo al frente del primer equipo. Y llegó su primer título ganando la Copa BetPlay, derrotando en la final al Deportivo Pereira, que luego se convertiría en su segunda experiencia.

Restrepo usaba el 4-2-3-1 en Atlético Nacional. En esta alineación, luego de golear 5-1 a Pereira, Andrés Andrade -hasta ahora jugador de Alianza Lima- fue titular y anotó un gol. / Quilca León Marco Antonio

Con Pereira, Restrepo hizo historia al ganar el Torneo Finalización 2022, el primer título nacional en la historia del club. Este año volvió a escribir su nombre en las páginas doradas de la institución: llegó hasta cuartos de final de la Copa Libertadores. En su plantel estaba Arley Rodríguez, jugador que salió bicampeón con Alianza Lima.

En cuanto a su estilo de juego, el propio entrenador lo explicó en su conferencia: “Equilibrio sería una buena descripción de nuestra idea de juego, gustándonos el fútbol ofensivo, siendo superior al rival a través de la posesión, pero identificando los escenarios a los cuales nos vamos a enfrentar” .

Pese a que con Pereira hizo historia utilizando un sistema 3-4-3, en Atlético Nacional usó 4-3-3. Lo que quiere decir que el técnico se acomoda a lo que tiene. Y teniendo en cuenta que Alianza ya fichó a Kevin Serna, es probable que el colombiano se decante por jugar con dos extremos abiertos y un nueve.

En Deportivo Pereira, Restrepo usó un 3-4-3, formación que podría calzar en Alianza. Aquí la alineación en la histórica victoria frente a Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. / Quilca León Marco Antonio

¿Cuál es la situación real de José Sabogal?

De acuerdo a la información de Julio Vizcarra, periodista de este Diario, hace algunas semanas se realizó una reunión entre los nuevos acreedores -aquellos que compraron las acreencias al Fondo Blanquiazul-. En un encuentro “intenso” y “caliente”, todos apuntaron a José Sabogal, gerente general, como principal responsable del fracaso del tricampeonato y lo ocurrido después de la final en Matute.

Sin embargo, pese a que se corrió el rumor de una posible salida de Sabogal, cinco meses después de reemplazar a Fernando Salazar, pudimos conocer que aún continuará en el cargo. Aunque todo es momentáneo.

Ocurre que se ha decidido convocar a Junta de Acreedores. Este proceso en el que tiene que ver la Sunat no demora menos de seis semanas. Es decir, hasta fin de año. Hasta entonces, el gerente general “estará en evaluación permanente”, según nos informa nuestra fuente.

¿Qué jugadores se van y quiénes se quedan?

Se habla -con total justicia- más de los dirigentes y su irracional decisión de apagar las luces de Matute para que no festeje el rival, que de los futbolistas, protagonistas y culpables a su vez del resultado deportivo. Pero lo cierto es que también habrán cambios a nivel futbolístico, algo que no lograron hacer al cien por ciento en estos años en los que salieron campeones. En la segunda final, por ejemplo, solo Zambrano y Sabbag fueron los jales de este año que arrancaron de titulares.

En ese sentido, son diez los futbolistas que terminan contrato este año: Andrés Andrade, Cristian Benavente, Josepmir Ballón, Hernán Barcos, Jairo Concha, Edinson Chávez, Gino Peruzzi, Pablo Míguez y Santiago García.

La situación de Concha es incierta de momento: la dirigencia intentó convencerlo de renovar su vínculo en los últimos meses, pero no tuvo respuesta afirmativa. De momento no se sabe si seguirá, aunque es un proyecto en Alianza por su importancia en el plantel.

¡𝗧𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗼 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗲𝗻 𝘁𝘂𝘀 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀, 𝗘𝗱𝗶𝗻𝘀𝗼𝗻! 👏🏾#ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/jIeyw3hm9N — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 24, 2023

El caso de Barcos y Ballón son parecidos. Son los líderes del vestuario, muestran jerarquía, pero la edad es un favor que no está a su favor. Aún no deciden si continuarán contando con ellos.

Por otro lado, los futbolistas que cuentan aún con contrato son: Carlos Zambrano, Yordi Vilchez, Ricardo Lagos, Jesús Castillo, Franco Zanelatto y Gabriel Costa. De todos ellos, Lagos y Costa son los más criticados por el hincha y se evaluará la situación de ambos.

Después están los casos de Bryan Reyna y Christian Cueva. Bryan aún tiene contrato hasta 2025, pero en Alianza no están nada conformes con la actitud que tomó luego de que su posible fichaje al Gremio de Brasil se cayera por decisión del cuadro íntimo. “Es muy probable que no siga. Van a pagar su cláusula de salida y se irá, seguramente al extranjero” , nos dijeron desde Matute, aunque desde el entorno del futbolistas nos señalaron que no hay apuro y que, por ahora, sigue siendo jugador de Alianza . Su reemplazo será el colombiano Kevin Serna, de gran temporada con ADT. Los que podrían llegar también son: Kevin Sandoval, Renzo Garcés y Marco Huamán.

Cueva, por su parte, culmina su préstamo. Pero terminó muy mal su segunda etapa en Alianza. ‘Aladino’ jugó con una lesión grave en la rodilla derecha (rotura del ligamento cruzado posterior) desde marzo y, cuando el técnico Mauricio Larriera le informó que no iba a ser parte del plantel que afrontó las finales, el volante ni siquiera se apareció en Matute ni mostró apoyo alguno a sus compañeros. Christian deberá volver a Al Fateh, aunque podría empezar una disputa legal: el club íntimo tendrá que hacerse cargo de la operación de su lesión y su mensualidad mientras se esté recuperando.

Por último, otro que no continuará es Pablo Sabbag. El colombiano estuvo a préstamo de La Equidad, pero en Matute están totalmente de acuerdo que no piensan pagar una cláusula para retenerlo. Fue importante en el Apertura, pero luego, tras una lesión en su tobillo que se fue complicando, su nivel decayó.