Gregorio Pérez no pudo completar su ciclo en Universitario de Deportes debido a que no aceptó los términos que le propuso la administración temporal del club. El estratega uruguayo conversó la radio Sport 890 y se refirió a su salida del cuadro merengue.

“Ya superamos la página. Entendemos que hay situaciones más importantes, como la familia. En segundo lugar está nuestra profesión. Llevamos casi 40 años en esto, soy una persona ilusionada en seguir creciendo en el fútbol”, expresó el entrenador de 72 años.

Luego acotó: “Hubo gran respuesta de todas las partes, un gran concepto de la prensa y el cariño de los millones de hinchas que tiene Universitario. Es grande de verdad. Dicen once millones de fanáticos, está Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal un poco menos. Una infraestructura impresionante, no le tiene que envidiar nada a América, un estadio hermoso, que todos ya lo conocen por la final entre Flamengo y River”.

Universitario de Deportes: Sin técnico y sin rumbo

Se pronunció sobre su salida de Universitario

El entrenador explicó que existe un grave problema dentro del club crema: “Hay un problema profundo que viene desde hace mucho tiempo, hay temas políticos y económicos que perjudican. Pasan dos años y se cambia la administración. A nosotros nos contrató la administración que tiene las llaves del club, pero ahora lo maneja la nueva administración. Por la pandemia, ellos querían que nosotros firmemos un documento en el que nos hacíamos responsables de nuestra salud, nos obligaron entre comillas. No aceptamos eso”.

Luego añadió: “Fui rehén de la disputa entre ambas administraciones. Es una mezcla de factores que rodean a Universitario de Deportes. Ellos argumentaron eso (población de riesgo por su edad), amparados por lo que dijo el Gobierno. El departamento de salud del club sugirió que nos cuiden, pero ellos tenían otro plan”.

Gregorio Pérez fue anunciado como entrenador de Universitario de Deportes en diciembre del 2019. (Foto: Universitario de Deportes)

Por último: “Pedimos un seguro total, porque el que teníamos no cubría todas las situaciones o circunstancias que se podían presentar, eso también fue negado. Ahí me di cuenta que no era del interés de la administración para continuar”.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Zidane: "Estamos donde queremos pero hay que seguir"