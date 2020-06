Los Bulls de Michael Jordan, cuando consiguieron establecer el récord de 72 triunfos y 10 derrotas en la temporada regular 1995/96, saltaron a los PlayOffs portando una camiseta que tenía grabada la siguiente frase frase: Don’t Mean A Thing Without The Ring (no significa nada sin un anillo de campeón). A la postre, comandados por MJ, consiguieron quedarse con el título tras derrotar a los Supersonics de Seattle. 20 años más tarde, los Warriors de Stephen Curry quebraron ese récord con una brillante temporada (73-9); sin embargo, apareció LeBron James en las finales para una epopeya: lideró a sus Cavaliers a revertir por primera vez en la historia un 1-3 y quedarse con el título de la NBA.

Don't Mean A Thing Without The Ring

Los Warriors llegaron a las Finales de la NBA del 2016 tras revertir un 1-3 en las finales de la Conferencia Oeste frente al OKC de Kevin Durant. Comandados por Stephen Curry y Klay Thompson, el equipo dirigido por Steve Kerr llegó a la instancia decisiva con la intención del bicampeonato y consagrar una temporada histórica: quebraron el récord de los Bulls con 73 victorias en la temporada regular.

Por el Este llegaron los Cavaliers comandados por LeBron James con la misión de obtener la revancha de las Finales del 2015. En dicha serie, Kyrie Irving se lesionó en el primer partido frente a los Warriors, dándoles amplia ventaja para que consigan el anillo de campeones.

LeBron James y el famoso chase-down block a Andre Iguodala en los minutos finales del partido 7 | Foto: EFE

Tras los cuatro primeros partidos, los Warriors se pusieron 3-1. La historia sepultaba a LeBron James: ningún equipo en la historia había revertido tal desventaja en la serie final. De la mano de los ‘Splash Brothers', los de San Francisco dominaron en base a los triples y el ritmo frenético.

Algo cambió en el vestuario de los Cavaliers. Hubo una conversación entre cuerpo técnico, el entrenador Tyron Lue y los capitanes (LeBron James y Kyrie Irving). El consenso: se podía revertir la serie si es que ajustaba la defensa en el tercer cuarto.

LeBron James retornó a Cleveland para conseguir el primer título en la historia de los Cavaliers | Foto: AFP

Para el quinto juego limitaron a los Warriors a solo 23 puntos en el tercer parcial. Asimismo, James e Irving se convirtieron en el primer dúo en conseguir 41 puntos cada uno en las NBA Finals. El sexto juego, pese a no defender bien, la apoteósica actuación de LeBron (41 pts., 11 ast., 8 rb.) los llevó a un decisivo séptimo juego.

Las Finales que se van a un séptimo partido ya tienen asegurado un lugar en la memoria de los fans y un sitio en la vitrina de los inmortales. Probablemente, la jugada del partido sea repetida en todos los tapes de esa final. El Oracle Arena, en ese entonces, casa de los Warriors, fue el escenario de esta batalla.

LeBron James se quedó con el MVP de las Finales 2016 | Foto: AFP

Los locales se jugaban la gloria, LeBron James, la redención. En 2007, un joven James fue barrido por los Spurs en la instancia decisiva, dejando dudas sobre su capacidad para manejar momentos cruciales. Nueve años después, con campeonatos ganados encima, debía probar que era capaz de liderar a sus Cavaliers a tocar el cielo con las manos.

El juego estuvo bastante equilibrado y se podían palpar los nervios: entre Curry y Thompson terminaron 6/24 en triples, un porcentaje muy bajo para dos especialistas. Draymond Green fue quien dio el paso al frente para equipar la balanza. Al frente, Irving y LeBron dominaban los hilos.

El chase-down block y el triple de Irving

La NBA suele enmarcar y a la vez utilizar como publicidad las mejores jugadas en la historia de la liga. Este partido regaló dos: el espectacular bloqueo de LeBron James a Andre Iguodala y el triple que definió la serie convertido por Kyrie Irving.

Ambas acciones, combinadas en los últimos dos minutos de juego, le terminaron dando el partido, la serie y el anillo de campeón por primera vez a los Cavaliers de Cleveland.

Esta será recordada como una de las mayores hazañas de un equipo en la historia de la liga: revertieron un 1-3 en las Finales frente a un equipo que había marcado un hito con su récord en la temporada regular.

-El lugar de LeBron James en la historia-

LeBron James se encuentra entre los mejores de la historia. Para algunos es top 2, otros lo ponen por encima de Michael Jordan. En diálogo con El Comercio, el ex narrador de ESPN y especialista de la NBA, Álvaro Martin, afirmó lo siguiente:

“LeBron James está en el Monte Rushmore de la NBA. En ese lugar están tallados cuatro presidentes de Estados Unidos. LeBron está en tu ‘top 4′, seguro. El tema de longevidad y el rendimiento al final de su carrera, con o sin anillos, lo está colocando en un plano verdaderamente notable. Busca la producción de Michael Jordan a la edad que tiene LeBron James, si bien era otro baloncesto, mira los minutos y la producción de ambos”.

LeBron James se ha consolidado como el mejor jugador de la NBA en el presente | Foto: AFP

