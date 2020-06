Una realidad que sí preocupa. La expansión del COVID-19 en el mundo paralizó casi todos los torneos de fútbol a mediados de marzo. La Copa América y Eurocopa, por ejemplo, se jugarán el próximo año. Fueron tres meses de inactividad. Sin embargo, las cuatro ligas más importantes ya se han reactivado. Es una gran noticia para los amantes del fútbol, pero no completa para la selección peruana.

No tenemos jugadores en la Bundesliga, La Liga, Premier League o Serie A. Para algunos es una ventaja, como Argentina, Brasil, Uruguay o Colombia, que tienen al grueso de sus futbolistas en esos países y una desventaja para el resto, donde la mayoría milita en países de menor nivel.

La Conmebol confirmó que las Eliminatorias sudamericanas arrancarán en la primera semana de setiembre. Esta noticia no favorece en nada a la selección peruana. Solo algunos están teniendo minutos. Otros esperan que se reactiven sus ligas, programadas para fines de este mes o en julio. Algunos tendrán que esperar hasta el inicio de la siguiente temporada, mientras que otros ni siquiera tienen equipo.

Es por eso la preocupación de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ incluso bosquejó la posibilidad de usar futbolistas del torneo local para afrontar la primera fecha doble –ante Paraguay en Asunción y Brasil en Lima-. Sin embargo, el reinicio de nuestro campeonato tampoco está confirmado al 100%. La intención es que sea a partir del 31 de julio.

En muchos casos los tiempos no cuadrarán para llegar en óptimas condiciones. Eso lo tiene muy claro el ‘Tigre', quien tendrá que ampliar su universo de convocables para poder aspirar a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en este año. Perú jugará 6 partidos este año: Paraguay (V) y Brasil (L) en setiembre, Chile (V) y Argentina (L) en octubre, Bolivia (V) y Venezuela (L) en noviembre.

YA ESTÁN JUGANDO OFICIALMENTE POST PANDEMIA

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS 2020 TITULAR MINUTOS GOLES ÚLTIMO PARTIDO LUIS ADVÍNCULA Rayo Vallecano (ESP) 15 (3) 14 (3) 1311 (270) 1 (1) 17 DE JUNIO GUSTAVO DULANTO Boavista (POR) 3 (2) 3 (2) 270 (180) 1 (0) 18 DE JUNIO JEAN PIERRE RHYNER* Cádiz (ESP) 5 (2) 5 (2) 450 (180) 1 (0) 18 DE JUNIO PAOLO HURTADO Konyaspor (TUR) 8 (1) 2 (1) 201 (39) 0 14 DE JUNIO

*Entre paréntesis está el accionar post pandemia.

LUIS ADVÍNCULA

Luis Advíncula fue el primer peruano en reaparecer. Lo hizo el 10 de junio, con gol incluido. Es titular en Rayo Vallecano, donde jugó tres partidos completos post pandemia. Su equipo busca el ascenso a La Liga. El 18 de julio termina el torneo y tiene ocho partidos más por jugar, sin contar eventuales choques por la promoción. Luego tendrá unas breves vacaciones en agosto y no volverá a tener acción hasta la siguiente temporada, programada para mediados de setiembre. Si no sucede algo extraño, será uno de los fijos en la convocatoria del ‘Tigre’ para la primera fecha doble.

Luis Advíncula es titular indiscutible para Gareca y viene de jugar los últimos 15 partidos con la bicolor. (Foto: AFP)

PAOLO HURTADO

Un lesión, jugando un amistoso con la selección, dejó a Paolo Hurtado fuera de la Copa América 2019. Le costó volver a agarrar ritmo y reapareció como titular el 14 de junio. Una gran noticia que se transformó en preocupación, ya que salió golpeado en el primer tiempo. Su club, el Konyaspor, confirmó que estará tres semanas afuera. Se perderá cuatro de las siete fechas que restan jugarse en Turquía.

Paolo Hurtado no juega en la selección desde el 9 de junio del año pasado. (Foto: Konyaspor)

GUSTAVO DULANTO

Su nombre hace tiempo no suena en la selección, pero viene teniendo continuidad en el fútbol portugués. El central tiene seis fechas más para mostrarse en el Boavista y ‘sumar puntos’. Gustavo Dulanto formó parte de la lista preliminar de Gareca para la Copa América 2015. Nunca más fue considerado, pero la inactividad de algunos futbolistas en su puesto le da una posibilidad.

