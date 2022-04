Conforme a los criterios de Saber más

Durante la semana, Ricardo Gareca debe estar presentando un programa de trabajo para lo que será el repechaje mundialista. La selección peruana deberá viajar a Qatar para jugar la repesca ante el ganador del Australia-Emiratos Árabes Unidos para meterse en el Grupo D del Mundial Qatar 2022.

Justamente, hay un peruano que conoce a esos rivales. El exfutbolista Jerry Tamashiro, campeón con Universitario y Alianza Lima, fue parte del comando técnico del profesor Jorge Luis Pinto que fue en el 2020 a entrenar a Emiratos Árabes Unidos. Ahí pudo conocer la realidad del fútbol de Medio Oriente y estudió lo que podría hacer Australia.

—Ya no han vuelto a dirigir con el profesor Pinto ¿Dónde estás ahora?

Estoy dirigiendo a la Sub 20 de LAFC (Los Angeles Fútbol Club). Estamos esperando algo con el profe, pero él ha estado con su libro, así que me ofrecieron trabajar con la Sub 20 y aquí estamos.

—Justamente lo que la MLS más demanda ahora, la formación de jugadores…

Antes para atraer interés al americano tuvieron que traer estrellas, Beckham y todos los que pasaron. Después de han dado cuenta del potencial que hay en los menores. Ahora hay muchos niños que cambiaron de deporte. Se dieron cuenta de cómo ha crecido, de vender jugadores a Europa y ya entendieron. El LAFC por ejemplo trajo a Carlos Vela desde el inicio de la franquicia. Luego compraron a Rossi, un uruguayo de 18-19 años, y lo vendieron a Turquía. Eso es lo que están haciendo, comprando jugadores jóvenes no muy caros y lo venden. Lo otro es sacar jugadores de las academias y venderlo como ha hecho Dallas, que acaba de vender a un chico Ricardo Peppi en 20 millones a Alemania. Eso hizo el Atlanta cuando vendió a Almirón al Newcastle. Ese es ahora el objetivo, formar y tratar de vender.

—Antes estuviste trabajando en Emiratos Árabes Unidos, que jugará la repesca de Asia con Australia… es decir, has visto a ambos, a los posibles rivales de Perú

Ellos jugaron un partido por la Copa de Asia antes de que nosotros llegáramos. Pero sí lo vimos en video. Australia es más fuerte que Emiratos. Lo veo como el candidato, pero cualquier cosa puede pasar porque es fútbol y estamos hablando de un solo partido. Emiratos acaba de ganarle a Corea. Yo vi el partido, Corea fue muy superior, tuvo 70% posesión de balón, muchas chances y de dos contras Emiratos le ganó. Va a ser complicado igual.

—Analizando estilos de cada uno… ¿Cuál es el panorama que se presenta?

Analizando jugadores, Australia está mejor, es el favorito. Pero son dos tipos diferentes de fútbol. El australiano es físico, más directo. El biotipo es un jugador grande, de buen juego aéreo. E l de Emiratos es más técnico, tiene jugadores de buen pie, pero el biotipo es un jugador mediano chico y con más posesión, más juego combinativo.

—¿Australia es el favorito por peso o por juego?

Australia tiene muchos jugadores en Europa. Son la base del equipo. Es un juego inglés un poco más antiguo que el que se practica hoy. Ahora todos tratan de jugar a tener posesión, pero el de Australia, que pudimos ver en los videos, era un juego rápido, directo, de muchos centros, un fútbol de corpulencia física, ganan el segundo balón. Tienen mucha dinámica, eso sí.

—Pero ya no es la Australia que enfrentamos en el mundial…

No creo que sea la Australia del Mundial porque esa Australia se basaba en Cahill. Él ya no estuvo. Es una Australia que se ha renovado, pero ya no están muchos. Me acuerdo del capitán, un barbudo, un 8 metedor [Jedinak]. Pero ha cambiado bastante.

