Rafael Nadal vs. Dominic Thiem EN VIVO vía ESPN: partidazo por semis del Abierto de Barcelona | EN DIRECTO Rafael Nadal vs. Dominic Thiem EN VIVO ONLINE | se miden este sábado (9:00 am. EN VIVO ONLINE vía ESPN) por las semifinales del Abierto de Barcelona

Rafael Nadal vs. Dominic Thiem EN VIVO vía ESPN: partidazo por semis del Abierto de Barcelona | EN DIRECTO. (Foto: AFP)