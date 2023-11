Por esa razón, buscamos a reconocidos periodistas para que analicen la situación en la que se encuentra nuestra querida y amada selección peruana en el actual proceso Eliminatorio Rumbo al Mundial 2026.

1. Carrillo, Paolo, Zambrano, ¿Deben seguir siendo convocados por Reynoso?

2. ¿El proceso debe seguir con Reynoso?

3. ¿Qué opinión tienes sobre la ausencia de Sonne?

4. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías el desempeño de Perú en estas seis primeras fechas?

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes.

Nicolás Salazar - TV Perú

1. El éxito de Gareca inició con un revulsivo. Es momento de la renovación. A los mencionados ya les cuesta llegar al nivel actual de competencia. ¿De qué sirve contar con ellos en un proceso que tiene como objetivo la Copa del Mundo que se desarrollará en casi 3 años?

2. El partido contra Venezuela deja la sensación de que el tema pasa por la elección de los indicados. Sin embargo, Reynoso ha llegado al punto de ser muy resistido por la hinchada. Así que debe irse. Al haber tiempo (las Eliminatorias se reanudan en setiembre del 2024) creo que es pertinente renovar el proceso con un técnico que inicie con aire fresco.

3. Si bien el técnico decide quién juega, con tantos cambios y desconvocatorias inexplicables, no se entiendo por qué Reynoso no le ha dado ni siquiera algunos minutos. Más aún sí es un jugador que supuestamente para él estaba por encima de los nacionales. ¿Por algo se le nacionalizó no?

4. Le pongo tres puntos por algunos chispazos. Aunque sigo pensando que tenemos material humano para enfrentar lo que resta de las Eliminatorias.

Daniel Kanashiro - Liga 1

1.- Así como Gareca dejó de lado a “Los 4 Fantásticos” en su momento para construir el equipo que nos llevó al Mundial, ya que el ciclo se había cumplido para ellos y unos cuantos más. Creo que ahora es el momento de repetir esa decisión.

2.- En el fútbol como en la vida, tu trabajo lo sostiene el rendimiento. A barajar las cartas y repartir de nuevo, que aún hay tiempo de tener una buena mano.

3.- La ausencia de Sonne es natural, la pregunta sería, ¿Cuál es el motivo de traerlo, moviendo cielo y tierra para hacer turismo? Cuando su posición estaba cubierta por Advíncula y Corzo.

4. Sonaría muy ofensivo y agresivo que tuviera que ponerle nota a una campaña que de 18 puntos sacó 1 con un sólo gol a favor. Eso te habla del rendimiento del equipo.

Luis Carrillo Pinto - Periodista

1. Los tres jugadores que mencionas, Carrillo, Paolo y Zambrano, por el universo reducido de jugadores que tenemos, creo que son futbolistas a través de su experiencia y con un entrenador pueda maximizar su mejor rendimiento futbolístico, ya que todavía están vigentes para este proceso, porque aún pueden ser importantes, más allá de que André Carrillo no esté jugando en una Liga competitiva cuando físicamente está bien, puede ser un jugador desequilibrante por los extremos. En el caso de Paolo Guerrero viene bien en LDU y Zambrano pese a perder la final, sigue siendo un defensor importante, esperemos le vaya mejor en Alianza Lima.

2. No se debe seguir con Reynoso, porque no era el técnico ideal para la selección peruana, es un entrenador más de club, que necesita el día a día y que no logró proponer una idea y las Eliminatorias necesitan un entrenador que sea un seleccionador más que un técnico - y que logré, todo lo que no hizo Reynoso y si hizo Gareca, necesitamos más un perfil de Gareca, que sepa apretar en el momento exacto y soltar. Creo que Gareca entendió muy bien la idiosincrasia del jugador peruano y eso le sirvió para poder planificar como debía asumir su condición de director técnico de la selección, hay un tema de empatía con los jugadores que no funcionó y su comando técnico creo que no le ayudó mucho tampoco, cinco mexicanos, no es una cuestión de tener algo contra los extranjeros, pero tú ves el comando técnico de Argentina puros referentes, pienso que pudo seleccionar a nivel local como Flavio Maestri, ‘Chemo’ Del Solar, Pablo Zegarra y que lo podían ayudar en el comando técnico, poder tener una doble función en la FPF y dejar algo en términos de aprendizaje de las cosas que tenía Reynoso que son buenas a nivel de clubes.

3. Lo que pasa es que se creó mucho marketing con Sonne, mucha expectativa: venía un ‘gringo’ (sic) de Dinamarca a jugar por la selección peruana, él hasta terminó haciendo sus canilleras, demasiado marketing alrededor de Sonne y que no haya jugado un solo minuto, no tuvo ni para la foto de Instagram Sonne, ha generado una decepción. ¿Para qué han invertido tanto en traerlo, si finalmente no lo han considerado ni siquiera un minuto? Creo que se equivocó Reynoso.