Gustavo Dulanto tiene 24 años y lleva 7 partidos en esta temporada. (Foto: Agencias / Internet / Instagram)

JEAN PIERRE RHYNER

Juega en el Cádiz, equipo que está liderando la liga de ascenso en España y que tiene grandes opciones de jugar en la ‘Liga de las Estrellas’ la próxima temporada. Jean Pierre Rhyner es titular y reapareció el 14 de junio, justo frente al Rayo de Luis Advíncula. El central jugó por la Sub 21 de Suiza y tanto la FPF como él han presentado toda la documentación para quedar habilitado. Es elegible para la selección peruana, ya que su madre nació acá y tiene la documentación en regla. Fue parte de la Sub 20 que entrenaba Víctor Rivera, en 2015, pero al final no quedó en la lista final. En su momento tuvo un acercamiento con Ricardo Gareca.

Jean Pierre Rhyner todavía tiene opciones de jugar por Suiza o Perú. Dependerá de él y de Ricardo Gareca. (Foto: AFP)

LOS QUE PRONTO VOLVERÁN A LAS CANCHAS

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS 2020 TITULAR MINUTOS GOLES ÚLTIMO PARTIDO FECHA DE RETORNO ALEXANDER CALLES New York City (USA) 5 5 450 2 12 de marzo 8 de julio MARCOS LÓPEZ San Jose (USA) 5 4 421 0 7 de marzo 8 de julio RAÚL RUIDÍAZ Seattle Sounders (USA) 4 4 360 1 8 de marzo 8 de julio PEDRO GALLESE Orlando City (USA) 2 2 180 -2 8 de marzo 8 de julio EDISON FLORES DC United (USA) 2 2 161 0 7 de marzo 8 de julio ANDY POLO Portland Timbers (USA) 1 1 90 0 9 de marzo 8 de julio YORDY REYNA Vancouver Whitecaps (USA) 1 1 90 0 1 de marzo 8 de julio PEDRO AQUINO León (MEX) 11 11 856 0 15 de marzo 24 de julio YOSHIMAR YOTÚN Cruz Azul (MEX) 4 2 207 0 29 de febrero 24 de julio ANDERSON SANTAMARÍA Atlas (MEX) 0 0 0 0 16 de noviembre de 2019 24 de julio MIGUEL ARAUJO Emmen (PAI) 8 8 720 1 7 de marzo 1 de setiembre SERGIO PEÑA Emmen (PAI) 8 8 697 1 7 de marzo 1 de setiembre

PEDRO GALLESE

Tras jugar en Alianza Lima en 2019, Pedro Gallese recibió una oferta de la MLS. Hoy pertenece al Orlando City, equipo que será anfitrión en este torneo de emergencia que se ha organizado en Estados Unidos. El ‘Pulpo', al igual que Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Andy Polo, Yordy Reyna, Marcos López y Alexander Callens empezará a jugar desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto.

Pedro Gallese es el arquero con más partidos en la selección entre 2015 y 2019: 57 en total. (Foto: Agencias / Internet / Instagram)

YOSHIMAR YOTÚN

El volante tuvo un arranque de temporada complicado, ya que se lesionó. Incluso no iba a ser considerado para la primera fecha doble de marzo, al igual que Anderson Santamaría, quien no juega desde el año pasado. Cruz Azul iba liderando el torneo mexicano, pero este fue finalizado por la expansión del coronavirus. Yoshimar Yotún y Pedro Aquino volverán a las canchas desde el 24 de julio.

Yoshimar Yotún se perdió los últimos tres partidos de la selección por lesión. (Foto: Cruz Azul)

MIGUEL ARAUJO Y SERGIO PEÑA

Ambos tuvieron un gran arranque de 2020. Eran titulares en el Emmen de los Países Bajos y eran fijos para la convocatoria de marzo. Miguel Araujo iba a ser el reemplazante de Carlos Zambrano, mientras que Sergio Peña también sonaba fuerte. Sin embargo, la pandemia les cortó continuidad y la finalización de la liga neerlandesa los dejó inactivos. Tienen contrato vigente y ya están entrenando. Sin embargo, tendrán que esperar para jugar oficialmente hasta setiembre, fecha programada para el inicio de la Eridivisie. ¿Los tendrá en cuenta el ‘Tigre’?

