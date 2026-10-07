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Resumen

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Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina, este martes 6 de octubre, ante un Estadio Monumental repleto tras la goleada por 3-0 sobre Benín. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina, este martes 6 de octubre, ante un Estadio Monumental repleto tras la goleada por 3-0 sobre Benín. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Raúl Castillo

Una parte del fútbol muere con la despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina, el jugador que nos confirmó que el tamaño (1.70 metros) no es impedimento para ser el más grande de todos los tiempos y que la edad tampoco es un límite para poder alcanzar la gloria.

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