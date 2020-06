Imagina que Ricardo Gareca haya sido contratado tan solo dos meses antes del inicio de Rusia 2018 y que, encima, los directivos ya hayan hecho la lista de convocados. Suena hasta cómico, ¿verdad? Pues esto sucedió con el español ‘Paco’ Bru, de cara a la participación de Perú en el primer Mundial de la historia, hace 90 años, cuando el fútbol era totalmente distinto al de hoy.

Tras el masivo rechazo de las selecciones europeas, la FIFA buscó a varios países sudamericanos para ser parte de la Copa del Mundo de 1930. Sin eliminatoria previa, Perú clasificó directamente al aceptar la invitación de ir a tierras uruguayas. Sin aviones, la bicolor debía afrontar un largo viaje por mar y tierra para llegar. Esta planificación sería el génesis de los problemas, que, incluso, se repiten hoy.

A todo esto, Perú no tenía seleccionador. Tras el desastre de nuestra participación en la Copa América de 1929, con la sanción de siete futbolistas de Alianza Lima en la previa, el uruguayo Julio Borelli había dejado el cargo, en esa época de breve duración. En quincena de marzo, tras una búsqueda con una participación activa de la prensa escrita mediante columnas, el español Francisco ‘Paco’ Bru fue el elegido.

Francisco Bru Sanz nació el 12 de abril de 1885 en Madrid, aunque era de familia catalana. Había jugado, entre otros, por el FC Barcelona (201 partidos y 13 goles) y se dedicó a ser entrenador, árbitro y hasta periodista luego de su retiro. Años atrás tuvo su primer contacto con nuestro país, en una gira del Deportivo Español por América. El 10 de abril partió en barco desde Santander a Lima, con fecha programada de llegada para fines de ese mes. El debut de Perú era en julio.

-El desorden local-

Mientras Paco Bru estaba en altamar, las cosas no iban muy bien en nuestro país. Sin mucho dinero de por medio y malos resultados internacionales en los últimos años, se instaló un debate si nuestra selección debía participar o no en Uruguay 1930. El presupuesto era el principal tema en carpeta, tanto que, como sucedió un año antes, se debió organizar algunos partidos amistosos para recaudar fondos.

Otros empezaron a cuestionar por qué Paco Bru debía dirigir al equipo peruano. Durante su viaje, Guillermo Rivero, entrenador de Alianza Lima, estaba a cargo de un ya convocado plantel peruano por los dirigentes. Para colmo, el español no llegó en la fecha pactada, sino una semana después, despertando las fuertes críticas, que eran el pan del día en aquellos años.

Ni bien pisó nuestra capital, Paco Bru dirigió al ‘Combinado Chalaco’, uno de los tantos grupos de convocados. Unos días después, incluso, le ganó un amistoso a la ‘U'. Este buen inicio de la etapa del español parece un espejismo con lo que vino, algunos futbolistas del cuadro crema, entre ellos Plácido Galindo, fueron suspendidos (finalmente, se les disculpó y fueron al Mundial), mientras que la FPF hacía de todo para conseguir dinero y costear el viaje.

El entrenador español inició su carrera como futbolista y luego fue árbitro y periodista. (Foto: La Crónica)

Paco Bru también tuvo que lidiar con el pedido de prensa e hinchas, quienes por los periódicos ‘armaban’ sus oncenas titulares para Montevideo. Muchos pedían al uruguayo Romeo Parravicini, quien también se postulaba como convocado, pese a ser extranjero. El español nunca lo llamó. El alcalde de Huaral, papá de Julio Lores, fue hasta las oficinas de la FPF para solicitar que consideren a su hijo, atacante del Necaxa mexicano. Él sí llegó al Mundial.

El carácter de Bru

El miércoles 21 de mayo, la ‘Selección de 1929’ (se le llamaba así al no contar con futbolistas de Alianza Lima, rivales en un próximo amistoso) debía enfrentar en un partido de entrenamiento a Sporting Tabaco. En la búsqueda de fondos, se decidió que los hinchas entren al pequeño Estadio Nacional. Esto, finalmente, sería una mala decisión.

