Perú fue invitado para jugar en el primer Mundial de la historia, en Uruguay 1930. A falta de dos meses, el plantel peruano no tenía ni entrenador. El español ‘Paco’ Bru se hizo cargo sobre la hora, pero no evitó que la bicolor pierda sus dos partidos, ante Rumanía (3-1) y el anfitrión (1-0). Hasta acá, parece una historia típica de la selección peruana.

Diversos rumores de problemas en el plantel llegaron desde Montevideo hasta los periodistas en nuestro país. Tan solo un año antes, en la Copa América jugada en Argentina, los futbolistas habían acusado que algunos dirigentes los habían dejado a su suerte y sin dinero, mientras ellos salían a los bares bonaerenses. Perú perdió los tres partidos que jugó.

Entre los convocados estuvo Julio Lores Colán, goleador del Necaxa mexicano. Su papá, en ese entonces alcalde de Huaral, pidió que lo convoquen mediante una carta a la FPF. El delantero llegó sobre la hora y convenció a Bru. Fue titular en los dos encuentros, pero no pudo anotar gol alguno.

Julio Lores Colán era el único nacional que militaba en el extranjero dentro de la selección peruana que disputó la primera Copa del Mundo.

Luego del largo viaje de vuelta (Perú regresó a finales de julio), un periodista del diario ‘La Crónica’ siguió a Lores Colán hasta un banco para confirmar la polémica información que llegaba desde Uruguay. Al inicio, rechazó contar lo ocurrido en la interna, pero ante la insistencia del reportero, decidió hacerlo. Eso sí, prefirió no soltar algunos nombres.

-La concentración-

Julio Lores reveló algunos sucesos de indisciplina en el Mundial. A falta de seis días para el partido ante Rumanía, el 8 de julio, el delantero de Necaxa acompañó a Izaga, secretario de la delegación, a responder unas llamadas y cables en otro lado de Montevideo. Las cosas no salieron bien.

La llamada telefónica del señor Izaga a París demoró más de la cuenta y el automóvil en el que regresaban a la concentración hizo muchas paradas, según Lores. Ambos volvieron al balneario de Pocitos cuando el resto del plantel ya llevaba diez minutos en el comedor.

Selección peruana en la previa del debut contra Rumanía en el Mundial Uruguay 1930.

El Comandante Guzmán Marquina, jefe de la delegación, se molestó con el retraso de Lores, diciéndole que era un indisciplinado y que debía ordenar sus maletas para regresar al Perú. El atacante le respondió que no tenía ningún problema en embarcar. Al final no lo hizo y se disculpó por recomendación de sus compañeros.

Ante la pregunta si solo él había llegado tarde a la concentración, Julio Lores confirmó que no fue el único. “Algunos de mis compañeros, entre ellos Astengo (Eduardo, de Universitario), llegaron retrasados y no por diez minutos como yo. Pero el Comandante no empleó aquella severidad”, contó.

-Problemas antes de salir a la cancha-

Guzmán Marquina confirmó la oncena titular de Perú ante Uruguay dos días antes del partido. Anunció a Pardón; Maquilón, De las Casas; Denegri, Galindo, Astengo; Lavalle, Villanueva, Lores, Cillóniz y De Souza. El plantel cuestionó por qué sacaron a Domingo García, de buen partido ante Rumanía, y el cambio de Cillóniz por Neyra. En esa época, los directivos tenían más poder de decisión que el mismo entrenador.

Delegación peruana que participó del Mundial Uruguay 1930.

Estas sustituciones generaron un quiebre en el grupo, en especial con los futbolistas de Alianza Lima. Lores relató el suceso. “Alguien preguntó, “¿por qué no va a jugar García?” El Comandante, en tono de chiste, dijo: “porque está enfermo y se puede morir en la cancha”, seguido de la fuerte bronca entre Alejandro Villanueva, ídolo blanquiazul, y Guzmán Marquina:

Alejandro Villanueva: Si ese muchacho no juega porque está enfermo, yo también lo estoy y, como él, puedo morirme en la cancha.

Guzmán Marquina: ¿Usted juega o no?

AV: Más tarde le contesto

GM: ¡No! ¡Ahora mismo!

AV: ¡Bueno, no juego!

Este detonante obligó a otro par de cambios en el equipo con Denegri en el ataque y Quintana por la línea media. Minutos antes del partido, se solucionó el asunto y ‘Manguera’ jugó de titular. Perú anunció el siguiente once a los cables y la FIFA: Pardón; De las Casas, Maquilón; Quintana, Galindo, Astengo; Lavalle, Denegri, Lores, Cilloniz y De Souza, pero salió a la cancha con Neyra por Quintana y Villanueva por Cillóniz.

Al parecer nadie se percató de los cambios o lo dejaron pasar, pues nunca fueron anunciados en algún cable ni en los periódicos al día siguiente que Perú arrancó con una alineación distinta a la que había anunciado. En la descripción del partido y las fotos aparecían los mencionados titulares a último minuto.

Finalmente, Julio Lores contó de un par de incidentes más: “una trompada de un jugador a otro que ‘hizo relucir chocolate’, y una incidencia a bordo entre un ‘íntimo’ y el Comandante, en el que hubo agrios intercambios de palabras”. El atacante reconoció la austeridad y honradez de Guzmán Marquina. Resaltó que nunca abandonó la concentración y que fue un gran apoyo para Paco Bru. La Selección Peruana no volvería a jugar partido alguno hasta enero de 1935.