—¿Mejoró en los últimos años?

La única referencia es lo que ha jugado en Asia. Y en las Eliminatorias anteriores ellos jugaron repechaje ante Honduras [les ganaron para estar en Rusia 2018] y ahora lo mismo. Es decir, no superaron a Arabia Saudí ni Japón, que son las potencias digamos. Sí, han cambiado nombres, pero parece que continúan en el mismo nivel. Cuando vimos el video de Australia con Emiratos, comparamos con el video del partido ante Honduras que el profe tenía [repechaje 2018] y realmente quedaban pocos jugadores. Habían cambiado pero la idea y la forma de jugar era muy parecida.

—Algunos lo quieren comparar con Nueva Zelanda

No estoy de acuerdo con los que dicen que Australia es muy parecido a Nueva Zelanda. Los neozelandeses están dos escalones debajo. La competencia de Nueva Zelanda es sumamente pobre. A nosotros nos costó el partido allá . Australia es superior, pero no creo que sea superior a Perú.

—¿De qué hay que preocuparse de Australia?

El juego aéreo, sobre todo. Eso se va a tener muy analizado, la potencia física, el ganar el segundo balón. Como juega directo es importante ganar el segundo balón. Ahí es donde empiezan ellos a tener superioridad.

—Salvando las distancias, ¿vendría a ser como un Uruguay de los 90?

Es como enfrentar al Uruguay de antes, cuando adelante tenían a Forlán-Cavani y en el medio estaban Arévalo Ríos y el Ruso Pérez o quizás un antes. Era que los centrales tiraban los pelotazos adelante y los de adelante lo ganaban. Pero ojo, no es que Australia se dedique todo el día a tirar pelotazos. No son de tener tanta posesión, pero también juegan. El video que nosotros vimos, Australia lo dominó y en una contra lo ganó Emiratos. Te estoy hablando de enero del 2019. Australia ya venia del recambio del Mundial.

—¿Australia o Emiratos?

Pienso que Australia es el favorito, pero Emiratos tiene jugadores importantes.

—¿Cómo es el cuadro emiratí? ¿Lo más cercano podría ser el Al Hilal de Arabia donde Juega Carrillo?

El biotipo del jugador emiratí es liviano, ligero. No tienen contextura física grande, pero son jugadores técnicos. Nos sorprendió la técnica. El ritmo es más pausado porque el calor que hace en estos países es duro. Sus equipos no son de salir a presionar, de desgastar por el clima que hay. Es un fútbol pausado, de buen manejo de balón, pero no tienen esa agresividad física, no presionan tanto. Es muy raro. Tienen buenos jugadores. Los que están jugando es la base que nosotros tuvimos.

—¿Qué jugadores?

Ellos tienen un centrodelantero que es Halil, que estaba en Al Jazira. Debe haber jugado con Jefferson. Tienen a un chico que hizo debutar el profe, Harib, que le hizo el gol a Corea. El chico es la promesa. Tienen a otro chico Ramadan, un zurdo inteligente, pase gol. Y con nosotros estuvieron dos brasileños, Caio, que está jugando y el otro era Fabio Lima, zurdo que jugaba por derecha, pero no lo vi en los últimos partidos. También tienen a un argentino, Sebastián Tagliabúe que le dieron la ciudadanía. Es un equipo peligroso.

—¿Cómo juega Emiratos Árabes Unidos?

Ellos van a esperar, es un equipo ordenado, pero el problema que ellos tienen es su inestabilidad. Después del profe, regresó Marwijk, y faltando dos partidos lo volvieron a sacar y llego Arruabarrena. Es un país que tiene mucha inestabilidad. Hay decisiones que vienen ante cualquier discrepancia. Si juega ante Perú, va a esperar y el contragolpe va a ser el arma que utilicen.

—El tema del calor ¿Puede ser determinante?

