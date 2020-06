En marzo de este año, en plena pandemia del coronavirus, Nolberto Solano protagonizó una situación que lo puso en las primeras planas de los diarios y noticieros. Infringir las normas, rompiendo el aislamiento obligatorio dictado por el Gobierno, generó toda una presión mediática que apuntó a su puesto de asistente técnico en la selección peruana. ‘Ñol’ tambaleó, a pesar del mea culpa, pero se mantuvo firme en el comando de Ricardo Gareca, quien cuando tuvo la oportunidad, lo apoyó.

Casi tres meses después, ya con los paños fríos que puso el tiempo transcurrido, Solano piensa en lo que viene para la Blanquirroja. La posibilidad de armar un equipo con los futbolistas de la Liga 1 para las Eliminatorias, que se disputarán en setiembre. Christian Cueva, Renato Tapia y Claudio Pizarro, quien este año jugará su última temporada, también fueron temas de conversación.

- ¿Los plazos que se dieron en la Liga 1 fueron los correctos?

Hay que ponerse un poco en la situación de todos. No pasa por lo que es correcto o no. Aquí hay un tema fundamental para todos los gobiernos, que es la salud. Lo que están buscando es que haya una tranquilidad para que todos los involucrados retornen a esta actividad. Nadie tiene la varita mágica para saber cuándo acabará esto, más en nuestro país que está sufriendo mucho con esta situación. Lo ideal es que comienzo lo más pronto posible, ya lo dijo Gareca anteriormente, que de una vez arranque.

- ¿Fue buena decisión la elección de Lima como sede única?

Para los de Lima, sí. Pero si les preguntas a los equipos de provincia, no les va a gustar. Muchos clubes de altura, obviamente, van a preferir jugar en su cancha por la ventaja que tienen allá.

- ¿Se entendió mal el mensaje de Ricardo Gareca sobre la vuelta del campeonato?

Ricardo nunca puso presión para nada. Es un sentimiento nada más, que vuelva el fútbol. A Ricardo lo único que le interesa es que todos estemos bien, no solamente el deporte, porque finalmente, todo es una incertidumbre. Él es una persona que siempre quiere lo mejor para todos y bueno, él y todos nosotros, queremos una vuelta al fútbol con todas las precauciones del caso.

- Pensando en el inicio de las Eliminatorias, que se mantiene para setiembre, ¿es dable conformar una selección local de nivel para ese torneo?

Sí. Nosotros hemos cometido siempre un error de denigrar al futbolista que juega en el país. No nos olvidemos que para clasificar al Mundial, Ricardo siempre dije que el futbolista nacional era tan importante como el que jugaba en Europa. Nunca hay que denigrar nuestra liga. Después no sabemos si se va a dar o no. Lo único que buscamos es estar precavidos y anticiparnos a esta situación porque nos puede agarrar mal parados.

- ¿Cómo tomaron en la selección la salida de Jean Deza de Alianza Lima?

El fútbol hay que disfrutarlo lo máximo que uno pueda porque cuando se acaba ya no hay retroceso. Al final te queda nostalgia nada más. Que no te quedes con la bronca de luego decir ‘pude hacer esto’. Él es un chico muy talentoso. Entonces él tiene que analizar qué quiere. Tiene mil ejemplos y casos para que pueda tomar la mejor decisión. Se lo pueden decir sus compañeros, promoción de él, que están en la selección.

- ¿Cuánto puede afectar el próximo calendario que será más apretado?

Todos estamos en las mismas circunstancias. Eso no lo vamos a saber. Chile no juega. En Sudamérica no se está jugando, salvo Brasil. En Europa están concluyendo sus ligas. Al final creo que todos vamos a estar preparados, en las mismas condiciones y no habrán excusas.

- ¿Cuánto preocupa que Christian Cueva y Renato Tapia se queden sin equipo?

La preocupación de todos nosotros es que el jugador siempre esté en actividad. Seguramente, tanto Christian como Renato deben estar mirando ofertas. Solo hay que esperar. Son jugadores importantes y equipos no le van a faltar. Lo importante es que a donde vayan puedan empezar lo más pronto posible.

- ¿Qué crees que le falte a Cueva para tener regularidad en un equipo?

Tiene que elegir y entender que son sus últimos cinco o seis años, a los que tiene que sacarle provecho. A donde vaya tiene que buscar afianzarse, quedarse más tiempo y jugar, que es lo mejor que sabe hacer. Depende de él. Lo mejor que podemos hacer es ser autocríticos. Da gusto que Christian esté con su familia e hijos. Todos esperamos que tome la mejor decisión posible.

- Gareca, en entrevista con El Comercio, aseguró que no consideraba que debieras perder tu puesto por lo que sucedió en pleno aislamiento obligatorio. ¿Qué reflexión te merece?

No toco ese tema. Lo único que digo, como lo dije en su momento, uno reconoce el error pero en ningún momento afecté a alguien ni a la selección. No fue en un momento de trabajo.

- ¿Te sentiste fortalecido por el apoyo de Gareca ante tanta presión que hubo?

No. Lo que pasa es que vivimos en un país en el que siempre estas situaciones te hacen ver peor que el escenario que me tocó vivir. Reconozco que no tenía que ir a la casa de una amiga que vive aquí a tres cuadras y se armó lo que se armó. Pero, como siempre lo digo, uno de los errores mejora. He tratado de mantenerme estos cinco años en la selección porque nadie es dueño del puesto que tiene. Sin duda el respaldo de Juan Carlos (Oblitas), Ricardo y la directiva es importante. Solo que esto se magnificó. Pero esto ya no lo puedo decir yo, porque luego voy a quedar como víctima.

- Ante el retiro de Claudio Pizarro, ¿crees que se merezca una despedida en la selección?

Va a depender de él. Es deseo más del jugador. A mí me tocó retirarme pero nunca hice una despedida. Me despedí y nadie se dio cuenta que me había retirado del fútbol. Como siempre he dicho, nadie es dueño de la selección. Después, si en algún momento nace esta idea, será merecidamente. Hay que sentirnos todos orgullosos de él, como peruanos, por la gran carrera e imagen que nos ha dejado, sobre todo en Alemania.

- ¿Crees que sea un error que Pizarro siga hablando de su no convocatoria al Mundial?

No soy nadie para decir que es un error. Cada uno es dueño de lo que dice. Sí entiendo lo que me dices, pero es un tema de él. Ricardo siempre tuvo un gran mensaje, la selección está por encima de todos. Hay momentos y tomas ciertas decisiones. Le pasó a él con Bilardo. A veces lo puede tomar el jugador como injusto pero no es nada personal. Ricardo siempre ha decidido lo mejor para la selección.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mijatovic revela cómo se fraguó el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid