Almendra, una coolie que aún no cumple un año de vida, calmó los días de un ‘Tigre’ en apuros. Ricardo Gareca, únicamente acompañado por su mascota, no la pasó muy bien durante la cuarentena. No solo ha estado alejado más de tres meses de su familia –el técnico de la selección decidió quedarse en Lima–, sino que el tiempo le jugó en contra al tener el inicio de las Eliminatorias para setiembre u octubre.

Mientras evaluaba si se subía a un vuelo humanitario, Gareca alzó su voz de protesta por un país en pausa. El ‘Tigre’ no solo criticó la paralización deportiva, sino que además opinó de un contexto económico “donde se le pide lavarse las manos a gente que no tiene agua”. Su mensaje llegó rápido a las autoridades y se agilizaron los procesos para el retorno de la Liga 1. Eso sí, ese reencuentro con la competencia de fútbol local hoy ha encontrado un obstáculo muy serio: clubes como Alianza y Cristal quieren hacer respetar sus acuerdos comerciales, mientras que la Federación Peruana de Fútbol busca imponer sus propios convenios.

En cuanto a los protocolos sanitarios para actividades deportivas, estos no solo fueron elaborados por la FPF. Hoy ya se encuentran entrenando jugadores de bádminton, surfistas, gimnastas, entre otros, aunque ayer se paralizó el tenis por un caso de COVID-19 en el personal del Campo de Marte.

Eso sí, la “nueva normalidad” no solo trae consigo la exigencia de medidas de prevención para evitar un contagio. A todo esto hay que sumarle la necesidad de un deporte a solas. La pasión del hincha por unos meses más será un amor a distancia.

—Ampay, te salvo—

Gareca, él mismo lo dijo, quiso dar un mensaje de rebeldía en medio de la cuarentena con un look casi bíblico. Al momento de romper su silencio también respaldó a su asistente Nolberto Solano, quien fue captado por las cámaras de un programa de farándula al momento de ser detenido por asistir a una reunión social en días donde aún eran más exigentes las medidas de aislamiento social.

Pero no solo Ñol fue protagonista de algún ampay al vuelo. La cuarentena también sirvió para confirmar que hay jugadores como Jean Deza que tienen contrato de profesionales, pero que se comportan con la informalidad de un amateur. El delantero fue despedido de Alianza Lima por sus constantes indisciplinas y por su innecesaria exposición mediática, cuando lo que más se esperaba de él era un mea culpa.

En el polideportivo el mar estuvo algo revuelto. El surfista Tamil Martino, medallista de plata en Lima 2019, fue detenido por salir a entrenar en el sur chico cuando aún no estaba autorizada esta actividad. Su reacción fue insultar al presidente Martín Vizcarra: “¿Por qué no se puede hacer (deporte)? Porque un h... que se pone corbata, y dice que es el presidente, no se puede hacer?”. Después ofreció disculpas en una extensa carta en sus redes sociales.

Tamil Martino fue llevado a la comisaría de San Bartolo y se le impuso tres multas. (América Noticias)

—Suspensiones imperfectas—

La crisis por la pandemia ha sido un pretexto para que clubes como Binacional descuiden a sus planteles. El campeón 2019 aplicó la suspensión perfecta, después de mandar de vacaciones a su equipo, a pesar de haber recibido cerca de un millón de dólares de Conmebol por su participación en la Libertadores. En Argentina, ante River Plate, el club de Juliaca recibió ocho goles. Estos autogoles, sin duda, están doliendo más.

Universitario, en tanto, quiso aplicar la misma medida, pero el vestuario se levantó para ponerle luz roja de semáforo a la administración de Carlos Moreno. Acordaron reducción de sueldos y ahora les tocará volver a las prácticas sin campo definido y con nuevo técnico. Ángel Comizzo regresa para reemplazar al uruguayo Gregorio Pérez.

Mientras las actividades en el país se reactivan, Indecopi ya convocó a nueva junta de acreedores en la ‘U', en la que podría nombrarse a un nuevo administrador. Piso inestable en Ate. Hay cosas que no cambian: con cuarentena o sin ella. 

DATOS

31 julio es la fecha en que debería volver la Liga 1. Según el cronograma, desde ayer los clubes ya podían entrenar, pero recién están pasando pruebas.

Ayer se paralizó el tenis por un caso de COVID-19 en el Campo de Marte. Se desinfectó el local y se espera nueva autorización de autoridades.

