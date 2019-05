Federer vs. Otte: se enfrentan por el Roland Garros | Segunda Ronda | EN VIVO

Federer vs. Otte EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la segunda ronda de Roland Garros 2019 en el Court Philippe Chatrier desde las 7:15 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN.

El duelo entre Federer y Otte será uno de los más atractivos del Abierto de Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda de Roland Garros 2019.

Federer vs. Otte jugarán por la segunda ronda de Roland Garros. (Foto: Reuters)

Roger Federer continuará su camino en Roland Garros 2019 y el próximo oponente en la segunda ronda de la competencia es Oscar Otte. El partido ha sido programado para este miércoles 29 de mayo.

El pasado domingo, el suizo disputó un partido muy especial en el torneo francés, pues jugó por primera vez desde el 2015. El retorno de ‘Su Majestad’ fue por todo lo alto y los fanáticos reconocieron su gran actuación.

Federer se cruzó con el italiano Lorenzo Sonego, actual número 73 del ránking mundial. El helvético no tuvo problemas para concluir con la aventura de su rival con un contundente 3-0 con parciales de 6-2, 6-4 y 6-4.

"Al principio tenía un poco de nervios y de presión. Había mucha gente siguiendo cómo era mi regreso, mi vuelta aquí ha generado expectación desde hace semanas. Empezar con un partido tan bueno muestra que la presión no me afecta", confesó el suizo.

Oscar Otte es el siguiente escollo del número tres del mundo en la segunda ronda de Roland Garros. El alemán se instaló en el cuadro principal del torneo como ‘lucky loser’ (perdedor afortunado).

En la primera etapa del abierto francés, el teutón de 25 años se impuso 6-3, 6-1, 4-6 y 6-0 al tunecino Malek Jazir. Ahora, Otte se medirá por primera vez en su carrera a Federer.

Federer vs. Otte: horarios del partido

Perú 7:15 a.m.

Ecuador 7:15 a.m.

Colombia 7:15 a.m.

México 7:15 a.m.

Bolivia 8:15 a.m.

Paraguay 8:15 a.m.

Chile 8:15 a.m.

Venezuela 8:15 a.m.

Argentina 9:15 a.m.

Uruguay 9:15 a.m.

Brasil 9:15 a.m.

España 2:15 p.m.



