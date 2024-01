“Todavía no me han anunciado nada”, aseguró Jorge Fossati sobre la posibilidad de jugar con Italia y Guatemala los amistosos de la fecha FIFA de marzo. Pese a que desde Europa “La Gazzetta dello Sport” daba como rival de la Azurri al elenco peruano, en suelo nacional todavía no se confirma.

Ante este panorama, desde El Comercio nos comunicamos con las respectivas federaciones para ver qué tan cercana es la posibilidad de que se concreten los amistosos mencionados.

Vale decir que Italia se prepara para la defensa de su título en la Europa. A mitad de año se disputa el torneo del Viejo Continente en Alemania y los Azurri quieren recobrar el protagonismo luego de estar ausentes en el Mundial de Qatar 2022.

“Es una posibilidad concreta, pero aún no está todo definido. Cuando firmen el contrato, me avisarán y haremos el anuncio. La propuesta es para que se juegue en Estados Unidos”, nos dijo el trabajador de la Federación Italiana.

El amistoso ante la histórico Italia es una posibilidad bastante grande, aunque a Jorge Fossati no le quita el sueño enfrentar a selecciones de renombre. Él prefiere medirse con selecciones similares a las que va a enfrentar en la Eliminatorias.

Del mismo modo, desde la Videna aguardan por el último OK: “Lo de Italia está adelantado, pero aún no está confirmado”, manifestó nuestra fuente de la FPF.

Mirada centroamericana

El otro posible rival con el que se encontraría Jorge Fossati es Guatemala, país de Centroamérica que ya piensa en lo que serán las Eliminatorias para el Mundial 2026. Este diario se contactó con el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Enrique Paiz, quien nos dijo lo siguiente.

“No tengo nada confirmado, nosotros tenemos un promotor que nos mueve los partidos. Aún no hemos firmado nada, lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando buscando equipos sudamericanos para la fecha FIFA, pero no me han confirmado si es Perú o Colombia. Aún no tengo información sobre los rivales”, dijo en un primer momento.

Luego, le consultamos si le interesaría jugar contra Perú, a lo que el mandamás de Guatemala aceptó que se trata de un buen rival. “Si nos interesa jugar con equipos sudamericanos, porque sabemos que esas selecciones buscarán a selecciones centroamericanas por la Copa América. A mí me ofrecieron que en la fecha FIFA de marzo iba a jugar con dos sudamericanos. Estos partidos iban a ser en Estados Unidos, porque el promotor maneja ese país como localidad, porque hay mucho inmigrante guatemalteco, quiere ver a su selección y eso da una buena taquilla”, agregó.

Asimismo, dejó en claro que Guatemala irá con todo su potencial de jugadores para la fecha FIFA del mes de marzo. “Sí, iremos con todo porque es fecha FIFA y nosotros seguimos preparándonos, ya que en junio inicia nuestra Eliminatoria y necesitamos tener la base”.

“No sé de Perú, pero sabemos que todas las selecciones sudamericanas son superiores a nosotros y nos sirve porque todos tienen nivel. Esperemos definir el rival antes de finales de enero, porque tenemos que comprar boletos aéreos y por eso se necesita ya la confirmación de los rivales”, sentenció Gerardo Enrique Paiz, presidente de la Federación de Guatemala.

Finalmente, el entrenador de Guatemala, Luis Fernando Tena también hablo con este diario sobre la posibilidad de enfrentar a Perú. “Sí es una posibilidad , eso nos han dicho los promotores., pero no es seguro todavía”.