Daniella Fernández - Movistar

1. Aunque Carrillo se le vio bajo ante Venezuela, aún nos puede dar algo más. Paolo, por ahora debe seguir, ya después de Lapadula es el 9 con jerarquía que hay y Zambrano, podemos prescindir.

2. No, no debe seguir Reynoso. Aún estamos a tiempo de hacer cambios en CT y poder revertir la situación y buscar la clasificación al mundial. La Copa América, debe servir como un torneo donde Perú encuentre su equipo base y vuelva a su identidad de juego.

3. Hubiera sido bueno ver a Sonne, ante tanto experimento que se hizo . Creo que Sonne le puede sumar a la selección, pero aún no lo hemos visto

4. Le pongo 2.5 , hubo pasajes frente a VNZ (en el 1er tiempo) que se jugó bien, tocando. Importante lo que suma Grimaldo y Quispe a la selección.

Pamela Fernández - Ovación

1. Los técnicos de las selecciones tienen que sacar conclusiones después de hablar uno por uno con cada jugador, sobre todo en un momento complicado como este. Si es que el entrenador no ve motivado al jugador de venir, no lo tiene que llamar. El técnico debe ver el compromiso primero. Creo que estos tres jugadores aún tienen para aportarle a la selección a la medida que estén físicamente, futbolísticamente y anímicamente bien para ser importantes.

2. El técnico se tiene que ir siempre y cuando los jugadores no tengan confianza en su idea de juego.

3. Estoy segura de que a Sonne le ha costado adaptarse a la Selección Peruana. Además, hay que recordar que Corzo mostró un buen nivel este último partido. Si es que se hubiera acoplado rápido, seguro ya habría debutado.

4. No tenemos una idea de juego definida. Se ha visto un equipo sin rumbo, sin un camino claro para seguir. Hay rendimientos individuales muy bajos. Los jugadores tienen una responsabilidad considerable en este mal arranque de Eliminatorias.

Ángel Hugo Pilares - editor web elcomercio.pe

1. No sé si por Reynoso, pero quien esté debe convocar a los que mejor puedan rendir. Los casos son distintos: hoy Carrillo no es, Paolo es un gran recambio y Zambrano está lejos de su mejor nivel.

2. No hay proceso que resista seis partidos con dos puntos. Si Scaloni tiene la grandeza de dejar el cargo como campeón del mundo y habiéndole ganado a Brasil, no se entiende la terquedad en Perú.

3. Es una cuestión técnica, pero puestos en las rotaciones de Reynoso, ¿qué le costaba rotar un poquito hacia el fútbol danés para saber qué es lo que nos deja de herencia?

4. Dos, por las intenciones individuales de algunos.

Pedro Ortiz Bisso- Periodista

1. Reynoso ya no va a ser el entrenador de la selección. Si me haces la pregunta, si lo hubiese llamado, yo creo que habría que analizar cada caso, para mí hay jugadores que más que no estén en su nivel, ya no quieren estar en la selección, porque no han demostrado un verdadero compromiso. Me preguntas, ¿quiénes? Zambrano, Carrillo y Advíncula.

2. A mí me parece que Juan Reynoso es un entrenador muy inteligente, capaz, pero justamente esa inteligencia y capacidad en algún momento tiene que hacerle ver - que a veces uno fracasa y no logra los objetivos, es mejor darle la oportunidad a otro para que lo consiga, y él tiene que pensar que la selección está encima de todo más allá de sus intereses. Lo mejor es que en este momento se vaya.

3. Yo creo que se ha dimensionado la presencia de Sonne, es un buen jugador, creo que debió ser utilizado en otros partidos, por ejemplo en Bolivia, era un crimen ponerlo, porque el chico no estaba acostumbrado a jugar en la altura y para este partido ante Venezuela, dado las necesidades, creo que la decisión de poner a Corzo fue acertada, quien sabe, en el segundo tiempo, cuando se necesitaba ir hacia adelante, aunque recuerda que en el segundo tiempo Soteldo se tiró más a la izquierda, se abrió más a la cancha y había que cuidar esa zona. Yo te diría que en estos dos últimos partidos, yo si le daría la razón por no usarlo, en otros partidos hubiera tenido la oportunidad.

4. Al desempeño de Perú lo calificó con dos puntos, terrible, me ha hecho recordar los peores momentos vividos con la selección, la era ‘Chemo’, algunos partidos de la selección al mando de Popovic, con la agravante, de que no pateamos al arco y dos que no había juego, dentro que con limitaciones en otras selecciones si se veía en Perú, ya que había una idea de juego. Hasta el momento no he visto nada.