Miguel Araujo y Sergio Peña tienen contrato, pero no jugarán oficialmente hasta setiembre. (Foto: FC Emmen)





VENÍAN BIEN, PERO NO TIENEN FECHA DE RETORNO

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS 2020 TITULAR MINUTOS GOLES ÚLTIMO PARTIDO ANDRÉ CARRILLO Al Hilal (ARA) 15 13 1229 4 11 de marzo LUIS ABRAM Vélez (ARG) 9 9 789 0 14 de marzo ALEJANDRO DUARTE Zacatepec (MEX) 8 8 720 -12 15 de marzo PAOLO GUERRERO Internacional (BRA) 8 8 720 4 27 de febrero MIGUEL TRAUCO Saint Ettienne (FRA) 9 7 640 0 1 de marzo WILDER CARTAGENA Godoy Cruz (ARG) 5 5 450 1 15 de marzo FERNANDO PACHECO Fluminense (BRA) 8 2 280 1 15 de marzo PERCY PRADO Nantes (FRA) 3 2 184 0 8 de febrero CARLOS ZAMBRANO Boca (ARG) 2 2 134 0 8 de marzo GABRIEL COSTA Colo Colo (CHI) 3 1 70 0 7 de marzo KEVIN QUEVEDO Goias (BRA) 1 0 35 0 1 de marzo

PAOLO GUERRERO

El delantero empezó bien el 2020. Era protagonista en la Libertadores con el Internacional. Paolo Guerrero tiene 36 años, será parte de este proceso eliminatorio y sueña con jugar su segundo Mundial. Dependerá mucho de su estado físico y mental. Hoy es el referente de esta selección e indiscutible en su puesto. Su vuelta a las canchas aun es incierta, ya que Brasil es el país sudamericano con más numero de infectados y muertos por el COVID-2019. Igual situación tienen Fernando Pacheco (Fluminense) y Kevin Quevedo (Goiás).

Paolo Guerrero es el máximo artillero en el proceso Gareca: 18 goles en 46 partidos. (Foto: AFP)

ANDRÉ CARRILLO

La ‘Culebra’ era el peruano con más partidos hasta antes de la pandemia. Jugando la liga y copa de Arabia Saudita y la Champions asiática. André Carrillo se encontraba en el mejor arranque de año de su carrera. Todavía no hay fecha confirmada para el retorno.

André Carrillo fue titular en 7 de los 9 partidos que disputó con la selección en 2019. (Photo by Lampson Yip - Clicks Images/Getty Images)

MIGUEL TRAUCO

Es otro de los inamovibles para el ‘Tigre’. A diferencia de las otras cuatro ligas poderosas, en Francia se decidió finalizar la temporada por la pandemia el 28 de abril. Miguel Trauco jugó su último partido con el Saint Ettiene el 1 de marzo. Ya arrancó los entrenamientos pensando en la final de la Copa de Francia, la cual la disputará ante el PSG. Aun no hay fecha fija, pero se especula que sería el 1 de agosto en el Stade de France como sede neutral.

Miguel Trauco fue titular en los 15 partidos que disputó Perú el año pasado. Ni siquiera fue cambiado. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

FUTBOLISTAS CON POCA CONTINUIDAD O PRESENTE INCIERTO

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS 2020 TITULAR MINUTOS GOLES ÚLTIMO PARTIDO FECHA DE RETORNO JEFFERSON FARFÁN Lokomotiv (RUS) 0 0 0 0 22 de junio de 2019 21 de junio CHRISTIAN CUEVA Sin equipo 3 0 49 0 14 de marzo Sin fecha CRISTIAN BENAVENTE Pyramids (EGI) 2 0 10 0 1 de marzo Sin fecha RENATO TAPIA Sin equipo 2 0 27 0 1 de febrero Sin fecha

CHRISTIAN CUEVA

La carrera de ‘Aladino’ ha ido en descenso tras el Mundial de Rusia. No se adaptó al Krasnodar y en Santos apenas jugó. En Pachuca le rescindieron contrato y hoy se encuentra sin equipo. Christian Cueva vive el peor panorama y pone en riesgo una futura convocatoria. El volante tendrá que priorizar y elegir un equipo donde tenga continuidad y le permita volver a la nómina. ¿Lo conseguirá a tiempo?

