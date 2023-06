Pedro Gallese

95 partidos con la selección

Es portero titular de la selección peruana y del Orlando City. Sus grandes actuaciones lo han hecho consolidarse en el cuadro estadounidense jugando ocho encuentros desde los últimos amistosos de la Bicolor. Fue elegido hace un par de fechas dentro del once ideal de la jornada en la Mayor League Soccer. Sin embargo, no puedo evitar la eliminación de su club del US Open Cup.