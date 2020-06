El último balón que vio Jefferson Farfán dentro de un campo de fútbol fue un pelotazo que lo buscaba a él. Se acababa el partido de la selección peruana ante Brasil en el cierre de la fase de grupos de la Copa América 2019 y ‘Jeffry’ disputaba sus últimos minutos de fútbol. Ha pasado un año ya y el atacante nacional aún no ha podido retornar a competir. El infortunio se prolongó por 365 días.

Un año sin fútbol para Jefferson Farfán. Aquel sábado de 22 de junio del 2019 en el Arena Corinthians el peruano sufrió una lesión que lo tuvo alejado del fútbol durante varios meses. El desprendimiento de cartílago en su rodilla izquierda por una falta de Casemiro apenas en el minuto 9 de juego lo dejó no solo sin más torneo al peruano, sino que lo obligó a una operación y meses de rehabilitación.

(Foto: Daniel Apuy / GEC)

De ’10′, en busca de la posesión, Farfán empezó jugando detrás del punta Paolo Guerrero, por lo que para generar fútbol retrocedía. Pero en los primeros minutos, cuando el partido iba 0-0, se cruzó Casemiro en su camino. Un choque rodilla con rodilla fue todo para el nacional. Si bien terminó de jugar todo el encuentro, no fue determinante como se conocía. El 5-0 en contra también señaló lo que fue Perú esa tarde.

Domingo por la mañana. El plantel tenía libre pero la rodilla inflamada no le permitió disfrutar nada a Farfán. Salió de paseo con Tapia y a su regreso al hotel, ya la lesión hizo mella en su cuerpo. Pendientes del partido entre Colombia y Paraguay, que definía la clasificación peruana, Jefferson estaba más preocupado en su estado físico ese día.

El ambiente no era de lo mejor dentro de la selección. La goleada sufrida ante Brasil y la ola de críticas que todo eso despertó, el hecho de esperar por la clasificación y luego, saber que tenían que viajar hasta Salvador de Bahía para enfrentar a Uruguay, eran motivos de un cierto alejamiento del plantel con la prensa, según Julio Vizcarra, enviado especial de El Comercio a la Copa América.

“El lunes se entrenó en el complejo de Sao Paulo y se notaba cierta tristeza. Farfán no apareció”, recuerda Vizcarra. “Los jugadores no querían hablar porque estaban molestos con la prensa”, recalca. Comentarios de una posible indisciplina de André Carrillo también sumaron al momento. Y lo de Farfán fue como la gota que derramó el vaso.

Ese lunes, Farfán fue sometido a una resonancia magnética y por la tarde la Federación Peruana de Fútbol anunció la desconvocatoria de Jefferson debido a la lesión. Al día siguiente, toda la prensa lo esperaba en las afueras del Hotel Internacional.

(Foto: Francisco Neyra / GEC)

“Es parte del fútbol y tratar de operarme lo más rápido posible”, le contaba a las cámaras de América Televisión el martes 24, cuando se oficializó su desconvocatoria. La prensa apostada en las afueras del hotel veía como cojeando y con una mochila en la espalda subía a un auto que lo sacaba de la Copa, que lo alejaba del fútbol.

Los pronósticos no eran claros, pero sí que su recuperación iba a tardar entre seis y nueve meses. Muy mala noticia para un jugador que venía de largas lesiones. Solo el 2019 ya había estado casi un mes fuera por una lesión en la cadera. En el 2018 se pasó tres meses sin jugar, aunque su peor lesión antes de la de la Copa América fue entre el 2015 y 2016 que se fracturó el tobillo cuando militaba en el Al Jazhira.