El partido demoró en empezar, ocasionando las primeras molestias de los asistentes, quienes por una lluvia se movieron a la zona techada del estadio. Tabaco empezó con tan solo ocho futbolistas, generando más reclamos desde las gradas de madera. Los hinchas no paraban de lanzar palabras subidas de tono y hasta burlas.

La 'Selección de 1929', catalogada así por no contar con los sancionados jugadores de Alianza Lima. (Foto: Revista Mundial)

Bru, quien fungía de árbitro, paró el partido y se acercó a la tribuna oficial, en donde estaba el presidente de la Comisión Nacional de Deportes, Alfredo Larrañaga. “Lo siento señores, pero yo he venido a entrenar y no para arbitrar partidos. Pero ante los insultos del público, yo no puedo continuar”, les dijo. Apenas había comenzado el encuentro.

-La derrota ante Alianza Lima y la concentración-

El domingo 25 de mayo, el Estadio Nacional se vistió de gala para ver a la selección ante Alianza Lima, que sería prácticamente imbatible en toda esa década. El equipo blanquiazul superó de inicio a fin y le ganó 2-0 al combinado patrio, vestido de verde, que desaprovechó todas sus oportunidades para siquiera empatar.

Ni bien arrancó el partido, Domingo García anotó el primer gol de tiro libre. El arquero arequipeño Jorge Pardón no hizo mucho para detenerlo. A los 60 minutos, Neyra marcó el segundo, tras un gran pase de Lavalle. El partido se suspendió a los 83 minutos, ya que el estadio no tenía luz. Pese a que arruinaron el -en teoría- debut de Paco Bru (su único ‘partido’ previo también), el ibérico los llevó a la Copa del Mundo.

Con el perdón de los futbolistas de la ‘U', el plantel se fue hasta Ancón para la recta final de su preparación. La concentración la harían en un hotel y entrenarían en un estadio de la localidad. Esto generó un déficit en el presupuesto de la FPF, ya que el gasto ascendía a 14 mil soles. Los problemas no acabarían para Bru, pues la mitad de los convocados sufrió de problemas estomacales.

El plantel de la selección peruana concentró en Ancón previo al Mundial Uruguay 1930. (Foto: La Crónica)

En medio de una estancia tranquila en Ancón, se confirmó que el plantel partiría a Uruguay el 13 de junio, un mes antes de su eventual estreno en la Copa del Mundo. Problemas internos, para variar, modificaron la fecha, pero permitió que Perú enfrente al Olimpia de Paraguay en un amistoso, en una especie de primera despedida previa a este torneo.

-La despedida-

El domingo 8, el ‘Combinado Chalaco’ igualó 1-1 con el poderoso cuadro paraguayo, resaltando la zona posterior entre Jorge Pardón en el arco, Mario de la Casas y Antonio Maquilón, la misma del partido contra Uruguay en el Centenario poco más de un mes después. Una semana después jugó Alianza Lima (perdió 3-2)

La convocatoria oficial se hizo el 17 de junio. Luis de Souza Ferreyra, quien anotaría el primer gol de Perú en los Mundiales, y Jorge Góngora, ambos de la ‘U', quedaron fuera por culpa del paupérrimo presupuesto. Un problema más para el español. Finalmente, el equipo estudiantil puso la mano al bolsillo para que viajen a Montevideo.

Los hinchas despidieron a la selección que partió rumbo a Uruguay por mar. (Foto: La Crónica)

Dos día después, el ‘Combinado Limeño’ enfrentó a Olimpia, con un recién llegado Julio Lores Colán, el primer futbolista de un equipo extranjero en la selección. Todos estos llamados y onces eran decisiones de los directivos. Todo estaba listo para el viaje de dos semanas hacia tierras ‘charrúas’.

El miércoles 25 de junio, el plantel peruano partió hacia Uruguay desde el puerto del Callao a bordo del vapor ‘Orcoma’ desde el Muelle de la Guerra del Callao. Centenares de hinchas fueron a despedirlos. Luego, la historia es conocida. Al llegar a Pocitos, se sorteó el Mundial y nos tocó jugar con Rumanía (derrota por 3-1) y el elenco local (perdimos 1-0). Así, tras un trimestre en el cargo, se despidió Bru.