Christian Cueva, con 60 partidos, es el futbolista que más fue utilizado en el proceso de Ricardo Gareca.

JEFFERSON FARFÁN

La ‘Foquita’ no juega un partido oficial desde el 22 de junio de 2019. Salió lesionado en la goleada de Brasil sobre Perú (5-0 en la Copa América). Jefferson Farfán ya está recuperado, pero contrajo el coronavirus y tuvo que guardar cuarentena. Perdió días de entrenamientos y no está a la par de sus demás compañeros. El campeonato en Rusia termina el 22 de julio y restan ocho fechas. Finalizado el torneo, el futuro del ‘10’ de la bicolor es incierto.

Jefferson Farfán cumplirá este lunes un año sin jugar.

RENATO TAPIA

El volante apenas jugó 27 minutos en 2020 y no tiene acción desde el 1 de febrero. Ya desvinculado del Feyenoord, Renato Tapia suena fuerte para el Celta, equipo que actualmente se debate entre la permanencia y el descenso. Si el ‘Cabezón’ llega a España, podrá jugar desde el 12 de setiembre, fecha fijada para el arranque de la temporada 2020/21. Es decir, no tendría minutos en cancha previo al inicio de las Eliminatorias.

Renato Tapia arrancó los últimos 15 partidos que jugó la selección. (Foto: AFP)

CRISTIAN BENAVENTE

Su préstamo con el Nantes terminó hace unos días y Nantes comunicó que no seguirá contando con el volante nacional. Cristian Benavente pertenece al Pyramids de Egipto. Sin embargo, en ese país todavía no se juega y ven complicado el retorno del jugador porque no atraviesa una buena situación económica. De conseguir otro equipo empezaría a jugar desde setiembre, lo cual reduce sus posibilidades de ser convocado.

Cristian Benavente apenas jugó un partido en 2019.. (Foto: GEC)

¿Y LOS DEL TORNEO LOCAL?

La Liga 1 se paralizó el 9 de marzo tras disputarse la fecha 6. Los convocados del torneo local son el 20-25% de cada lista, pero en estos momentos es importante que empiecen a tener minutos, ante la eventualidad de que algunos del extranjero no puedan llegar a los primeros partidos eliminatorios.

La FPF, conjuntamente con los 20 equipos, han acordado que el Apertura se reinicie desde el viernes 31 de julio. Las 13 fechas restantes se jugarían hasta finales de setiembre. Es decir, por potenciales convocados llegarán con ritmo de competencia al debut eliminatorio en setiembre. Por eso la insistencia de Ricardo Gareca para que el fútbol empiece lo antes posible.

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS 2020 TITULAR MINUTOS GOLES ÚLTIMO PARTIDO JOSÉ CARVALLO Universitario 10 10 900 -11 8 de marzo ALDO CORZO Universitario 9 9 810 1 8 de marzo JOSEPMIR BALLÓN Alianza Lima 8 8 720 0 13 de marzo CARLOS CÁCEDA Melgar 8 8 720 -10 8 de marzo ALEJANDRO HOHBERG Universitario 9 7 657 2 8 de marzo JOEL SÁNCHEZ Melgar 8 8 643 4 8 de marzo ALDAIR RODRÍGUEZ Binacional 8 7 633 6 8 de marzo GIANFRANCO CHÁVEZ Cristal 7 7 630 0 7 de marzo HORACIO CALCATERRA Cristal 7 7 614 0 7 de marzo ALEXIS ARIAS Melgar 7 7 577 1 8 de marzo NILSON LOYOLA Cristal 7 6 540 0 7 de marzo ARMANDO ALFAGEME Universitario 7 6 498 0 8 de marzo JACK DURÁN A. Universidad 5 5 450 1 1 de marzo ALBERTO RODRÍGUEZ Alianza Lima 5 5 423 0 13 de marzo CHRISTOFER GONZALES Cristal 4 4 290 0 7 de marzo RAY SANDOVAL Cristal 4 2 219 0 7 de marzo BETO DA SILVA Alianza Lima 2 2 150 0 8 de marzo

Los entrenamientos de la selección siempre arrancan con los jugadores del medio local. (Fotos: Violeta Ayasta)