Año Lesión Consecuencia 2007 Esguince tobillo derecho No juega cuartos de la Copa América 2011 Rodilla izquierda Desconvocado Copa América 2014 Rodilla derecha Inactivo once meses en Schalke 2015 Pies y rodilla derecha No juega ante Venezuela ni el partido por el tercer lugar 2016 Tobillo izquierdo Fuera siete meses en Al Jazira

Operado el 6 de julio en Barcelona, Jefferson había perdido movilidad pero no entusiasmo. “El 10 de la calle anda herido pero no muerto”, publicó en sus redes sociales. Pasó un mes y en agosto dejó las muletas y empezó su rehabilitación. Era agosto y creía que para diciembre podía estar recuperado pronto, en diciembre. Pese a que estas lesiones son complicadas, se curan entre cuatro o cinco meses hasta 8 o 9 en casos excepcionales. Jeffry quería estar en el primero grupo. La tarea era ardua. Recuperar la movilidad para luego pasar a trabajar estabilidad y fuerza en dicha pierna.

Para noviembre ya había comenzado a trotar y seguía con los duros trabajos de gimnasio con el objetivo de poder recuperar la musculatura perdida por el parón. Pero sus planes cambiaron. Ahora la fecha de retorno sería el 1 de marzo – no hay fútbol en Rusia entre diciembre y febrero. Trabajaba para ello. Ese día el Lokomotiv enfrentaba al Zenit y Farfán se veía en ese partido y con ello, también se veía listo para lo que sería el inicio de las Eliminatorias Qatar 2020.

El 14 de enero el Lokomotiv lo incluyó en su lista de jugadores para la pretemporada que iban a realizar en España. “Estoy tranquilo por cómo ha evolucionado mi rodilla. En estos dos meses que faltan para empezar el campeonato ruso voy a terminar mi recuperación. Estoy contento de poder encontrarme con mi club después de tanto tiempo, de reencontrarme con mis compañeros, de volver a sentir esas sensaciones al tocar el balón, de trabajar en grupo”, comentaba Jefferson en esos días.

El reinicio del certamen ruso estaba programado para el 1 de marzo, pero su retorno se iba a alargar por unos días más. Con los partidos de las Eliminatorias programados para la tercera semana de ese mes, las chances de que llegue disminuían, aunque en Perú se creía que sí. “Llegará. Tal vez no es las mejores condiciones que conocemos, pero si bien para poder estar convocado”, decía Juan Carlos Oblitas en ese momento. Pues, en la primera semana se marzo empezó la pandemia del coronavirus y todo el fútbol se paralizó. La mala noticia le dio la chance al peruano de recuperarse totalmente.

Sin embargo, el mismo día que la Premier League rusa anunciaba que su fecha de retorno a la actividad sería el 20 de junio, Farfán recibía la noticia que dio positivo al test de COVID- 19. El 16 de mayo fue diagnosticado luego de las pruebas a las que fueron sometidos todos los jugadores del plantel.

“Gracias a todos por sus mensajes y preocupación. Gracias a Dios, me encuentro super bien, fuerte y tranquilo. Estoy aislado en mi casa por precaución, haciendo cuarentena, pero feliz viendo fútbol y sabiendo que estoy muy bien. Seguimos fuertes, enfocados en los objetivos, mis metas, en mi vuelta a las canchas. Nos vemos pronto...”, publicó Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram.

Tras dos semanas de aislamiento y los cuidados necesarios, la noticia fue otra. Farfán había superado al virus y ya podía empezar a entrenar en su casa. El pasado 4 de junio se anunció su recuperación.

“Mi situación fue bastante controlada, me agarró leve, el único síntoma fuerte que tuve fue el dolor de cabeza, que jamás había sentido, fue bastante fuerte. Perdí el olfato y el paladar un poco al comienzo pero después todo bien. Mi club me controló rápidamente ni bien tenía síntomas”, contó el atacante.

Ya recuperado, ahora otra preocupación ha llegado a su cabeza. En medio de toda la situación, el Lokomotiv anunció que no le renovará su contrato, que acaba a fines de este mes. El peruano no solo deberá buscar que jugar pronto, sino también debe buscar dónde hacerlo. Con 35 años y un año sin jugar, el panorama puede resultar complicado, pero el talento no se pierde, así que se espera lo mejor para él.

