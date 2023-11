FC Barcelona recibirá a Porto por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El ganador de este encuentro será el próximo líder del Grupo H y tendrá muchas posibilidades de culminar en esa posición. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA BARCELONA VS. PORTO

El duelo por la fecha 5 de la Champions League entre Barcelona vs. Porto se disputará este martes 28 de noviembre del 2023 en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. PORTO

El partido entre Barcelona vs. Porto está programado para jugarse a partir de las 15:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Chile: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

España: 22:00 horas

EN QUÉ CANAL TRANSMITEN BARCELONA VS. PORTO

El encuentro entre Barcelona vs. Shakhtar Donetsk por la fecha 5 del Grupo H de la Champions League será transmitido por las señales de Movistar Liga de Campeones y ESPN. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER BARCELONA VS. PORTO EN DIRECTO

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Barcelona vs. Shakhtar Donetsk por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en HBO Max, Star Plus, Paramount Plus o Amazon Video.

La inesperada victoria del Shakhtar Donetsk sobre el Barcelona el marte en Champions impidió a los azulgranas sellar su ansiado pase a octavos de la competición continental y vuelve a generar dudas sobre su juego.

“Hoy ha sido uno de los peores partidos desde que llegué hace dos años”, afirmó rotundo el entrenador del Barça, Xavi Hernández, tras el encuentro disputado el martes en Hamburgo.

Sin mordiente en ataque y flojo en defensa, el equipo azulgrana despertó en la segunda parte metiendo al Shakhtar en su campo, pero sin lograr superar la férrea defensa ucraniana.

El Barça sólo pudo tirar una vez a puerta, insuficiente para equilibrar el zarpazo de Danylo Sikan, en un partido en el que un empate habría enviado a los azulgranas a octavos por primera vez en dos años.

“De mal en peor”, tituló este miércoles el diario deportivo catalán Sport, mientras que su competidor Mundo Deportivo abre con un “Decepcionante”.

“El juego fue pésimo, el equipo sólo disparó una vez entre los tres palos y Xavi no supo revertir la situación”, resumió Sport en subtitulo en su primera.

El Barça cerró en Hamburgo un descenso iniciado el 28 de octubre con la derrota en el clásico liguero contra el Real Madrid, donde dominó 70 minutos por delante en el marcador antes de verse remontado por los merengues en el estadio Olímpico de Montjuïc.

El sábado pasado venció de forma agónica a una mejor Real Sociedad, hasta el punto de que Xavi confesó que la “victoria es oro para nosotros, que desde el banquillo no la esperábamos, sinceramente”.

La derrota ante el Shakhtar, en la el portero Marc-André Ter Stegen fue el mejor del Barça, ha terminado por cerrar un duro ciclo, del que sale especialmente perjudicado el delantero polaco Robert Lewandowski.