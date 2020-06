Quién no ha sucumbido ante el talento peruano. El futbolista nacional tiene dotes que han impresionado a varios técnicos de primer mundo, claro, cuando han hecho bien las cosas y llevado una carrera adecuada. De esta manera lo ha manifestado Pep Guardiola con sus nuevas palabras de elogio para Claudio Pizarro.

“Siempre dije que me encantaría haberlo conocido a los 24, 25 y 26 años. Es uno de los mejores definidores que he visto, Es un delantero no solo de área. Me recuerda un poco a Benzema la calidad que él tiene”, afirmó Pep Guardiola sobre Claudio Pizarro, a quien dirigió en el Bayern Munich entre el 2013 y 2015.

La cercanía de Pep con Pizarro. (Foto: Bayern)

Pero no ha sido el único futbolista peruano en ser alabado por un técnico de categoría. Los actuales jugadores se han ganado elogios de grandes personalidades del balompié.

-DUPLA EXPLOSIVA-

El año pasado, durante la Copa América Brasil 2019, Bora Milutinovic, técnico serbio mundialista en cinco ocasiones, destacó el juego de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en el ataque peruano. “Cuando se tiene jugadores como Farfán y Guerrero, todo es posible”, declaró, y destacó que gracias al buen juego peruano fue que se logró regresar a los mundiales.

Sobre cada uno de ellos, también se han expresado diversos personajes del fútbol. Del actual capitán peruano Paolo Guerrero incluso el gran Zico ha destacado su juego.

“Guerrero es un gran finalizador. Necesita gente con él en la zona de ataque. Le dará más de una alegría al Inter”, declaró cuando el atacante nacional llegó al cuadro colorado hace dos años.

Mientras, sobre Jefferson Farfán su ex técnico en PSV entre el 2004 y 2006, Guus Hiddink, lo recuerda de gran forma. “Lo hemos traído a PSV cuando tenía 21 años, para mí, él fue el mejor representante del fútbol peruano. Es especial porque él sabe arrancar como casi nadie. Una gran alegría haber trabajado con él”, declaró sobre el atacante nacional previo al Mundial Rusia 2018.

(Foto: AFP)

-‘CULEBRA’ PRESENTE-

Jorge Jesús dirigió a André Carrillo en Sporting Lisboa y Benfica y luego lo llevó al Al Hilal de Arabia Saudí. Conocedor de sus habilidades, el técnico portugués, que ganó la Copa Libertadores el año pasado con Flamengo, aseguró que el peruano es un jugador con mucho potencial no solo en el campo de juego.

“André, que es un gran profesional, y además de eso, es un jugador con sentimientos muy buenos y que será un buen ejemplo para los jóvenes de Perú. Cuando lo vi jugar en Sporting, quedé encantado”, contó. El año pasado, técnico y jugador se enfrentaron en la semifinal de Mundial de Clubes con victoria de Flamengo por 3-1 sobre Al Hilal.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: El ex jugador del Barcelona que se convirtió en el primer DT de Perú en un Mundial

-‘LOCO’ FINO

El mejor momento de Juan Vargas se dio en el fútbol italiano, tanto en el Catania como en la Fiorentina. Dejó una buena impresión hasta antes de perder continuidad en el cuadro viola. Walter Zenga, portero mundialista en Italia 90, lo dirigió en Catania y no se guardó elogios.

“Tiene una fuerza bestial, no se cansa. No es un levantador de pesas, pero con su pierna izquierda hace lo que quiere. Sus disparos tienen gran alcance y sus centros cruzados son precisos sino pregúntele a Gilardino”, declaró en su momento.

Zenga es el portero italiano con récord de minutos sin recibir goles. (Foto: EFE)

Aunque también resaltó que al peruano le faltaba afinar ciertas cosas en su comportamiento, destacó que esa cuota de locura es necesaria. “Es un jugador que siempre me gustaría tener”, sentenció allá por el 2011.

-JOVEN PROMESA-

Aun cuando ha estado involucrado en algunos actos ajenos al fútbol, pocos discuten el talento de Christian Cueva. Uno de los primeros en reconocerlo fue José Saturdino Cardozo, quien lo recibió en Toluca en el 2015. "Tiene talento y un futuro enorme", aseguró.

Pero no fue el único. Míchel González, ex jugador del Real Madrid que formó la llamada "Quinta del Buitre' y ganó seis ligas y dos Copa UEFA en la década del 80, lo dirigió en Rayo Vallecano, club al cual Cueva llegó en el 2013 en su segunda experiencia internacional con 21 años.

(Foto: Rayo Vallecano)

“Vino muy joven y por eso no tuvo el protagonismo que quería, pero es un jugador de un talento excepcional, nos dimos cuenta que era diferente en cuanto a la toma de decisión, visión de juego y capacidad técnica con la pelota”, aseguró hace un par de años.

-‘LEÓN’ PELEADOR-

Con su reciente llegada a Boca Juniors, Carlos Zambrano recobró protagonismo luego de algunos años sin muchas oportunidades en el Dinamo Kiev. “Sabemos que cuesta adaptarse a Boca Juniors y él lo ha hecho a la perfección Tiene experiencia, es fuerte, tiene buen juego aéreo y posee buena salida con el balón”, dijo Miguel Ángel Russo sobre el central Peruano.

Zambrano llegó a jugar dos partidos con Boca, uno por Copa Libertadores y estuvo en la fecha en la que el cuadro xeneize se coronó campeón de la liga argentina. Una lesión a las costillas lo apartó, pero la pandemia le permitió no perderse partidos hasta recuperarse.

(Foto: AP)

Así, el talento peruano no resiste discusión, pero a eso los futbolistas deben sumarle mucho profesionalismo si quieren ser parte del primer mundo de este deporte.

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS

Leao Butrón muetras su ‘tarea’ para el Día del Padre

Mijatovic revela cómo se fraguó el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid