Sorpresa en Europa. Portugal perdió en condición de local ante España (0-1) y quedó eliminado del Final Four de la Nations League 2022. A los lusos le bastaba con ganar o empatar para clasificar a las semifinales, pero en el epílogo del compromiso se quedaron con las manos vacías. Cristiano Ronaldo fue titular, intentó durante todo el cotejo anotar, pero no estuvo en su tarde. Es así que luego del pitazo final, CR7 se mostró frustrado y triste tras no lograr el objetivo propuesto. Mira el video viral.

