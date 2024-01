Christian arrastra una lesión (rotura del ligamento cruzado posterior) desde el 26 de marzo del año pasado. Han pasado casi diez meses y el volante ofensivo aún no ha podido operarse. ¿Qué pasó? Las dos versiones que recogió este Diario son las siguientes:

Julio García señaló que la institución íntima no ha respondido aún al pedido del futbolista de operarse fuera del país: la primera intención era que sea en Estados Unidos por recomendación de Paolo Guerrero, ahora han decidido que sea en Barcelona, España. “El 29 de diciembre se le planteó a Alianza Lima los costos, nombre del médico y todos los detalles de la operación. Estamos 5 de enero y no obtenemos respuestas” , indicó a DT hace unos días.

Del lado de Alianza respondieron: se harán responsables de la operación, sea donde decida el jugador, porque así lo estipula -según ellos- el contrato, pero creían desmedido que la rehabilitación se haga en otro lado cuando tranquilamente podía hacerse en las instalaciones del club que para este 2024 han reforzado con herramientas y profesionales de primer nivel. Incluso señalaron que el costo por el pedido de Cueva superaban los cien mil dólares.

La postura de Alianza abrió las puertas a un nuevo capítulo de esta novela que lo único que ha logrado es que la relación entre Christian y el club que tanto ama se haya roto. ¿Qué pasó ahora? García se comunicó con este medio para refutar lo dicho desde Matute e hizo una fuerte confesión.

El camino elegido por Cueva

Los dimes y diretes continúan. Es una situación lamentable porque lo ideal es que la comunicación, en buenos o malos términos, se realice entre los protagonistas. En medio de ese fuego cruzado, Julio García señaló que el contrato de Cueva sí estipula que Alianza Lima debe hacerse cargo del cien por ciento del costo que requiera la operación y rehabilitación del jugador, no como lo plantea Alianza que es pagar la operación y una parte de la rehabilitación o hacer que se recupere en el club.

“Christian Cueva no solo no es jugador de Alianza Lima, club con el que no tiene ningún vínculo desde el 31 de diciembre del 2023; sino que hoy debería estar en Arabia Saudita. El contrato dice que Alianza tiene que cubrir hasta el total de su recuperación. Nosotros estamos llanos a que paguen su rehabilitación en Arabia, pero que lo hagan. Lo que no resulta razonable es que exijan que se recupere en Perú porque no es la sede donde debería estar. Él debería estar siendo supervisado por su club, Al Fateh”, indica Julio García.

De acuerdo al abogado, la nula respuesta de la entidad blanquiazul hasta el momento ha hecho que Christian decida operarse por su cuenta. “Estamos viendo esa posibilidad y luego Alianza deberá asumir todos los costos. Pero es urgente que se opere porque quiere volver a la selección peruana, quiere volver a jugar”.