Yo no he ido a Qatar, hemos estado en Dubái. Pero cuando vi los partidos de Champions de Asia, que se jugaron en julio-agosto, veía a los técnicos con saco, corbata. Entonces le pregunté a los chicos si había aire acondicionado. Me dijeron que sí, dentro de los estadios la temperatura estaba regulada. En ese sentido creo que no va a haber problema. El problema es afuera. En junio es 48 grados más humedad, la sensación térmica llega a 55 grados. El calor es fuerte.

—Pero dentro, en la cancha, ¿Se siente?

Los estadios no son cerrados, pero creo que toda la zona del campo tiene aire. Si un estadio no es cerrado, el calor igual entra. Nosotros no jugamos nunca en Qatar, pero nosotros entrenábamos en Dubái a las 8 de la noche y no está el sol que te quema, pero el calor se siente y bastante, estamos hablando de 40 grados en la noche. Perú va a jugar en la noche sin el sol, que es lo que te mata, y si el estadio tiene aire acondicionado a nivel de campo, la temperatura va a ser menor a lo que está afuera.

—Es un factor muy a favor de ellos

Ahí si estamos en desventaja. Emiratos está a una hora de vuelo, Australia si está más lejos pero el cambio de horario no es tan dramático como para el Perú. Además, Australia ya va a estar ahí una semana antes y esa es una ventaja que ellos van a tener.

—¿Se pueden adaptar al calor?

No te adaptas al calor. Era horrible. Ahora, el verano australiano también es duro, pero es al revés. Tiene el mismo verano de Perú y ellos van a llegar del invierno australiano al verano de Medio Oriente. Nadie se puede aclimatar a ese calor extremo ni los emiratíes. Ningún club entrena en el día, ellos entrenaban en la noche. En la tarde era imposible entrenar.

—¿Y cómo es trabajar siempre con el aire acondicionado?

Como futbolista no viví lo de estar con aire acondicionado. Solo una vez, en Dallas el camarín tenía aire y cuando salí era un calor tremendo que te sientes mal y quieres regresarte al camarín. Que te golpea. Espero que los campos dentro del estadio el aire sea tan bueno que la temperatura baje bastante. Si no, si te va a afectar. Por más que vayas una semana antes, no puedes estar afuera con ese calor. Vas a estar todo el tiempo con el aire acondicionado y solo vas a ir a entrenar y es donde vas a sentir un poco el calor. El aire acondicionado también te molesta, te irrita la garganta, te enferma. En el Perú no estamos acostumbrados a eso.

—¿El público puede ser un factor?

En Emiratos no hay una pasión grande por el fútbol. Nosotros la mayoría de los partidos de selecciones, los estadios nunca estaban totalmente llenos. Ahora, hay una gran rivalidad entre Emiratos y Qatar, que es el partido a ganar y es el único en el que veíamos una buena cantidad de público. Nunca vi estadios llenos o que la barra sea un factor. La presión del público no se sienta nada.

—¿Pero la cercanía?

Van a jugar en Qatar y entre Emiratos y Qatar hay una rivalidad muy grande. Los cataríes no los van a apoyar a los emiratíes y estos ni siquiera va a ir seguro. El que puede llevar gente es Australia, por una cuestión económica, pueden ir a alentar a su selección. Pero tampoco van a ser locales.

—¿Qué posibilidades ves para Perú ante cualquiera de ellos?

Como peruano, el corazón dice que vamos a ir de todas maneras. Pero pensando que es Australia el rival, está 60-40 para nosotros. Contra Emiratos, tenemos más ventaja. Me gustaría que pase algo y que Emiratos le gane a Australia.

—Además, el grupo al que iríamos es otra motivación

Es increíble. Uno siempre dice que el fútbol da revanchas, pero mira cómo se presenta. Francia es uno de los candidatos, tiene una selección espectacular. A Dinamarca se le pudo ganar en el mundial anterior, se le puede ganar. Ahora con Túnez, los africanos son muy difíciles porque están lleno de talento, son rápidos, físicos, aunque tácticamente desordenados.

