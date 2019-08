"Una (posible) ausencia no tan negativa" | OPINIÓN

Durante la semana que acaba de culminar, Rodrigo Caetano, director ejecutivo del Club Internacional de Porto Alegre tuvo una importante reunión con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en la cual hizo conocer su interés de contar con Paolo Guerrero para el decisivo encuentro que tendrán los ‘colorados’ ante Cruzeiro por el pase a la final de la Copa Brasil.

Los directivos brasileños declararon que apelarán a la sensibilidad de los peruanos porque ellos fueron “parcialmente importantes para la recuperación física y mental de Paolo Guerrero en el momento más difícil de su carrera como futbolista”. Sin embargo, aún no se tiene la respuesta oficial de la FPF que publicará la lista de convocados de Ricardo Gareca para los amistosos ante Brasil y Ecuador esta semana.

Esta posible desconvocatoria-si es que se acepta la propuesta del Inter-ha dividido a los hinchas de la blanquirroja, como también a la prensa. Guerrero es inamovible y es cierto. Sin él en la selección se pierde poderío en ataque porque tiene una excelente finalización, puede mover los defensas contrarios y es capaz de generar acciones de gol por sí solo.

Sin embargo, Paolo no ha tenido una participación importante en los últimos amistosos de la selección. La principal razón fue porque no estuvo habilitado por la FIFA por la conocida sanción que lo alejó del fútbol. La segunda es porque Ricardo Gareca lo utilizó solo 114 minutos en los duelos ante Costa Rica y Colombia, y es recordado que ante los Cafeteros fue sustituido cuando Perú perdía 2-0. A pesar de los malos resultados en estos encuentros, Perú fue subcampeón de la Copa América.

Un punto a tomar en cuenta es que estos amistosos también sirven para buscar nuevas alternativas de jugadores y una tarea pendiente es encontrar un funcionamiento para desprendernos poco a poco del ‘9’ de la selección que ya tiene 34 años. Se ha venido ensayando con Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz sin mucho éxito. Con Paolo de atacante sabemos que nos irá bien y cuando no juegue volveremos a extrañarlo porque no tiene reemplazo.

Si el Inter lo va a tener disputando un torneo importante como la Copa Brasil, tendrá mucho más vértigo que en los amistosos. Me explico: prefiero a Guerrero jugando a primer nivel que siendo sustituido en los encuentros de preparación como sucedió ante Colombia y Costa Rica. Si bien, ambas selecciones estas selecciones estarán con lo mejor de su plantilla para la fecha FIFA, hay ausencias como la de Everton, de buena Copa América, que jugará con Gremio la otra semifinal ante Atlético Parananese.

Pero, no vayan a pensar que quiero a Guerrero solo en partidos oficiales y no en amistosos, no. Sino esta me parece una buena oportunidad para buscar opciones de centro delantero. Paolo estará jugando la Copa mientras que Perú se medirá con Brasil y Ecuador.

La base de la Copa debe continuar, pero con algunos rostros nuevos. De todas formas, la decisión la tomará Ricardo Gareca, que ha sido nominado en The Best como uno de los mejores directores técnicos del mundo.

Con las eliminatorias en marzo, es oportuno que Perú ensaye algunas alternativas sin Paolo Guerrero.