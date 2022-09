A través de las pantallas de TyC Sports y live streaming vía TyC Sports Play , no te pierdas el amistoso internacional entre la selección Argentina vs. Jamaica en vivo, en el Red Bull Academy Training Field 1 de New Jersey. La ‘Albiceleste’ viene de golear a Honduras y espera seguir por la senda del triunfo ante un nuevo rival de la Concacaf. Veremos si Lionel Messi será nuevamente tomado en cuenta desde el vamos o le darán descanso en el inicio de las acciones. Cabe mencionar que también podrás seguir el encuentro vía beIN Sports, DAZN y en el minuto a minuto de El Comercio .

Los pupilos de Lionel Scaloni superaron sin mayores problemas a Honduras, en Miami, con anotaciones de Lautaro Martínez y Lionel Messi, este último marcó en dos ocasiones.

“Estamos bien, disfrutando de estar con la Selección, que la pasamos bien, esperando lo que se viene”, dijo el jugador del PSG antes de enfrentar a Jamaica.

“Es una Argentina preparada para enfrentar a cualquiera. Tiene muy claro qué hacer en cada partido, prepara muy bien desde el cuerpo técnico los partidos que vamos a jugar sea cual sea el rival, sale a jugar a la cancha de la misma manera sea cual sea la selección que esté enfrente”, añadió en una entrevista concedida a TUDN.

¿Qué es TyC Sports?

Es un canal de televisión por suscripción argentino, el cual brinda la emisión de eventos deportivos destacados a nivel nacional e internacional. Fue lanzada al aire el 3 de septiembre de 1994 por Tele Red Imagen S.A. (TRISA), una empresa conjunta entre Torneos y Artear.

¿Qué competiciones transmite TyC Sports?

Liga Profesional

Primera Nacional

Primera B

Copa Argentina

Fútbol de Verano

Carburando: Súper TC 2000

Carburando: TC 2000

Carburando: Top Race

Carburando: Turismo Pista

Partidos de la selección Argentina

Otros canales de TyC Sports

TyC Sports 2

TyC Sports 3

TyC Sports Internacional

¿Cómo puedo ver TyC Sports Play?

No deberás abonar nada por registrarte y consumir el contenido en vivo y VOD estés donde estés y con tu dispositivo favorito. Para poder disfrutar la señal en vivo 24 hs de TyC Sports sólo necesitarás tener un usuario de cableoperador.

Para ver el partido por TyC Sports Play hay que acceder a play.tycsports.com y, de ese modo, puedes seguir en vivo el duelo. Si aún no lo hiciste, debes registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.

