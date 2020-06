Napoli logró la sexta Copa de Italia en su historia luego de empatar 0-0 en los 90 minutos e imponerse 4-2 mediante penales a Juventus que no brilló como suele hacerlo. El equipo de Cristiano Ronaldo solo creó una acción de peligro en portería rival al inicio del duelo con un disparo del portugués que mostró un bajo nivel.

El penal definitivo llegó por intermedio de Arkadiusz Milik que puso el 4-2 en el estadio Olímpico de Roma a puertas cerradas. Sin embargo, miles de aficionados de Napoli siguieron el partido por televisión y salieron a las calles al concretarse el título. Mientras tanto, en el estadio, se suponía que seguirían un protocolo para impedir abrazos y cercanía entre los jugadores en caso de ser campeones, pero eso quedó atrás. Hasta su presidente Aurelio de Laurentiis se sumó a los festejos que no respetaban las medidas establecidas.

Eso sí, la entrega del título no fue como siempre porque los directivos no entregaban las medallas al campeón y subcampeón. Para esta ocasión, los jugadores tomaban las medallas de una perchera. Esto provocó que algunos jugadores de Juventus decidan no tomar su premio de subcampeón.

En el caso del presidente de Napoli, se encargó de tomar las medallas y colgárselas junto a otro directivo. Luego de eso tomaron el título que los acreditaba como campeones y De Laurentiis se convirtió en un jugador más tomando la copa. Las calles de Napoles también vieron celebrar a hinchas, quienes colgaron banderolas y cantaron sin cesar.

Los festejos de los fanáticos del Napoli tras coronarse como campeones de la Copa de Italia. (AFP/EFE)

