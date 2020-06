Edison Flores pertenece al DC United de la MLS, pero ello no le impide referirse a las ligas de otros países. Y en ese sentido, el peruano llenó de elogios al fútbol español, a propósito de la posible llegada de su amigo Renato Tapia a Celta de Vigo.

“A mí me gusta mucho la liga española, me gusta todo lo que es la liga española porque hay muy buenos equipos y la liga en sí está muy competitiva. No todo es el Barcelona y Real Madrid, que obviamente son clubes de mucha jerarquía, pero también se suman muchos equipos que están en un buen momento y están creciendo futbolísticamente, y también como club. Me gustaría ir a la liga española. Trato de siempre dar el máximo de mi rendimiento para que ese anhelo se pueda dar”, dijo en entrevista con UCI Noticias.

“Siempre sigo la carrera de mi gran amigo y hermano Renato que está en estos momentos libres, así que ojalá que se le puede dar”, agregó el exjugador de Universitario.

Por otro lado, el jugador de la ‘Bicolor’ se refirió al el conocimiento que tiene Guillermo Barros Schelotto sobre él y Renato Tapia. “A uno le da mucho gusto. No tengo la oportunidad de conocer al cuerpo técnico (de LA Galaxy), al DT sí. Espero algún día se pueda dar. Igual uno trabaja para hacerlo mejor y para siempre tratar de mejorar en cada aspecto y por qué no, tratar de cambiar a un club mejor”, contó Flores.

Asimismo, Flores señaló que un futbolista no sabe dónde va a estar. “Yo hace poco tiempo estaba en México y no sabía si iba a salir, se me dio la oportunidad de poder salir y la tomé. Ahora estoy viviendo otro reto muy entusiasmado en Estados Unidos y me encanta. Estoy muy centrado”, agregó el deportista.